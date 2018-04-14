СБУ: державне підприємство на Миколаївщині користувалося російським програмним забезпеченням

Служба безпеки України повідомляє, що припинила використання на одному з державних підприємств на Миколаївщині російського програмного забезпечення.

«Правоохоронці встановили, що державний морський оператор, який має стратегічне значення для економіки та безпеки України у сфері водного транспорту, закупив небезпечну ІТ-продукцію виробництва Російської Федерації», – зазначили в СБУ.

Згідно з умовами договору, мовиться у повідомленні, російський виробник отримав можливість доступу через віддалене адміністрування до інформації та даних, використання яких могло порушити стале функціонування важливого інфраструктурного об’єкту.

«СБУ поінформувало керівництво держпідприємства про виявлені загрози. Наразі загрози безпечному судноплавству локалізовано: використання програми виробництва Російської Федерації припинене, заблоковані канали її зв’язку із зовнішніми телекомунікаційними мережами, вживаються заходи для заміни російського ІТ-продукту на альтернативні програмні комплекси» – повідомили в СБУ.

У квітні минулого року Служба безпеки України заявила, що близько 300 компаній в Україні використовували заборонене шпигунське російське програмне забезпечення.

За день до цього СБУ заявила, що викрила керівництво восьми компаній на продажі й використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення виробництва Росії з прихованими функціями негласного доступу, у тому числі до інформації з обмеженим доступом. Тоді співробітники СБУ провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку у згаданих восьми компаніях.

Використання такого програмного забезпечення в Україні заборонене з 2016 року.

У спецслужбі заявляють, що від 2014 року в період збройної агресії проти України спеціальні й розвідувальні органи Росії використовують комп’ютерні програми і спеціальні технічні засоби для негласного отримання розвідувальної інформації. Негласно отримана при цьому інформація використовується на шкоду суверенності, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України, додали в СБУ.