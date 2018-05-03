Що таке модульне харчування в ізоляторах і чому воно під загрозою

В українських ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) поволі «згортається» система модульного харчування (використання готових заморожених страв у вакуумних пакетах, які потрібно лише розігріти). Про це повідомляють правозахисники і підтверджують працівники ІТТ. Ще донедавна його впровадження називали революційним кроком і вирішенням проблеми годування затриманих. В ізоляторах його скорочення пояснюють нестачею фінансування. Правозахисники, у свою чергу, заявляють, що повернення до їжі з їдалень означає «реставрацію старого порядку».

Із 2016 року низка українських ізоляторів тимчасового тримання перейшли на модульне харчування. Замість постачання харчів із їдалень, затриманим почали видавати вже готові страви у вакуумних пакетах. Добові набори зберігають у морозильних камерах, і в разі необхідності – розігрівають у потрібній кількості.

Борщі та супи, каші чи картопля, з рибою або м’ясом – добовий набір затриманого має все, що повинне містити щоденне меню людини, пояснює керівник фірми, яка виготовляє модульне харчування, Ігор Левінзон. Затримані можуть отримати модулі навіть із дієтичною їжею.

Є норма, за якою в кожну порцію ми вкладемо певну кількість продуктів

«Є норма, за якою в кожну порцію ми вкладемо певну кількість продуктів, по калоріям: білкам, жирам, вуглеводам. Всі стандарти повністю витримані. А зараз ми переходимо на бляшані банки, які взагалі не потребуватимуть спеціального зберігання, їх можна тримати за 35-градусної спеки», – каже Ігор Левінзон.

Його фірма постачає модульне харчування в ізолятори тимчасового тримання більшості українських міст. Каже, протягом останніх місяців усі вони попередили про можливе розірвання контракту.

Чим відрізняється «гаряче» харчування від модульного?

Впровадження модульного харчування в ізоляторах тимчасового тримання правозахисники називали «революцією» і «цивілізованим кроком». І те, що воно поволі згортається, вважають тривожним дзвінком.

У жодній цивілізованій країні затриманим ніхто не розливає їжу черпаками з відер чи з каструль

«У жодній цивілізованій країні підозрюваним чи затриманим ніхто не розливає їжу черпаками з відер чи з каструль. Це скрізь має вигляд готової страви. А з зараз знову треба буде бігати, їздити і робити те, що робили роками», – каже експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.

Андрій Черноусов тестує модульне харчування:

Наразі реторт-пакети – найефективніший спосіб забезпечити належне харчування. Натомість повернення до «котлів» і «відер» означає «реставрацію старого порядку», кажуть правозахисники. Знову – неможливість перевірити якість їжі та дотримання санітарно-гігієнічних норм при її роздачі і розігріві, оскільки проконтролювати їжу в каструлях складно. А ще, звертають увагу правозахисники, «гаряче» харчування – зручний спосіб «миття грошей».

«Раніше підписувалися договори із кафе. Важко було розрахувати, скільки затриманих осіб буде цього дня, щоб замовити їжу під цю кількість осіб. Це призводило до того, що їжі не вистачало, або її брали більше, переплачували і вона псувалася. Модульних пакетів можна видавати стільки, скільки є затриманих.Так простіше дотримуватися стандартів і контролювати їх, а не кожне кафе перевіряти», – каже директор Експертного центру з прав людини Юрій Бєлоусов.

Модульне харчування зводять до мінімуму. Чому?

Радіо Свобода звернулися із відповідним запитом до поліції Києва. Там відповіли, що в ІТТ нині діє комбіноване харчування – 80% «гарячого» і 20% модульного. Таке співвідношення там пояснюють браком фінансування. Реторт-пакети ж стають у нагоді, коли затриманий перебуває за межами ізолятора, приміром, у суді, та – у випадку «форс-мажорів».

«Вартість модульного харчування однієї особи на добу становить 116 гривень, а вартість гарячого харчування – становить 80 гривень», – зазначили у поліції Києва.

Яка ситуація в інших областях?

Радіо Свобода також поспілкувалося з працівниками ізоляторів тимчасового триманням у регіонах. Вони розповіли про власний досвід користування модульними пакетами, однак побажали залишитися неназваними.

Харківська область

Співробітник ІТТ Харківської області перехід на модульне харчування вважає виправданим.

