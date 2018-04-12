Мене розшукує ФСБ Росії – громадянин України Богдан Калюський, якого арештували у Вірменії

Посольство України у Вірменії тричі зверталося до МЗС Вірменії через арешт українця Богдана Калюського, але не отримало відповіді. 30 березня його затримали співробітники Служби національної безпеки Вірменії, а наступного дня суд заарештував Калюського на два місяці.

За словами тимчасового повіреного у справах України у Вірменії Дениса Автономова, вірменське Міністерство закордонних справ ігнорує ноти з приводу затримання та арешту мешканця Запоріжжя Богдана Калюського. Автономов твердить, що звернення мають на меті безумовне звільнення українського громадянина і його виїзд за межі Вірменії. Дипломатична активність зумовлена загрозою екстрадиції українця до Росії.

«Ми відправили кілька нот до МЗС Вірменії з приводу ситуації, відповідей наразі немає… Консул зустрічався з Калюським одразу після затримання, однак після арешту консула до нього не допускають», – сказав Радіо Свобода Автономов.

Вірменські правоохоронці висунули проти Калюського звинувачення у підробці українського закордонного паспорта та незаконному перетині кордону. Це сталося після того, як українець прилетів із Києва до Єревана, два дні прожив у Вірменії і пройшов контроль для вильоту на батьківщину.

Мене розшукує ФСБ Росії – Калюський

Ми підтвердили, що паспорт Калюського справжній, звинувачення у підробці документів вважаємо безпідставними

«Ми підтвердили, що паспорт Калюського справжній, звинувачення у підробці документів вважаємо безпідставними», – зазначив Денис Автономов.

Відтак і звинувачення у незаконному перетині кордону втрачає сенс. Проте, воно – лише привід для затримання українця, якого розшукує ФСБ Росії. Так вважає сам Калюський, який через ЗМІ поширив звернення до урядів України та країн Євросоюзу, в яких закликав запобігти його екстрадиції до Росії.

Калюський – нове прізвище Максима Байдака, який ще два роки тому був громадянином Росії. Байдак був відомий серед російських мусульман під псевдо Салман Север. Він відзначився активністю у захисті прав мусульман Росії, активно коментував російську внутрішню і зовнішню політику як політолог та публіцист.

Салман в Росії був одним з учасників руху новонавернених мусульман. Ще одна причина – його активна участь у протестному русі 2011–2012 років

Засновник «Национальной организации русских мусульман» Харун Сидоров, який особисто знає активіста багато років, у коментарі Радіо Свобода так визначив причини переслідування Байдака (Севера): «Салман в Росії був одним з учасників руху новонавернених мусульман, яке саме є червоною ганчіркою ( для спецслужб – ред.). А факт його активної взаємодії з представниками різних сегментів російського політичного спектру, включаючи різні контркультури (праві та ліві), розглядалася як загроза об’єднання різних екстремістів, як їх трактує російська влада і спецслужби. Ще одна причина – його активна участь у протестному русі 2011–2012 років, не зважаючи на застереження спецслужб».

Байдак певний час жив в Туреччині як емігрант, оскільки в Росії його звинуватили у публічній підтримці тероризму. Йшлося про схвалення дій так званих «приморських партизанів». Проте у вироках членів цієї групи стаття «тероризм» відсутня. Байдак активно підтримав Революцію гідності, а в 2016 році переїхав до України, згодом отримав українське громадянство. Маючи український паспорт, він через певний час вирішив поміняти прізвище та ім’я і обрав прізвище одного зі своїх українських предків – Калюський. Мешкаючи в Україні, він активно подорожував, побував в Румунії, Азербайджані, Туреччині. Вірменія – перша країна, де засумнівалися у справжності його закордонного паспорта.

Вже є відповідь від Європейського суду з прав людини

30 березня Калюського затримали співробітники Служби національної безпеки Вірменії, а наступного дня суд заарештував його на два місяці. В слідчому ізоляторі його змогли відвідати представники місцевого офісу управління верховного комісара з питань біженців (УВКБ) ООН. Правову допомогу українцеві надає призначений вірменський адвокат і місцеві правозахисники. Це організація «Ванадзорський офіс Гельсінської громадської ініціативи». За словами керівника організації Артура Сакунца, правозахисники терміново звернулися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щоб терміново заблокувати можливу екстрадицію Калюського до Росії. І вже отримали відповідь.

ЄСПЛ попросив додаткових аргументів для застосування правила 39 регламенту цього суду. До цього пункту вдаються, коли вичерпано всі інші юридичні важелі зупинки екстрадиції, передбачені національним законодавством. З цією ж метою Байдак звернувся до влади Вірменії з проханням надати йому в цій країні політичний притулок.

В коментарі Радіо Свобода правозахисник Артур Сакунц пояснив, що його колеги намагаються діяти на випередження, аби запобігти можливій екстрадиції. Таку загрозу вірменський правозахисник вважає реальною через політичну залежність Єревана від Кремля. Нині його колеги збирають додаткові аргументи на користь заборони екстрадиції українця, які ЄСПЛ вимагає надати до 23 квітня.

«У нас досить даних (для обґрунтування заборони на екстрадицію – ред.), в нас є також довідки від наших російських колег», – сказав Сакунц Радіо Свобода. Водночас він стверджує, що наразі немає відомостей про запит на екстрадицію Калюського з Вірменії до Росії.