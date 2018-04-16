Росію можна довести до декількох дефолтів – дипломат 

Попри заяви, що санкції проти Росії не мають впливу, дипломат Андрій Ніколаєнко переконаний, що найбільш ефективним важелем тиску на неї було б ембарго на продаж нафти та жорстка позиція міжнародних фінансових інституцій, яким Росія має виплачувати позики. А за словами економіста Ігоря Бураковського, економічний розвиток в умовах ізоляції від світу неможливий, тож адаптуватись до санкцій Москва не зможе.

Санкції проти Росії мають ефект, просто не в короткостроковій перспективі, зазначає керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Якби заборонили Росіїпозичати гроші на євробонди – це б припинило можливість рефінансувати борги

«Найбільш болючими для Росії були б санкції, якби, перше, європейці і американці заборонили Росії як державі позичати гроші на євробонди і все інше – це б припинило можливість рефінансувати борги приватним компаніям, які зараз в скрутному становищі (це зараз, до речі, обговорюється в Америці і у Великій Британії). По-друге, найбільш болючими для Росії, які б одразу ж ми побачили, це запровадження ембарго на експорт нафти. Тому, що 50% російського бюджету – це експорт нафти. Це, звичайно ж, одразу б спрацювало, економіка Росії була б у нокдауні. Поки що ми бачимо, що запроваджені санкції діють в довгостроковій перспективі. Тобто, це відставання в технологіях: вони не можуть розробляти нові родовища нафти й газу. Зараз фактично знищений холдинг Дерипаски», – наводить приклад Загородній.

Дипломат Андрій Ніколаєнко не очікує значних результатів від військового тиску на Росію.

Операція, яка почалась у Сирії, не призведе до перегляду Путіним своєї зовнішньої політики

«Операція, яка почалась у Сирії – я не думаю, що вона призведе до перегляду Путіним своєї зовнішньої політики. А от якраз економічні санкції – цей останній пакет виявився дуже ефективним. І питання в тому, що, якщо в рамках цього пакету будуть страждати не лише російські державні корпорації, а й і найбільший російський олігархат та мільярдери, один за одним, то тоді це буде створювати певний супротив російського істеблішменту Путіну та компанії», – припускає Ніколаєнко в ефірі «Ранкової Свободи».

На його думку, реальної перспективи ядерної війни немає, адже жодна з ядерних держав не завдасть удару перша. Натомість експерт побоюється, що, втративши простір для дій у Сирії, Росії посилить свою агресію на Донбасі.

«Фактор України не дуже береться в розрахунок, коли йде велика геополітична гра між США і Британією з одного боку і Росією – з іншого», – констатує він.

Ніколаєнко вважає найбільш ефективною з можливих санкцій ембарго на поставки нафти.

Цього року в Росії виплати по зовнішнім боргам можна було б довести до декількох дефолтів

«На тлі сирійського конфлікту, заяв Трампа відіграла ціна і піднялася найвище з 2014 року. Це те, що дає Росії можливість заробляти і потім фінансувати всі ці військові операції, політичний тиск по світу. Тому однозначно нафтозалежна країна має потерпати від цього. Плюс однозначно фінансова система: цього року в Росії мають бути виплати по зовнішнім боргам, і якби фінансові світові інституції були жорсткими і вимогливими, то можна було б довести до декількох дефолтів», – впевнений він, хоча додає: серед акціонерів великих російських компаній на кшталт того «Русала» Олега Дерипаски вистачає іноземців, і саме вони будуть лобіювати інтереси Росії заодно зі своїми на Заході.

Натомість відключення міжнародної системи платежів SWIFT, за словами дипломата, була б ефективнішою два-три роки тому, коли російська економіка була більше прив’язана до долара. Та в будь-якому разі він не бачить достатньої рішучості в Заходу для такого кроку.

«Це може цинічно прозвучати, але Захід має дочекатись чергового Скрипаля чи ще якоїсь чергової демонстрації зухвалого втручання на їхній території не просто в політику, а в людське життя, або якийсь терористичний акт, і це може бути емоційною швидкою реакцією», – міркує Ніколаєнко.

Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський також вважає, що економічні санкції доводять свою дієвість.

Всі плани розвитку російської економіки базуються на припущенні про санкції

«Якщо ми згадаємо виступи урядовців вищого рівня Росії, того ж Медвєдєва, то, в принципі, всі середньострокові та навіть довгострокові плани розвитку російської економіки базуються на припущенні про наявні санкції. Тобто вони до цього готові і з цим змирилися», – аргументує він.

Ефект від останнього етапу санкційних обмежень, на думку Бураковського, буде достатньо болючим і швидко дасться взнаки.

Росія може компенсувати дії санкцій для своїх олігархів за рахунок населення

«Ясно, що для російської економіки наступають дуже складні часи. Далі питання в тому, як Росія буде на це реагувати. Теоретично Росія може компенсувати дії санкцій для своїх найбільш наближених олігархів за рахунок російського населення, як це вже було п’ять чи сім разів – заморожувались пенсійні накопичення другого рівня пенсійної системи», – прогнозує він. Також, на думку експерта, російське керівництво може переглянути податкове навантаження, щоб звільнити від оподаткування ті компанії, які потрапили під санкції.

Однак він переконаний, що повністю адаптуватись до санкцій Росія не зможе.

«В глобалізованому світі, зрозуміло, такого роду обмеження можливості виходу на зовнішні ринки, залучення коштів і так далі є надзвичайно болючими. Тому щоб там Росія не говорила про імпортозаміщення і так далі, той, хто відрізається від світової економіки, одразу починає гальмувати в своєму економічному розвитку», – стверджує Бураковський.

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