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23 Квітень 2018, Київ 16:57
Події

Путін: реакція для США на Донбасі

Сполучені Штати поки не отримали відповідь Росії на план, запропонований cпецпредставником Куртом Волкером щодо врегулювання на Донбасі, заявила посол США в Україні Марі Йованович. Вона також розчарована тим, що «великоднє перемир'я» на Донбасі не було втілено і такі зриви перемир’я тривають уже чотири роки. Минулого тижня речник Володимира Путіна, Дмитро Пєсков заявив, що у переговорах Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Якою може бути реакція Путіна для США на Донбасі? Ситуацію у програмі «Ваша Свобода» аналізують військовий експерт Олег Жданов і російський політолог Кирило Рогов.

Ведучий: Олександр Лащенко

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