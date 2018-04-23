Сполучені Штати поки не отримали відповідь Росії на план, запропонований cпецпредставником Куртом Волкером щодо врегулювання на Донбасі, заявила посол США в Україні Марі Йованович. Вона також розчарована тим, що «великоднє перемир'я» на Донбасі не було втілено і такі зриви перемир’я тривають уже чотири роки. Минулого тижня речник Володимира Путіна, Дмитро Пєсков заявив, що у переговорах Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Якою може бути реакція Путіна для США на Донбасі? Ситуацію у програмі «Ваша Свобода» аналізують військовий експерт Олег Жданов і російський політолог Кирило Рогов.

Ведучий: Олександр Лащенко