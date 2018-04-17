Відкрите вторгнення на Донбас позбавить Росію права вето в ООН – Разумков 

Об’єднані авіаудари США, Франції та Великої Британії по об’єктах в Сирії, де начебто виготовляли хімічну зброю, зрозумілі, проте вони створюють негативний прецедент, вважає політичний експерт Ілія Куса. На його думку, порушення світового порядку є деструктивним кроком як з боку Росії, так і з боку Заходу. Натомість аналітик Дмитро Разумков нагадує, що світовий порядок і так був порушений, а Радбез ООН, який мав надати відповідний мандат на такі дії, фактично заблокований через право вето Росії.

Експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров переконаний, що глобальних змін після подій в Сирії у відносинах Росії та Європи чекати не варто.

Ситуація в Сирії показала, що існують країни,які принципово підтримують США

«Відносини між Європою та Росією дуже складні, оскільки вони обтяжені проблемами України, проблемами «Північного потоку – 2», проблемами безпеки, взаємовідносин НАТО і Росії і так далі. Тому відносини досить погані, і поки що вони покращуватися не будуть. Ситуація в Сирії просто показала, що існують країни, такі як Франція, Велика Британія, які принципово підтримують і будуть підтримувати Сполучені Штати Америки в геополітичному протистоянні з Росією», – вважає він.

Бузаров додає, що, хоча глобально ситуація не зміниться, удари США по військових позиціях в Сирії можуть бути сигналом, що у випадку активних дій Кремля країни НАТО, зокрема європейські, займуть консолідовану позицію.

Директор компанії «Ukrainian Politconsulting Group» Дмитро Разумков вважає, що удари США мали особливу вагу в світлі заяв про успіхи російської оборонної промисловості, які Володимир Путін зробив у березні цього року.

Гучні та страшні заяви, що це могло призвести до Третьої світової війни, себе не виправдали

«Ті задачі, які ставила перед собою міжнародна коаліція – я маю на увазі Штати, Велику Британію та Францію – виконана, а ті гучні та страшні заяви, що це могло призвести до Третьої світової війни, яку ми бачили з боку Росії – вони, слава Богу, себе не виправдали. Ну і сьогодні ситуація трохи відкотилась – я б не називав це статусом кво, але напруга трохи спала, не дивлячись на того ляпаса, який дістала Росія», – міркує Разумков.

Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса не вірить, що будь-яка зі сторін зацікавлена у прямому військовому зіткненні.

Те, що відбулося у ніч з 13 на 14 квітня у Сирії – це спектакль

«До критичної межі вони не дійдуть, оскільки обидві сторони просто не дадуть цьому відбутись, але ж ми всі розуміємо, що те, що відбулося у ніч з 13 на 14 квітня у Сирії – це такий спектакль, в якому всі зіграли свою роль, зберегли обличчя і вийшли з кризи з мінімальними втратами для усіх сторін. Для того, щоб не було ані війни, ані ускладнень для тих же європейців через Сирію», – міркує Куса.

Політичний експерт припускає, що для Заходу атака на позиції сирійської влади була в першу чергу політично вмотивованою.

Це була політична справа

«Те, що вони реагували так бурхливо, швидко, без попереднього розслідування і те, що вдарили по Сирії без мандату ООН і взагалі з тією риторикою, яка була – це показує, по-перше, що вони з самого початку використовували це для того, щоб тиснути на Росію, тобто це була політична справа абсолютно», – стверджує він.

Окрім того, Куса вбачає у цій події негативний прецедент для всього світу.

Те, що відбулось – це дуже поганий прецедент, який призведе нас до наступної кризи

«З кожною такою торпедою у вигляді якихось сумнівних з погляду міжнародного права дій в тому числі і з боку США, і з боку Росії, якщо ми кажемо про анексію Криму та війну на Донбасі, світовий порядок просто руйнується. Відповідно, те, що відбулось – це дуже поганий прецедент, який призведе нас до наступної кризи», – прогнозує він.

Натомість Дмитро Разумков нагадує, що світовий порядок вже був певною мірою зруйнований.

На сьогодні ООН – організація, яка фактично не діє, тому що вона заблокована

«Не хочеться виправдовувати коаліцію, що вони пішли на ці дії без мандату ООН, але, з іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що на сьогодні ООН – організація, яка фактично не діє, тому що вона заблокована. Заблокована постійним ветуванням з боку одного з постійних членів Ради безпеки – Росії. Жодне логічне чи нелогічне, позитивне чи негативне рішення провести через Раду в розважливих представників міжнародної спільноти немає шансів», – констатує аналітик.

Разумков припускає, що Росія внаслідок втрат позицій у Сирії може пожвавитись на Донбасі, проте не бачить передумов для масштабного вторгнення, адже для цього Кремлю довелося б відкрито відправити свої війська через український кордон.

Росія стане прямим офіційним учасником конфлікту

«Росія з держави, яка намагається вдавати з себе миротворця, фактично забезпечуючи зброєю, боєприпасами, провіантом та фінансовими ресурсами та званих «ДНР» та «ЛНР», стане прямим офіційним учасником конфлікту... Що найстрашніше для Росії в даній ситуації – вона втратить право вето в Радбезі ООН. Для них це хоч і не подібно до смерті, але дуже серйозний удар. Тому що, ставши учасницею конфлікту, вона не зможе ветувати рішення, які будуть там ухвалюватись», – пояснює аналітик.

Такий сценарій розблокував би роботу Ради безпеки та ООН в цілому, визнає він, але зауважує – ціна цього розблокування таким шляхом була б неприйнятною.

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