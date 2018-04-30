Міністр внутрішніх справ Великої Британії пішла у відставку після скандалу з «цільовими показниками» депортацій

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд в неділю ввечері подала прохання про відставку. Причиною став скандал навколо міграційної політики британського МВС і розкриті пресою факти, що влада Великої Британії встановила якісь «показники» стосовно видворення з країни нелегальних мігрантів, яких мають досягнути.

У документі, який газета Guardian опублікувала в п'ятницю (це «меморандум» на шести сторінках, фактично внутрішнє листування Міністерства внутрішніх справ), зокрема, йдеться про те, що кількість примусово видворених осіб з країни в 2016-2017 роках становила 12503, що було розцінено як «успіх», а у 2017-2018 роках має становити не менше від 12800 осіб.

Кількість депортацій, за словами міністра, має бути на 10% більшою, ніж в минулому році, оскільки саме ці показники вона обіцяла уряду, який очолює лідер консерваторів Тереза Мей і яка виступає за обмеження міграційного потоку до Великої Британії. А співробітники МВС в документі повідомляли, що їм вдалося досягти і перевищити встановлені МВС показники.

Guardian стверджує, що документ був підготовлений в червні минулого року Г'ю Індом, який очолював агентство з депортації.

Після публікації документа Радд спочатку заявила, що вона не знала, що були встановлені будь-які цільові показники стосовно кількості депортованих, але в неділю із ще одного її листа стало зрозуміло, що вона знала про цифри.

У проханні про відставку Радд зізналася, що дійсно вводила в оману парламентарів і громадськість щодо встановлених цільових показників:

«Я ненавмисно вводила в оману комітет з питань внутрішніх справ щодо цільових показників, що стосуються видворення нелегальних іммігрантів», – визнала вона.

«Однак як глава МВС я роблю все для того, щоб наша імміграційна політика була гуманною та справедливою», – заявила також міністр.

Після Другої світової війни Велика Британія через брак робочої сили запрошувала на роботу громадян країн Карибського басейну і Африки (так зване «покоління Windrush» – так називався корабель, що в 1948 році доставив з Великої Британії першу групу мігрантів). Багато мігрантів приїхали з Ямайки і з Тринідаду і сформували в Великій Британії особливу британсько-карибську культуру. Вони працювали на сталеливарних підприємствах, залізницях і некваліфікованих і низькооплачуваних роботах.

Закон The British Nationality Act від 1948-го дозволяв їм отримати громадянство Великої Британії в спрощеному порядку як громадянам колишніх британських колоній. Однак деяка кількість мігрантів за довгі роки життя в країні так і не отримала британський паспорт, не поспішали отримувати громадянство і родичі, які приїхали до цих мігрантів.

Після приходу до влади консервативного уряду Терези Мей і посилення міграційного режиму цих людей почали вважати нелегальними мігрантами, незважаючи на довгі роки життя у Великій Британії: їм відмовляли в соціальному житлі, медичному обслуговуванні, а іноді просто депортували.

Guardian (газета відображає позицію опозиційної Лейбористської партії) вважає, що таким чином нинішня консервативна влада Великої Британії створювала для мігрантів «вороже» середовище.

Як очікується, Тереза Мей назве нового міністра внутрішніх справ у понеділок.

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