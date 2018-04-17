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17 Квітень 2018, Київ 19:55
Політика

«Війна веж Кремля» веде до ескалації на Донбасі

Барельєф на управлінні ДСНС в Луганській області, де нині розташоване «МНС ЛНР»

В угрупованні «ЛНР» відсторонили і, ймовірно, заарештували «міністра надзвичайних ситуацій». Це виглядає ударом по вертикалі, яку сформував для себе міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Чому це важлива новина і як розвиватимуться події далі?

Про арешт «міністра МНС ЛНР» Сергія Іванушкіна повідомив російський сайт «Росбалт», пославшись на власні джерела у «міністерстві держбезпеки ЛНР» у п’ятницю, 13 квітня. Підтвердження «відставки» з’явилося невдовзі на сайті «ради міністрів ЛНР». Без жодних офіційних обґрунтувань там замінили ім’я «міністра» Іванушкіна іншим прізвищем.

Остання «подійна» новина про «міністра МНС» Сергія Іванушкина. 30 березня він обстежив в Міусинську (входить до складу міськради Хрустального, колишнього Красного Луча) підтоплення через підвищення рівня води у водосховищі Штергрес
Остання «подійна» новина про «міністра МНС» Сергія Іванушкина. 30 березня він обстежив в Міусинську (входить до складу міськради Хрустального, колишнього Красного Луча) підтоплення через підвищення рівня води у водосховищі Штергрес

Аби зрозуміти, чиї позиції в угрупованні «ЛНР» послабшали, а чиї посилилися, треба зазирнути у недавню історію Луганщини та Росії. Схоже, що вірогідний арешт Іванушкіна – це атака Луб’янки на позиції міністра оборони Росії Сергія Шойгу, з яким пов’язана певна частка «посадовців» окупаційної адміністрації.

Що контролює «МНС»?

У 2014 році, коли до Луганська та Донецька пішли з Росії «гуманітарні конвої», їх приймав так званий «Центр управления восстановлением» (ЦУВ). Структуру в угрупованні «ЛНР» очолив колишній начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Луганській області Олександр Дробот.

Заступник Дробота з часів ДСНС Сергій Іванушкін став «міністром МНС ЛНР». Це «міністерство» теж було одним з головних отримувачів російських «гуманітарних» вантажів.

Влітку 2015 року Дробот на деякий час ставав водночас ще й «в.о. голови радміну ЛНР». Згодом він отримав посаду «першого заступника прем’єр-міністра», а потім став просто «заступником», передавши посаду «першого» «міністру МНС» Сергію Іванушкіну.

Олександр Дробот, колишній начальник обласного управління МНС в Луганській області, «віце-прем’єр ЛНР»
Олександр Дробот, колишній начальник обласного управління МНС в Луганській області, «віце-прем’єр ЛНР»

«Прем’єр-міністром ЛНР» у грудні 2015-го став Сергій Козлов. Він теж служив в системі МНС України у 1994-2005 роках, і вийшов на пенсію у чині полковника з посади начальника відділу МНС прикордонного з Росією Краснодонського району.

Отже, виходить, що люди з системи МНС довгий час обіймають (бо Дробот і Козлов досі на посадах) ключові місця у системі розподілу матеріальних цінностей та грошей, які надходять з Російської Федерації.

Про які обсяги йдеться? Наприклад, у 2015 році окупований Донбас «проїв» щонайменше п’ять річних бюджетів Курська.

Як і чому на цих посадах опинилися «МНСники»?

Донбаський профіт «міністра двох міністерств»

Говорячи про переділ сфер впливу і контролю над грошовими потоками на окупованих територіях, зазвичай мають на увазі дві «вежі Кремля». Це адміністрація президента РФ в особі помічника Путіна – Владислава Суркова, та силовики – ФСБ. Сурков контролював у ОРЛО до останнього часу політичну вертикаль через свого ставленика Ігоря Плотницького. Плотницького два роки намагалися скинути і восени 2017-го скинули силовики угруповання «ЛНР», підконтрольні ФСБ.

Майже немає публікацій про третю силу, яка впливає на ситуацію в «ЛНР», – російських військових. Між тим саме до російського міністра оборони Сергія Шойгу тягнуться ниточки від «МНСників» на ключових посадах в Луганську.

