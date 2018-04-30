Як тільки ми ввімкнули живлення, побачили, що об'єкти працюють – представниця Vodafone про ремонт в окупації

Як вдалося провести ремонтні роботи на окупованій території, через які в Донецьку після трьох з половиною місяців ізоляції поновився мобільний зв'язок? У якому стані виявили своє обладнання фахівці і чи можна вважати проблему остаточно вирішеною? Про це Радіо Донбас.Реалії в ефірі розпитало представницю оператора «Vodafone Україна» Вікторію Рубан.

– За сприяння моніторингової місії ОБСЄ і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у нас з'явилася можливість відправити наших технічних фахівців на окуповану територію Донецької області. З 26 квітня проводився моніторинг усіх основних об'єктів на території Донецької області. У результаті, в нас з'явилася можливість під'єднати мережу, що ми і зробили.

– Як це виглядало? Розкажіть, як потрапили на цю територію? Ось ми в студії з Вами спілкувалися, Ви говорили, що фізично неможливо туди потрапити без гарантій безпеки. Що зараз змінилося?

Мова йде, практично, про гуманітарну катастрофу

– Ми брали участь у мінських переговорах, у декількох раундах, де були присутні всі сторони. Це була робота тристоронньої комісії. З боку так званих «республік», російської сторони, української сторони. І була досягнута домовленість про те, що технічний моніторинг стану мережі необхідно провести. Тому що мова йде, практично, про гуманітарну катастрофу. На сьогоднішній день мобільний зв'язок є однією з базових послуг. Без нього неможливо уявити наше сьогоднішнє життя. Тому було ухвалене таке рішення. ОБСЄ гарантувала безпеку наших співробітників. У результаті, ми змогли відправити технічну команду для моніторингу наших об'єктів.

– У якому стані було обладнання? Що там потрібно було зробити?

– Основна проблема була в тому, що обладнання було: а) знеструмлене, б) ми не знали, в якому стані воно перебуває, чи було воно якимось чином пошкоджено, чи були які-небудь втручання в роботу мережі? Але, як тільки була ввімкнена електроенергія, ми побачили працездатність об'єктів.

Зв'язок є в Дебальцеві, Горлівці, Макіївці, частково в Донецьку, ну і практично все

На сьогоднішній день, на жаль, десь половина обладнання виведена з ладу, тому зв'язок, на жаль, є не скрізь. Він є в Дебальцеві, Горлівці, Макіївці, частково в Донецьку, ну

і практично все.

– Якого розвитку подій можна очікувати надалі? Чи можна сказати, що ось із цих вихідних мобільний зв'язок у Донецьк повернувся всерйоз і надовго?

Зв'язок ми увімкнули. Чи надовго це, не знаємо

– Я б не давала таких гарантій, що ми всерйоз і надовго там відновили мережу. Поки ситуація така, яка вона є. Зв'язок ми ввімкнули. Чи надовго це, ми не знаємо. Будемо дивитися по ситуації. Якщо ми зрозуміємо, що ситуація більш-менш стабілізувалася, то далі вже будуть подальші рішення. Про відновлення мережі, про проведення компенсації, про під'єднання заблокованих номерів тощо.