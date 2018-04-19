Кому потрібно «зрозуміти Росію» та послабити санкції (світова преса)

Західні видання пишуть про можливість послаблення санкцій проти Росії через бізнесові інтереси. Брюссельське видання Politico аналізує, як антиросійські санкції розділили німецьких політиків. The Wall Street Journal звертає увагу на можливі винятки щодо певних компаній у санкціях США щодо Росії. Американський аналітичний центр Stratfor припускає, що останній пакет санкцій США суттєво не вплине на економіку Росії, але його відчують інші країни.

У статті брюссельського видання Politico є міркування про те, що наразі німецькі політики розділилися на два табори: тих, хто хоче посилити тиск на Кремль, і тих, хто хоче його послабити. Є занепокоєння, що відсутність єдності у німецькому політикумі може зіграти на руку офіційній Москві.

«Питання про те, як саме і чи слід протистояти Росії, спричинило появу різких розбіжностей у німецькій політиці з моменту вторгнення Росії в Крим. З кожною новою російською провокацією, такою як збиття літака MH17 над Східною Україною або ж хімічною атакою у Британії, ті, хто «розуміє Росію», вимагають обережності та компромісу», – мовиться у статті.

Анґела Меркель, яка виступає за більш жорсткий підхід у санкціях щодо Росії, стикається із постійним тиском, навіть з боку її власної партії

​Анґела Меркель, яка виступає за більш жорсткий підхід у санкціях щодо Росії, стикається із постійним тиском, навіть з боку її власної партії, зауважує автор. Минулого тижня вона наголосила, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» не повинно продовжуватися, доки не буде з'ясовано його вплив на Україну. Канцлер зазначила, що мова йде не лише про економічні, але й про політичні міркування.

Однак, для Кремля цей газопровід є чи не головним пріоритетом. «Необхідність захисту економічних інтересів Німеччини з Росією часто використовують в якості аргумента проти більш конфронтаційного підходу до Кремля. Насправді, німецька торгівля з Росією є відносно скромною, і становить лише 2% німецького експорту», – зазначає автор.

Найвищий рівень підтримки Росії демонструє східна Німеччина, колишня НДР

Досить несподіваним, на думку автора, виявився той факт, що найвищий рівень підтримки Росії демонструє східна Німеччина, колишня НДР.

У часи радянського панування, «протягом десятиліть Холодної війни багато східних німців почали цінити російську культуру та особисті зв’язки з цією країною», – пише автор.

Він резюмує: все це може мати наслідки для формування політики офіційного Берліна щодо Росії.

Американське видання The Wall Street Journal, тим часом, звертає увагу на можливі вийнятки зі санкцій США щодо Росії. Мова йде про інтереси деяких німецьких компанії, що ведуть великий бізнес із Росією.

«Цього тижня під час візиту до Вашингтона міністр фінансів Німеччини наполягатиме на спеціальних процедурах, і канцлер Анґела Меркель планує порушувати це питання на зустрічі з президентом Дональдом Трампом цього місяця», – мовиться у статті.

Нові санкції США націлені на більш ніж три десятки росіян, серед яких високопосадовці і підприємці. Ці заходи забороняють активним в США компаніям вести бізнес з цими людьми або їхніми бізнесами. Тим часом представники виробничої сфери Німеччини закликають Меркель не становитися «жертвою занепадаючих відносин між Москвою та Вашингтоном».

За минулі роки німецькі компанії інвестували в Росію більш ніж 20 мільярдів євро

За минулі роки німецькі компанії інвестували в Росію більш ніж 20 мільярдів євро, не дивлячись на санкції, наголошує автор.

«Німецькі промислові гіганти, зокрема Siemens, Daimler та Volkswagen ведуть бізнес із суб’єктами, пов’язаними з людьми, що підпадають під дію санкцій. Німецькі чиновники говорять, що заходи можуть загрожувати давнім спільним підприємствам, зупинити банки від фінансування нових проектів в Росії і потенційно коштуватимуть німецькій промисловості сотні мільйонів євро», – пише видання.

Компанію Siemens минулого року вже звинувачували через постачання газових турбін до анексованого Росією Криму, попри санкції. Компанія вела бізнес з компанією «Русские машины», пов’язаною з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який також опинився к санкційному списку США. Речник Siemens наголошував, що веде бізнес не з олігархами, а з компаніями.

І Siemens не єдина німецька компанія, яка має бізнесові зв’язки з Росією, тому це також може вплинути на долю санкцій.

Американський аналітичний центр Stratfor теж поширив думку, що останній пакет санкцій США щодо російських олігархів та високопосадовців не матиме суттєвого впливу на економіку Росії, а наслідки санкцій відчуватимуть інші країни.

Відповідь Росії на санкції може мати місце на полях бою у Сирії та Україні

Також аналітик наголошує, що відповідь Росії може бути не лише політичною або економічною – вона може мати місце на полях бою у Сирії та Україні.

Компанія Дерипаски «Русал» опинилася під найбільшим ударом внаслідок санкцій. «Частка у «Русалі», яка в минулому році виробляла 5,7 відсотка світового алюмінію, з моменту запровадження санкцій зменшилася більш ніж на 50 відсотків», – йдеться у статті.

Проте, наслідки санкцій відчуватиме не лише сама компанія, вони виходитимуть поза межі Росії, вважає автор.

Американським покупцям алюмінію доведеться звертатися за товаром до Китаю, який є найбільш логічною заміною російському «Русалу».

«Оскільки інші країни стикаються з ризиком застосування «вторинних» санкцій з боку США, вони теж будуть шукати джерела алюмінію в інших місцях, тим самим змінюючи глобальні потоки алюмінію», – мовиться у статті.

Тим часом сама Росія, у відповідь на санкції, теж вдаватиметься до кроків, які можуть бути пов’язані із посиленням напруги в Сирії та Україні, вважає автор статті.