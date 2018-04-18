Новий закон дозволить карати «спойлерів», «тезок» та продавців голосу на виборах 

Покарання для виборців, що продають свої голоси, та тих, хто ці голоси купує, є й зараз, проте довести їхню провину важко, каже громадська діячка Ольга Айвазовська. Вона сподівається, що новий законопроект полегшить збір доказів та дозволить притягати порушників до відповідальності. Проте політолог Петро Охотін зауважує: часто підкуп виборців маскують під благодійність, тож довести сам факт злочину буде непросто.

Полісі-аналітик Єгор Поляков вважає, що цей законопроект полегшить механізм притягнення до відповідальності винних в порушенні виборчого законодавства.

Правоохоронні органи навіть якщо хотіли довести непрямий підкуп, то це було досить проблематично зробити

«Не можна було довести, за великого бажання правоохоронні органи могли не реагувати, і навіть якщо вони хотіли, наприклад, довести непрямий підкуп, то це було досить проблематично зробити. А цей законопроект просто дає механізми, завдяки яким правоохоронці зможуть притягати до відповідальності. З приводу того, хто буде нести відповідальність – це будуть і як ті, хто буде отримувати подарунки, так і ті, хто їх буде роздавати», – очікує Поляков.

Як пояснює координаторка виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, в чинному Кримінальному кодексі немає відповідальності за продаж пасивного виборчого права, тобто права бути обраним.

Кандидат не йде до перемоги, не веде агітаційну кампанію за себе, а працює виключно «спойлером»

«Коли громадянин, наприклад, отримує гроші за те, щоб змінити прізвище, ім’я, по-батькові, виступити однойменним конкурентом в одного кандидата, в межах бюлетеня виборець плутається і бачить п’ять кандидатів з одним прізвищем. Або кандидат продає своє пасивне виборче право, не йде до перемоги, не веде агітаційну кампанію за себе, а працює виключно в якості так званого «спойлера», конкурента проти іншої особи», – наводить приклади вона.

Айвазовська наголошує – мова лише про тих, хто отримує гроші за таку діяльність.

«Це ключове, не можна просто сісти на шість років за те, що у вас однакове прізвище з іншим кандидатом», – каже вона.

За продаж голосів Кримінальний кодекс також передбачає відповідальність – до двох років в’язниці, але частіше суди призначають покарання у вигляді штрафу. Крім того, каже Айвазовська, наразі важко збирати докази злочину.

Поліція бачить гроші, документи, людей, але нікого затримати на місці не можна

«Якщо поліція викликається на місце злочину, за чинною системою вона, приїхавши, бачить гроші, документи, людей, які підписують якісь угоди чи в списках ставлять підписи, але нікого зараз затримати на місці не можна. Тому будь-хто, хто бере участь у підкупі, продає голос – він просто виходить з кімнати і йде по своїх справах», – стверджує громадська діячка в ефірі «Ранкової Свободи».

Це, за її словами, унеможливлює збір доказової бази та притягнення замовників до відповідальності.

Айвазовська наводить цифри: з 2015 року суди винесли 69 обвинувальних вироків щодо організаторів та виконавців підкупу виборців.

Зібрати доказову базу для максимальної санкції, важко

«Але до тюрми ніхто не сів, хоча відтермінування мали місце з перспективою отримати реальне тюремне ув’язнення. Зараз санкція для організаторів – 2-5 років, але зібрати доказову базу для того, щоб максимальну санкцію отримати, важко», – зауважує вона.

Ці слова підтверджує й адвокат Іван Ліберман.

Ще жодна особа не була ув’язнена

«Зустрічається притягнення до кримінальної відповідальності, однак, ще жодна особа не була ув’язнена у зв’язку з тим, що санкції статей не передбачають ув’язнення. Тим більше, що в нас Кримінальний кодекс дозволяє з’ясовувати обставини, які пом’якшують покарання», – зауважує він.

Ліберман нагадує – аби збирати докази, потрібен дозвіл на слідчі розшукові дії.

Поки що не уявляю собі, як на практиці це буде виглядати

«Юридично це можна зробити. Я поки що не уявляю собі, як на практиці це буде виглядати. Однак, якщо за людиною вже є оперативна інформація представників правоохоронних органів держави про те, що ця людина такі дії вчиняла раніше, то можуть, як превентивний захід, бути створені умови для того, щоб провести негласні слідчі розшукові дії», – припускає він.

В будь-якому разі, додає правник, ініціатива допоможе не лише покарати порушників на виборах, а й слугуватиме запобіжником, які змусить замислитись, перш ніж продавати або купувати голоси.

Політтехнолог Петро Охотін, коментуючи законодавчу ініціативу, порушує питання щодо того, як саме її будуть втілювати.

Які вироки виголошуватимуть судді, яких теж назвати повністю незалежними в Україні не можна?

«Хто буде спостерігати за цим злочином (скоріше за все, це буде Міністерство внутрішніх справ), та які вироки виголошуватимуть судді, яких теж назвати повністю незалежними в Україні не можна?» – міркує він.

Крім того, часто підкуп виборців маскують, що також ускладнює доведення провини.

«Зокрема дуже часто мережі партій працюють під виглядом благодійних фондів, громадських організацій, які напряму не пов’язані з кандидатом, однак, особисто старші по дільниці чи по будинку, залежно від структури, переконують людину голосувати за кого потрібно. Насправді дуже важко буде виявити, що саме є фактом підкупу, особливо якщо робота велась протягом довгого часу», – констатує Охотін.

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