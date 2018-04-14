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14 Квітень 2018, Київ 07:59
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«Держава повинна дати зрозуміти своїм громадянам – не можете заробляти гроші в країні-агресорі» – Тарасюк

«Держава повинна дати зрозуміти своїм громадянам – не можете заробляти гроші в країні-агресорі» – Тарасюк
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СНД є «абсолютно непотрібною структурою», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. А оцінюючи так званий «Великий договір» про дружбу між Україною і Росією він наголосив: «Віденська конвенція 1969 року передбачає можливість не лише денонсації міжнародних договорів, а й можливість зупинення частин договору». Також екс-керівник МЗС зазначив, що колишній президент України Віктор Янукович не мав права підписувати із Росією «харківські домовленості».

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