«Держава повинна дати зрозуміти своїм громадянам – не можете заробляти гроші в країні-агресорі» – Тарасюк

СНД є «абсолютно непотрібною структурою», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. А оцінюючи так званий «Великий договір» про дружбу між Україною і Росією він наголосив: «Віденська конвенція 1969 року передбачає можливість не лише денонсації міжнародних договорів, а й можливість зупинення частин договору». Також екс-керівник МЗС зазначив, що колишній президент України Віктор Янукович не мав права підписувати із Росією «харківські домовленості».