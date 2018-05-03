УПЦ (Московського патріархату) втрачає вірян (огляд преси)

За останні 10 років кількість парафіян УПЦ (Московського патріархату) зменшилася майже вдвічі. І майже вдвічі зросла кількість вірних Української православної церкви Київського патріархату – із 15 до 29 відсотків. Як пише тижневик «Країна», віряни мігрують до Київського патріархату, бо той ближче до народу. Мова богослужіння – українська. Після 2014 року процеси відтоку прискорились. У багатьох ситуаціях Московський патріархат себе скомпрометував. Показав, що, по суті, є мережею зі збирання інформації для російських спецслужб, переховування зброї, співпраці з сепаратистами й бойовиками, наголошує експерт тижневика.

У світі є різні системи захисту інвестицій. Одна – корупційна, коли хабар дається у певному обсязі правильному клану. Друга – суди, які захищають капітал. В Україні – ні першого, ні другого, стверджує в тижневику «Країна» журналістка Юлія Мостова. В Україні хабар нічого не гарантує, бо інвесторів обгризатимуть весь час на місцевому й обласному рівнях. А сім тисяч «приватних підприємців» із печатками суддів ухвалюють рішення, які не мають нічого спільного з правом, законом, справедливістю, переконує журналістка. Вона вважає, що перед Україною стоїть велике завдання – не приповзти на пузі по чергові кредити, а стрибнути в напрямку, який дасть можливість бути в тренді. Для цього треба розуміти, як розвивається світ, наголошує Юлія Мостова в тижневику «Країна».

Дописувач газети «День» коментує лист 56 конгресменів до Держдепартаменту США, в якому ті висловили своє занепокоєння з приводу зростання фінансованого державою антисемітизму і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі. Дописувач вважає, що перш ніж виносити безапеляційні присуди, варто було би краще вивчити історію – і не на основі сумнівних джерел, «факти» до яких підкидав іще КДБ, а на підставі вдумливих і ретельних досліджень. Так, чимало українців справді брали участь у Голокості, вбиваючи євреїв, визнає автор статті Сергій Грабовський. Але то були в абсолютній більшості колишні військовополонені та дезертири з Червоної армії, набрані нацистами до поліції. Проте виплекали їх не Бандера та Шухевич; їх виростили і призвичаїли до безжального нищення сотень тисяч людей за національною ознакою Сталін і партія більшовиків, наголошує дописувач газети «День». Стаття називається «Історія – річ куди складніша, або «Лікнеп» для 56 конгресменів».

Незабаром кількість претендентів на субсидії знизиться, переконує газета «Голос України». Уряд вніс низку змін до чинних правил надання субсидії на житлово-комунальні послуги для населення. Передбачається, що вже наступного опалювального сезону відбудеться монетизація субсидій на рівні споживачів, і відшкодовування видаватимуть «живими» грошима. Це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти, переконані в уряді. Водночас при призначенні субсидії ще прискіпливіше враховуватимуть матеріальне становище родини.