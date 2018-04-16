Башар Асад потрапив у базу «Миротворця» через відпочинок його дітей в окупованому Криму

Президент Сирії Башар Асад потрапив у базу центру «Миротворець» після зізнання, що його діти відпочивали в окупованому Росією Криму минулого року. Асад розповів про відпочинок трьох його дітей під час зустрічі з російською парламентської делегацією в Дамаску в минулі вихідні. «Миротворець» вносить до своєї бази даних прізвища тих, хто, на думку групи, становить загрозу національній безпеці України або її територіальній цілісності.

У своєму повідомленні «Миротворець» зазначив, що прізвище сирійського президента Башара аль-Асада було внесено через поїздку трьох його дітей до анексованого Росією Криму в 2017 році.

«Свідома організація порушення державного кордону України неповнолітніми дітьми з метою проникнення до окупованого Росією Криму (Ст. 331, 331-1 КК України). Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії; участь у спробах легалізації анексії АР Крим», – йдеться у повідомленні «Миротворця» про підстави, на яких Асада було внесено в базу даних.

Раніше, депутат Державної думи Росії Дмитро Саблін заявив, що діти Асада минулого року відпочивали в кримського дитячому таборі «Артек».

Асад зустрівся з групою російських депутатів, до якого входив і Саблін, у неділю, 15 квітня, в Дамаску.

«Мої діти були в «Артеку» минулого року. Після поїздки вони почали розуміти Росію краще», – процитував Асада депутат Саблін.

Асад має двох синів і дочку, які народилися між 2001 та 2004 роками. Посол Сирії в Москві сказав минулого року, що діти сирійського президента почали вчити російську мову, як повідомляли російські ЗМІ.

За даними мас-медіа, Асад має двох синів – Каріма (12 років) та Хафеза (16 років), а також доньку Заїн (14 років).

Наразі, прес-служба сирійського уряду не підтвердила інформації про відпочинок дітей Асада в Криму.

Але їхнє перебування в «Артеку» у 2017 році підтвердив російським ЗМІ директор дитячого табору Олексій Каспржак: «Так, вони тут були. Вони тут перебували як звичайні діти. Ми мали дітей з таким прізвищем. Я не знав, хто їхній батько».

За правилами «Артеку», діти не можуть проводити в таборі більше однієї зміни на рік, і, як сказав директор, для дітей Асада не було зроблено винятку. За його словами, троє дітей Асада говорили англійською та арабською мовами.

«На мій погляд, їм тут сподобалось. Вони люблять спорт, якщо я добре пам’ятаю», – сказав журналістам Каспржак.

Україна дуже ретельно пильнує поїздки іноземних громадян до анексованого і окупованого в 2014 році Росією Криму і вважає такі неузгоджені з нею поїздки порушенням свого суверенітету та територіальної цілісності.

Анексія Криму призвела до накладення на Росію санкцій з боку США та Євросоюзу.

Український центра «Миротворець» є громадською організацією і відомий тим, що збирає дані про донбаських та кримських сепаратистів та іноземних громадян, які виступають проти територіальної цілісності України, і публікує їх у розділі «Чистилище».

«Артек» колись був своєрідною «вітриною турботи» про дітей у колишньому СРСР – найпрестижнішим дитячим табором. Розташований він у мальовничому Гурзуфі на Південному березі Криму.

Вже після анексії, «Артек» відзначив своє 90-річчя в 2015 році.

Україна не погодилась із перепідпорядкуванням «Артеку» російській де-факто владі в окупованому Криму і були спроби організувати філіал «Артеку» на материковій частині України.

Після окупації Криму майно табору «Артеку» – як і решта українського майна – було незаконно конфісковане окупаційною владою. Керівництво табору погодилося перенести табір на територію материкової України й «Артек» приймав дітей у Карпатах та Пущі-Водиці під Києвом, а в Криму де-факто влада півострова відновила роботу «Артеку» під російською юрисдикцією.