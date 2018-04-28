До посольства Росії в Києві звертатися не збираюся – Марія Максакова

Співачка, вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, сама колишній депутат Марія Максакова не збирається звертатися до російського посольства в Києві. У цьому вона запевнила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Співачка дебютувала на оперній сцені України – у Києві та Харкові ¬– й здійснить тур ще кількома містами. Також Максакова викладає українською мовою і готується презентувати свій фонд. За словами Максакової, у неї в Україні все нове – життя, репертуар і співочий голос. Водночас вона оцінила підсумки розслідування Генпрокуратури України, що організатором вбивства Вороненкова є її колишній цивільний чоловік Володимир Тюрін і прокоментувала заяви генпрокурора Юрія Луценка і екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова про можливу причетність генерала ФСБ у відставці Олега Феоктистова.