Замість «введення військ» буде важкий бій і великі втрати – Бутусов про наступ Росії

Можливості введення російських військ до України вичерпані ще в 2015 році, переконаний журналіст Юрій Бутусов – зараз це загрожує Росії значними втратами. Так він прокоментував інформацію про можливий наступ Росії. На думку військового експерта Віктора Полякова, на рішення про наступ впливають не тільки військові чинники, тож, оцінюючи рівень загрози, варто дивитись на ситуацію в цілому.

Росія створює передумови для введення військ в Україну восени цього року. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Ми володіємо інформацією про плани російської сторони, знаємо про існування в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ під приводом захисту російськомовного населення. Ми не дамо їм реалізувати ці плани, будемо і надалі викривати підривну діяльність російських спецслужб», – заявив Кононенко.

За даними речника Генштабу Збройних сил України, Владислава Волошина, поблизу українського кордону Росія накопичила близько 20 батальйонних тактичних груп, тобто біля 77 тисяч особового складу, більше тисячі танків, більше 1100 артилерійських систем та майже 2300 бойових машин, а також 500 реактивних систем залпового вогню.

Варто брати до уваги і ті угруповання військ, які перебувають на окупованих територіях

«Варто брати до уваги і ті угруповання військ – бо це дійсно російські війська – які підпорядковані російському Південному воєнному округу, які перебувають на територіях, окупованих Росією, так званому ОРДЛО. Це близько 40 тисяч особового складу, а також близько півтисячі танків і велика кількість бойових машин, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Це дійсно потужне угруповання», – визнає Волошин в ефірі «Ранкової Свободи».

Збройні сили України постійно проводять бойові навчання

Він зазначає, що згадані збройні сили постійно тренуються, відпрацьовуючи бойові навички, проте й українські солдати не сидять без діла.

«Збройні сили України також не сидять, не чекають, вони постійно проводять бойові навчання, різні заходи щодо підвищення боєготовності», – запевняє представник Генштабу.

Не дивлячись на скупчення військ, військовий експерт Леонід Поляков не поспішає прогнозувати наступ Росії.

На прийняття такого рішення Росії впливає багато чинників, не лише військових

«Який рівень воєнної загрози, загрози широкомасштабного наступу чи локального введення, через якісь інтереси, шлях до Криму чи Придністров’я – про це зараз говорити непросто, тому що на прийняття такого рішення вищого керівництва Росії впливає багато чинників, і економічних, і політичних, а не лише військових. Тому вірогідність таких дій треба відповідно оцінювати не лише по чиннику загострення підривної діяльності», – пояснює Поляков.

Він закликає аналізувати ситуацію на основі всіх факторів, в першу чергу політичних, військових та економічних, перш ніж говорити про рівень загрози. Наразі цей рівень експерт оцінює як середній.

А Юрій Бутусов, журналіст та військовий експерт, взагалі переконаний, що Росія зараз нездатна на масштабний наступ.

В них немає ні переваги в силі, ані мотивації воювати в ближньому бою

«В них немає ні переваги в силі, ані мотивації воювати в ближньому бою, тому я цей сценарій не розглядаю. Але використання підготовлених професійних підрозділів для проведення локальних бойових дій на Донбасі, тобто в бою за конкретні населені пункти, висоти, опорні пункти – так, я вважаю, це цілком можливо, і противник такі сценарії відпрацьовує на військових навчаннях», – міркує він.

На думку Бутусова, можливості безперешкодно ввести війська в Україну для Росії вичерпались у 2015 році, а зараз така спроба була б пов’язана зі значними ризиками.

Українська армія зараз не готова до широкомасштабного наступу

«Зараз це не буде введення, це буде важкий бій з великими втратами і великою кількістю загиблих окупантів і втрат для російської армії. Тому думаю, що сьогодні ми маємо говорити про наступ, але до наступу треба готуватись. Чесно кажучи, українська армія зараз не готова до широкомасштабного наступу саме тому, що цей наступ має бути успішним, ефективним і з мінімальною кількістю жертв із нашого боку», – стверджує журналіст.

Бутусов переконаний: Росія не погодиться на розміщення миротворчої місії на Донбасі на умовах Києва та західних його союзників, і до такої згоди Кремль можна лише примусити військовим шляхом.

Ми вживаємо дипломатичні важелі, але позбавлені інформаційних та військових

«Операція на Донбасі має бути комбінованою – дипломатичною, інформаційною та військовою. Ми, на жаль, вживаємо дуже сильно і достатньо системно дипломатичні важелі, але абсолютно позбавлені інформаційних та військових. Це насправді дуже обмежені засоби впливу і добре, що ми зараз застосовуємо економічний вплив», – зауважує експерт.

Він вважає, що Україна повинна більш активно працювати з людьми по той бік фронту в інформаційному полі.

Основна проблема Путіна – це людський ресурс

«Основна проблема Путіна – це людський ресурс. Нам потрібно проводити військові та військово-інформаційні операції, які б демонстрували противнику занадто високий ризик та відсутність перспектив у збройному опорі на Донбасі. Для цього потрібно дійсно знищувати окупантів, потрібна демонстрація цієї боротьби», – стверджує він.

Водночас інформаційне поле навіть на підконтрольній Україні території викликає в Леоніда Полякова нарікання.

Деякі канали постійно крутять радянські пропагандистські фільми

«В інформаційній політиці деяких каналів спостерігається намагання більше показувати тих осіб, політичних діячів або коментаторів, які, якщо не прихильно ставляться до умовної дружби з Росією, то розповідають щось про потребу миру і так далі. Так само з наближенням травневих свят деякі канали постійно крутять радянські пропагандистські фільми про Другу світову війну», – нагадує він.

Це, на думку Полякова, свідчить про те, що окремі українські канали можуть навіть посилювати інформаційний тиск, який Кремль здійснює на населення України.

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