Битва за прем'єрство: на чому зупиниться вірменська революція?

Вірменам – чи не вперше в історії – вдалось протестом змінити владу в країні. Загальне обурення, перекриття доріг та підтримка армії подіяли – прем’єр Серж Сарґсян, якого звинувачують у проведенні конституційної реформи для збереження влади, пішов із посади. Однак, це лише перший крок, каже лідер протестів, опозиційний депутат Нікол Пашинян. Вірменський парламент повинен обрати нового незалежного прем’єра. Далі – перевибори парламенту. Чи вдасться Єревану не зменшити запалу і повністю перезавантажити владу?

​Танці, пісні та обійми – опозиційні вірмени гучно святкують відставку Сержа Сарґсяна. Та навіть через тиждень після його заяви про відставку не поспішають звільняти вулиці та площі. Вони прагнуть повної перемоги.

На заміну Сарґсяну має прийти «прем’єр із народу», кажуть активісти. Вони ж вважають – новий прем’єр має сформувати тимчасовий уряд. І тут лідер протестів Нікол Пашинян відкриває карти. Він пропонує на найвпливовішу посаду країни – себе.

«Я сподіваюсь, що правляча Республіканська партія та колишній прем’єр зрозуміють: немає сенсу опиратись. Ця партія не повинна намагатися утримати владу. Єдиним рішення переговорів має стати мирна і повна передача влади», – сказав Пашинян.

Ще один виклик для опозиційної вулиці – не допустити реваншу Сарґсяна. Хоч правляча коаліція і розпалася на тлі протестів, але більшість у вірменському парламенті – прибічники екс-прем’єра.

​Ставка на прем'єра

Зараз повноваження Сарґсяна перейшли до першого віце-прем’єра. Це Карен Карапетян. Тепер він веде непрості переговори з лідером протестів. Непрості, бо переконує: нехай прем’єр і пішов під тиском вулиці, але це не аргумент, щоб тепер віддати вулиці всю владу в країні. Він пропонує перевибори.

«Там є громадяни, які незадоволені, але як це виміряти? Ті громадяни хочуть Нікола Пашиняна, інші – іншого кандидата. І як нам діяти, що є мірилом? Ви знаєте якусь країну, де так обирали би представника народу? Ось тому ми пропонуємо позачергові вибори», – каже Карапетян.

Президент Вірменії Армен Сарґсян – однофамілець прем’єра у відставці – зазначає: рішення потрібно шукати не на вулицях, а у парламенті. «Оксамитова революція» зробила державу демократичнішою, й переговори це доведуть, сказав він в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Післяцих дебатів будуть перевибори прем’єра, а потім і нового уряду. І можливо парламент вирішить провести власні перевибори у найближчому майбутньому. Можливо також зміниться виборчий підхід, а може – і деякі закони. Але це все буде в руках парламенту», – сказав президент Вірменії.

​Компроміс?

Компроміс спробують знайти 1 травня. Тоді усі фракції вірменського парламенту вирішуватимуть: хто може стати наступним прем’єром, і чи варто призначати позачергові вибори.

За подіями в Єревані слідкує численна вірменська діаспора. Лідер відомого гурту «System of a Down» Серж Танкян каже: протести почались не лише через невдоволення прем’єром. У Вірменії цілий комплекс проблем. Тому просто перевиборів не вистачить – мають бути реформи, сказав всесвітньо відомий музикант в інтерв’ю Радіо Свобода.

Відтік населення – велика проблема. Але я бачу, що найбільша проблема – це корупція, що пронизує усе суспільство

«Справа не лише в політиці – це комбінація різних факторів. Ті зіткнення, які були – це також і класова боротьба. Там дуже багато заможних людей. І людей, яким їсти нічого. Відтік населення – велика проблема. Але я бачу, що найбільша проблема – це корупція, що пронизує усе суспільство», – сказав Танкян.

Чим завершаться для Вірменії ці масові протести? Експерти дуже обережні в прогнозах. Адже один їхній прогноз вже не справдився: ще тиждень тому мало хто вірив у те, що Серж Сарґсян погодиться добровільно відмовитись від прем’єрства.

Росія – найбільший економічний та безпековий союзник Вірменії – публічно заявляє, що не втручатиметься у справи Єревана. Однак, йдеться лише про публічні твердження.

У Кремлі чудово розуміють, що ключ усе-одно у них. І що вже вони там будуть використовувати

«У Кремлі чудово розуміють, що ключ усе-одно у них. І що вже вони там будуть використовувати – азербайджанський тиск; тиск через клани, пов’язані з Нагірним Карабахом; фінансові інструменти; підкуп депутатів, яким не так і багато треба – це неважливо», – вважає російський політолог Дмитро Орешкін.

Разом з тим, всі експерти єдині принаймні в одній думці: Москва робитиме усе, щоби зберегти контроль над новою владою Вірменії. Особливо після такого тривожного для Кремля «дзвіночка» як масові протести.

Цей матеріал пыдготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».