Якщо людина сюди потрапляє, то підігрівається, роздається, завжди є запас

«Перевага – зручність. Якщо людина сюди потрапляє, то підігрівається, роздається, завжди є запас», – каже він.

Втім, зауважує, ціна такого харчування «завелика». Вартість добового меню на особу коштує 116 гривень. Тому є ймовірність, що заклад теж повністю або частково перейде на «гаряче» харчування, каже він.

Кіровоградська область

Працівник ізолятора у Кіровоградської області також віддає перевагу модульній системі: «Про якість важко говорити, але це полегшило життя персоналу: зручніша роздача, підігрів. Це зручніше, ніж потім мити посуд», – зазначив він.

Однак, каже, віднедавна область повернулася до «гарячого» харчування. Вартість добової порції модульного для ІТТ складала більше 120 гривень.

«Зараз ми його не використовуємо, бо воно дороге», – відповів працівник ізолятора.

Волинська область

Гаряче харчування більше влаштовує. Я би радив вам особисто спробувати це модульне харчування і ви все зрозумієте

«Гаряче харчування більше влаштовує. Я би радив вам особисто спробувати це модульне харчування і ви все зрозумієте. А як ще може бути, коли продукти можуть бути заморожені по півроку?» – відповів працівник ІТТ у Волинській області.

Серед переваг він назвав те, що колеги, які працювали на кухні, перестали користуватися санітарними книгами. Натомість проблема підігріву залишилася і навіть ускладнилася, каже він: «Треба шукати ємкість, щоб нагріти води і розігріти ці пакети».

Вартість модульного харчування для ІТТ коштує близько 120 гривень. Каже, що «із задоволенням» перейшов би на «гаряче», однак кафе не хочуть брати участь у тендерах через малу кількість обідів і жорсткі тендерні вимоги.

Ситуація по країні

У 103 зі 150 ізоляторів тимчасового тримання в Україні використовується модульне харчування. Так відповіли у Нацполіції на запит Радіо Свобода. Втім, кількість ізоляторів, які повністю або частково відмовляються від модульної їжі у відомстві не зазначили.

На сьогодні модульне харчування запроваджено в 103 ІТТ

«На сьогодні модульне харчування запроваджено в 103 ІТТ. У 18 інших установах харчування для утримання в ІТТ осіб надається закладами громадського харчування відповідно до укладених договорів», – зазначили у відомстві.

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Чому ізоляторам не вистачає грошей?

Автори закону про національну поліцію не врахували функцію – «конвоювання затриманих та взятих під варту осіб». У новому законі немає жодної згадки про це, відтак поліція керується старою нормою, яка передбачає на харчування затриманого приблизно 80 гривень на день, каже Андрій Черноусов.

Вже два роки всі ІТТ та всі конвої функціонують незаконно. Як це впливає на харчування? Дуже просто. Поліція не може клопотати перед Кабміном для того, щоб вони виділили бюджетні ліміти на харчування

«Поліція не може клопотати перед Кабміном для того, щоб вони виділили бюджетні ліміти на харчування. Відповідно, в ту суму, яку розрахували ще на кінець 2015 року, приблизно у 81 гривню, виробники модульного харчування не можуть виконати вимоги 336 постанови (про те, скільки грамів продуктів має містити харчування затриманих – ред.)» – каже Черноусов.

Водночас, наголошує правозахисник, зараз він не бачить жодних дій з боку депутатів, аби цю ситуацію врегулювати.

Депутати розглянуть це питання – Мосійчук

В ізоляторах тимчасового тримання має бути «виключно» модульне харчування, переконаний перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук. У коментарі Радіо Свобода він запевнив, що профільний комітет розгляне це питання найближчим часом.

Відповідні правки до закону про Нацполіцію будуть внесені

«І відповідні правки до закону про Нацполіцію будуть внесені, – сказав Мосійчук. – Із 14 травня ми подивимося, помічники готують інформацію, будемо на комітеті просити, щоб увесь комітет підтримав»

Також народний депутат додав, що ініціює створення робочої групи, щоб провести моніторинг установ пенітенціарної системи, де в’язні вирощують овочі та тварин.

«Куди це все йде? Або ми маємо закрити їх і продати, або це має працювати на ІТТ і колонії», – каже депутат і додає, що ці врожаї варто спрямувати, зокрема, на виготовлення модульного харчування.

До перевірки він планує залучити профільний комітет, пенітенціарну службу, Мін’юст та правозахисників.