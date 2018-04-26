Через вибори директора у бібліотеці Вернадського виник конфлікт

Євгенія Москалець

Через кілька днів Національна бібліотека імені В. Вернадського стане «сиротою». На виборах керівника нинішній очільник Володимир Попик програв науковцю Олегу Сербіну. Проте директорське крісло досі залишається незайнятим.

155 голосів за Олега Сербіна, 83 – за Володимира Попика, 45 – проти всіх. Такими були результати виборів директора у бібліотеці Вернадського. Однак у відділенні історії, філософії та права Академії наук вітати переможця не квапляться. Вони знайшли порушення у виборах. Мовляв, голосували тільки науковці, а це – суперечить постанові Кабінету міністрів України.

«Є певна правова колізія. Закон України прямо не зазначає, що головні і провідні спеціалісти належать до числа наукового колективу. Наш виборчий комітет пішов за трактуванням цього закону. А є ще цілий ряд документів, які визначають, що головні і провідні спеціалісти є науковцями», – каже нинішній директор бібліотеки Вернадського Володимир Попик.

У свою чергу, працівники, що не голосували, написали лист-звернення, де підтримали кандидатуру Олега Сербіна. Підписи залишили 180 осіб. Втім, на рішення академіків це не вплинуло. Науковці та бібліотекарі активно коментують ситуацію в соціальних мережах.

Говорять і про те, що керівництво тлумачить закони у своїх інтересах і не враховує думки працівників.

«Я вважаю, що бібліотечні працівники мають голосувати. Це просто потрібно було зробити відразу або вже чекати наступних виборів. А тепер вони (керівництво – ред.) вхопилися за це для того, щоб притягти свого кандидата», – зазначив науковий співробітник Марія Кушнарьова.

«Ми відстоюємо наше право вибору. Щоб нам дали можливість – те, що ми проголосували – щоб з думкою колективу рахувалися», – каже молодший науковий співробітник Андрій Кушерський.

Останнє слово – за Президією Академії наук. Якщо умови квітневих виборів не визнають правомірними, наступні півроку бібліотекою керуватиме виконувач обов’язків. А потім – нове голосування.