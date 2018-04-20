«Російська пропаганда дуже витончена» ‒ Курносова

Катерина Некреча, Осман Пашаєв

Якою буде Росія майбутнього? Чи хвилюють росіян проблеми кримчан? Як вони підтримують кримських татар? Про це в «Денному шоу» на Радіо Крим.Реалії ведучі Катерина Некреча та Осман Пашаєв говорили з російським опозиційним політиком, політемігрантом Ольгою Курносовою.

Пашаєв: Яка Росія Ольги Курносової?

Дуже сумно, що зараз весь світ асоціює Росію з Володимиром Путіним

‒ Не думаю, що вона якась окрема. Мій мінікосм ‒ це Петербург. Я там народилася, дуже його люблю. Найбільше я сумую за своєю сім'єю та Петербургом. Це особливе місце, одне з найбільш європейських міст Росії, тому для мене Росія завжди була Європою. Це для мене: Петро Чайковський, Сергій Корольов, хоч він і народився в Україні, Андрій Сахаров, Олександр Пушкін... Це культура, наука, музика, література в першу чергу. Дуже сумно, що зараз весь світ асоціює Росію з Володимиром Путіним.

Пашаєв: Крим не входить в ідеальну Росію Ольги Курносової?

‒ Я в Криму востаннє була в 1992 році, коли він цілком був українським. І там було добре. Може, трохи було складно, як і в Росії, і в Україні в 1990-ті. Але мені тоді під Ялтою дуже сподобалося. Відтоді я там не була.

Пашаєв: Чому?

‒ Якось не складалося, а після анексії це неможливо з принципових міркувань.

Некреча: Чи була мрія про Крим у Росії до 2014 року?

‒ Я взагалі не розумію, що заважало росіянам їздити до українського Криму. Мені здається, росіянину там було дуже комфортно. По-перше, з мовою не було жодних проблем. По-друге, ціни. Коли ти приїжджав з рублями, а ціни там українські, ти відчував себе багатим.

Некреча: Може, ми просто не помічали таких розмов?

Коли ти приїжджав з рублями, а ціни там українські, ти відчував себе багатим

‒ Політична карта така була, звичайно. Я навіть вам нагадаю, що був такий колишній мер Москви ‒ Юрій Лужков. Він завжди приїжджав до Севастополя і з криками «Севастополь ‒ російське місто» щось там організовував. Жириновський теж. Цей порядок денний просувала певна група політиків. Але прагнення такого ніколи не було.

Пашаєв: Що ви знали про кримських татар у 1992 році, коли відпочивали в Криму?

‒ Про кримських татар я знала раніше. Я прийшла в політику наприкінці 1980-х, я добре особисто знала Галину Старовойтову, стежила за діяльністю Андрія Сахарова. Тому про те, що кримських татар виселили з рідної землі, я знала. У мене на очах йшла ця жахлива історія їхнього повернення. Так що я пам'ятаю ще ту, пізньорадянську історію.

Час імперії закінчився. Якщо говорити про майбутню Росію, то це так само постімперська Росія. Чим раніше ми почнемо про неї говорити, тим швидше, із меншою кров'ю закінчиться ця маразматична історія спроби відродження імперської моделі.

Пашаєв: Що стримуватиме постімперську Росію в її кордонах? І що її об'єднуватиме?

Майбутнє завжди перемагає минуле, але іноді минуле дуже довго й криваво пручається

‒ В першу чергу, економіка. У другу, те саме, що об'єднує США ‒ зручність цієї території. Нормальній людині не так вже й багато потрібно від держави. Достатньо, щоб вона забезпечувала комфортні умови проживання. Решта ‒ це стара, імперська, антилюдська модель. Майбутнє завжди перемагає минуле, але іноді минуле дуже довго й криваво пручається.

Некреча: Коли все зміниться? За вашими відчуттями?

‒ У Росії теж живуть люди. Чому вони не протестують? Тому що протестувати в тоталітарній країні досить складно. Боротися в сучасній Росії непросто. Але це не означає, що так буде завжди.

Некреча: У Криму ми постійно бачимо обшуки, суди, багато політв'язнів... Чому у людей в Росії не прокидається бажання брати участь у протесті?

‒ Якийсь протест є. Є «Стратегія 18», коли 18 числа кожного місяця люди в Росії виходять на підтримку кримських татар. Ці акції нечисленні, але вони є.

Пашаєв: Мені здається, дуже мало активістів у Росії говорять про те, що відбувається в Криму.

‒ Опозиція в Росії ‒ дуже складне заняття. Опозиція в Росії ‒ це абсолютний марґінес, правда. Потрібно мати дуже сильну волю та розуміння своєї правоти, щоб продовжувати діяти. Чи є люди, які підтримують боротьбу кримських татар? Є, чимало.

Пашаєв: Чому ви переїхали саме в Україну?

Інформаційну війну зараз програє не лише Україна, а й весь Захід, тому що нормальні люди обмежені моральними переконаннями. А Кремль нічим не обмежений

‒ Для мене була важлива підтримка України в умовах україно-російської війни. Для мене було важливо зробити все, щоб допомогти Україні в пропагандистській боротьбі проти російської інформаційної машини. Мені здавалося, що нам вдасться запустити якісь серйозні інформаційні проекти. Звичайно, все відбувається трохи повільніше, ніж хочеться. У 2014 році всім здавалося, що ситуацію вдасться переламати набагато швидше. Україна зробила, що змогла, принаймні у військовому плані змогла протистояти. Але я вважаю, що інформаційну війну зараз програє не лише Україна, а й весь Захід. Це відбувається, тому що нормальна людина не може дивитися в очі й нахабно брехати. Нормальні люди обмежені моральними переконаннями. А Кремль нічим не обмежений. Російська пропаганда дуже витончена.

Пашаєв: Що демократичний світ може протиставити цій витонченій пропаганді?

‒ Потрібно створювати таку ж інформаційну машину, в хорошому сенсі слова, що діяла за часів Радянського Союзу. Вона має діяти всюди. Дійти до кожного охочого дізнатися правду в Росії можна, але для цього потрібно створювати контент хорошої якості.

Некреча: Чи залишилися у вас в Росії хороші друзі, колеги?

‒ Звичайно, залишилися, їх багато. Мої інтереси ‒ це, як і раніше, російська політика. Завдяки інтернету я можу розмовляти з росіянами іноді й по п'ять годин на день.

(Текст підготувала Катерина Коваленко)

Оригінал – на сайті Крим.Реалії