Шойгу очолював російське МНС довгих 18 років – з 1994-го. Та після призначення міністром оборони РФ у 2012 році, Шойгу залишив МНС «своїм міністерством», обравши наступником на посаді давнього приятеля. Про це обізнаний російський журналіст Олег Кашин писав і у 2012 році, і пізніше, у 2014-му.

«Гуманітарні конвої» комплектувало підконтрольне Шойгу МНС Росії
«Гуманітарні конвої» комплектувало підконтрольне Шойгу МНС Росії

Тому «гуманітарні конвої» до окупованого Донбасу, які формувало МНС Росії, – це сфера інтересів Сергія Шойгу.

З Луганщини – до «вежі Кремля»

Міністр оборони РФ Шойгу народився у Туві, та мати його, Олександра Яківна Шойгу, в дівоцтві Кудрявцева, народилася в селі Яковлево під Орлом. Звідти родина незадовго до Великої Вітчизняної війни переїхала до Луганської області – в Кадіївку (Стаханов). Куди він регулярно навідувався на посаді міністра.

Про це у 2017 році повідомив в інтерв’ю виданню «Гордон» колишній начальник СБУ в Луганській області Олександр Петрулевич.

«Коли в березні 2014 роки я очолив луганську СБУ, з’ясував, що губернатор області Михайло Болотських – кращий кореш Шойгу. Нагадаю, що Болотських призначили на посаду 2 березня 2014 року – після втечі Януковича. З 1994-го по 2012-й Шойгу очолював МНС РФ і регулярно, мінімум раз на рік, приїжджав до родичів в Стаханов. Хто його особисто зустрічав? Начальник Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області підполковник Болотських, який, в свою чергу, часто сам їздив в Москву для офіційних і неофіційних зустрічей з Шойгу», – розповів Петрулевич.

Тоді заступником Болотських був Олександр Дробот, який в 2012 році став начальником луганського облуправління ДСНС, а потім очолив «Центр управления восстановлением ЛНР». Заступником Дробота в ДСНС працював Сергій Іванушкин – донедавна «міністр МНС» і «перший віце-прем’єр ЛНР».

Російські делегації були найбільшими на заходах в Луганську. Міжнародні змагання з пожарно-прикладного спорту, Луганськ, травень 2008
Російські делегації були найбільшими на заходах в Луганську. Міжнародні змагання з пожарно-прикладного спорту, Луганськ, травень 2008

Важко не пов’язати зустрічі Шойгу в луганському управлінні МНС із кар’єрним злетом рятівників у «ЛНР». Тим більше, що під керівництвом Дробота та Іванушкина луганське облуправління МНС продовжувало підтримувати зв’язки з російським МНС.

Як Шойгу захищатиме ласий шмат?

Варто нагадати, що «прем’єр-міністр ЛНР» Сергій Козлов має не лише з МНСне минуле: він перед призначенням був начальником генштабу «Народної міліції ЛНР», що вказує на додатковий зв’язок з міністерством оборони РФ та Сергієм Шойгу. Це пояснює історію наприкінці 2016-го, коли Козлова намагався усунути з посади Плотницький, креатура іншої, сурковської «вежі Кремля».

Отже тепер, схоже, силовики «ЛНР», а точніше ФСБ, хочуть зробити те, що вдалося переможеному ними Суркову, – відібрати ласий шмат розподілу постачань з Росії у Шойгу.

Звільнення колишнім «міністром держбезпеки ЛНР», а нині «в.о. глави» Леонідом Пасічником разом з вірогідним арештом «міністра МНС» Іванушкіна – очевидна атака на позиції Шойгу в «республіці».

Захист міноборони РФ, ймовірно, буде полягати у доведенні провідної ролі «Народної міліції» у спротиві «київським карателям». З великою часткою впевненості можна прогнозувати ескалацію збройного конфлікту на «ЛНРівскому» відтинку лінії розмежування. Зокрема, – посилення обстрілів нібито з боку ЗСУ, як-от той, що стався у ніч на вівторок, 17 квітня. І добре, якщо без жертв серед мирного населення.

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