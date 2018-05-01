(Друкуємо мовою оригіналу)

Майские праздники в разгаре. Многие люди проводят их на природе, запасаясь ингредиентами к пикнику. А для оккупированной части Донбасса это значит еще и приток гривны, ведь многие люди именно на майские побывали на подконтрольной правительству территории и привезли оттуда национальную валюту, которую теперь меняют на рубли. Как реагирует на все это рынок? Свои наблюдения специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

Финансовая карусель снова ожила и окрепла за счет ввозимой гривны

– Долгожданная весна принесла в Донецк оживление и праздничную суету. Вдоль дороги на тротуарах с щедрой периодичностью расставлены желтые щиты обменок, указывая нынешний курс. Вдохновленная созданием рублевой зоны в Донецке, эта финансовая карусель снова ожила и окрепла за счет ввозимой гривны. Сезон весенних праздников, когда дончане наиболее активно обменивают национальную валюту Украины на рубли, приносит обменкам колоссальную прибыль и возможность сыграть на разнице в курсе между покупкой в 2,10 и продажей 2,35. Кассиршам обменок пришлось привыкнуть и к состоянию рублевой массы: похожие на тряпочки сотни и полтинники российского казначейства усложняют счетный процесс, склеиваясь между собой от износа и грязи, они испытывают нервы кассира, вынужденного пересчитывать сумму по нескольку раз.

Обменять гривну можно и в отжатом «Приватбанке», который именуется сейчас «Центральным республиканским», но курс, предложенный им, вместе с налоговым сбором и огромной очередью отобьют охоту любому. Минимум банкоматов и отсутствие в них наличных приводят людей именно в кассы, где к тому же толпятся честные плательщики коммуналки. Местные жители уже давно заметили, что пополнение банкоматов и начисление средств бюджетникам происходит только после прибытия российского «гумконвоя».

Отсутствующий ассортимент заменили длинными рядами бутылок

Счастливчики, которым повезло снять деньги до того, как они закончились, тут же отправляются за покупками к праздничному столу на рынки города. Бывший «АТБ» уже давно не может составить им конкуренцию со своими вечно гниющими фруктами, овощами и бело-зеленой плесенью, бесстыдно поедающей апельсины. Отсутствующий ассортимент в «народном супермаркете» заменили длинными рядами бутылок с растительным маслом и вино-водочными изделиями сомнительного производства. Рынки же, хоть и с обманутым весом, но более живой продукцией, выглядят поаппетитнее бывшего «АТБ».

Шампиньоны бьют ценовой рекорд в 220 рублей

К празднику и без того косимческие цены на рынках улетают за пределы Галлактики. Шампиньоны в этом году бьют ценовой рекорд в 220 рублей за килограмм (курс рубля, «установленный» группировками «ЛДНР» на неподконтрольной территории – 2,25, на подконтрольной территории Украины курс рубля к гривне – 4 – ред.), средняя цена на картофель – 29 рублей за килограмм. Ароматная зелень – 180 рублей за килограмм, огурцы – 120–140, редис – 90, помидоры 100–120 рублей.

Все, что осталось от украинского производителя, – кучка недопроданных рошеновских леденцов

Привезенный заморский витаминный сбор впечатлил: бананы – 85, апельсин, лимон – 80. Ярко-розовая резина под кодовым названием «Докторская колбаса» станет ингредиентом для оливье за 386 рублей килограмм, мясо к шашлыку – 300 рублей, минтай и хек, пережившие не один ледниковый период – 220 рублей за килограмм. Торговые палатки и ларьки забиты продукцией «мейд ин ДНР» и под страхом штрафных актов не содержат ничего лишнего в виде украинских товаров. Все, что осталось от украинского производителя, – это маленькая кучка недопроданных рошеновских леденцов, скромно представленная в углу палатки.

Сами владельцы торговых мест терпят бедствие, как и их клиенты. Многократные проверки, огромные штрафы (от 2000 рублей и выше), растущая аренда и обязательная маркировка всего товара под лейблом «импортер ДНР» доводят частный бизнес до безумия.

А безумия в Донецке более чем предостаточно. Весной, когда хронические заболевания переходят в острую фазу, а буйство цветущей природы не дает шансу организму на спокойствие, рождаются новые горе-поэты «республики». С криком души врываясь в общественный транспорт и в учреждения города, они приводят в замешательство адекватных дончан, цитируя свой стихотворный бред о величии «Новороссии». Просьбы замолчать не дают результатов, и выслушивать приходится до конца, чувствуя себя настоящим заложником. Как и весь город, оказавшийся в заложниках у «чумачедчей» «русской весны».

Это был материал блогера из оккупированного Донецка специально для Радио Донбасс.Реалии.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)