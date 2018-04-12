Российский рубль будет и дальше обесцениваться, считают эксперты. Скорее всего, это вызовет рост цен и панику на оккупированной части Донбасса. Поскольку на этой территории рубль – расчетная валюта. Сами жители Донецка и Луганска сейчас считают доллар наиболее надежной валютой. Рубль и гривна, пока, на одном уровне доверия у жителей ОРДЛО. Но в ближайшем будущем гривна станет более надежной, ведь за один день рубль в донецких обменках обесценился примерно на 10%.

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США нащупали болевую точку России и ударили в нее санкциями. Результат – рубль упал до рекордного с 2016 года уровня – 64 рубля за доллар. Российский рынок сразу отреагировал, торговые компании заявили, что в течении недели бытовая техника подорожает на 10-15%; количество туристических туров упало на треть.

В Донецке и Луганске бросятся в «обменки» избавляться от рублей – экономист

Люди будут стараться перевести рубли в иностранные валюты, цены будут расти, потому что товары в рублях и привезены из России

Сразу упал рубль и на оккупированном Донбассе, там это расчетная валюта. Например, курс так называемого «Центрального республиканского банка» упал с 59 до 67 рублей за доллар на 12 апреля. Курс и дальше будет падать, ускорится инфляция, считает директор института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский, люди будут избавляться от рубля.

«Люди будут стараться перевести рубли, которые у них есть, в иностранные валюты: доллары, евро, а также в гривни. В результате цены будут расти, потому что товары номинированы в рублях, многие привезены из России. Люди будут вынуждены платить больше за эти товары», – считает Илья Нисходовский.

В Донецке и Луганске местные подконтрольные России «власти» могут даже пойти на ограничение обменных операций, чтобы удержать рубль на плаву, говорит экономист Алексей Кущ.

Любые ценовые или другие колебания будут придушены жесткой системой управления группировок «ЛДНР»

«Неподконтрольные территории не будут ощущать особенных проблем из-за девальвации рубля. Их внутренние цены если и изменятся, то незначительно. Я думаю, любые ценовые или другие колебания будут придушены жесткой системой управления группировок «ЛДНР», – считает Алексей Кущ​.

Жители оккупированного Донбасса считают доллар самой надежной валютой

Вот как сами жители Донецка и Луганска ответили телепроекту «Донбасс.Реалии», в какой валюте они предпочитают хранить свои сбережения:

Россия стала «токсичной зоной» для инвестиций

Насколько падение рубля скажется на украинской экономике – существуют разные прогнозы.

Оптимисты считают, что связь украинской и российской экономик уменьшается, и поэтому обвал рубля на Украине не отразится. К тому же, долг «Газпрома» в 4,6 миллиарда долларов, назначенный Стокгольмским арбитражем, укрепит гривну.

Но есть риск того, что гривне девальвация рубля может повредить. Причина в том, что Россия и Украина – конкуренты на рынках зерна и металла. Обесценивание рубля даст ценовую фору российским производителям. Есть вероятность, что украинские экспортеры через свое лобби будут давить на Нацбанк, чтобы гривна тоже немного девальвировала.

Из за падения рубля Кремль урежет финансирование группировок «ЛДНР» – эксперт

Иностранные инвесторы будут избавляться от российских активов, говорят эксперты, так как Россия стала «токсичной зоной» для инвестиций. Капиталы будут вывозиться из России за рубеж. В Кремле еще более остро станет вопрос, насколько необходим оккупированный Донбасс, поскольку он тянет из России большой ресурс – и как следствие, финансирование ОРДЛО будет снижаться, прогнозируют экономисты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)