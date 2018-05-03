Україна проти Росії: відхід від СНД і запровадження нових санкцій

Рада національної безпеки та оборони України 2 травня запровадила нові санкції проти Росії. Рішення постійно відкладалося, адже президент України Петро Порошенко оголосив про намір запровадити такі обмеження ще 6 квітня, коли про новий санкційний удар по російських олігархах і чиновниках заявили США. В РНБО стверджують, що українські санкції діятимуть проти юридичних і фізичних осіб, які «пов’язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн ЄС. Також під санкції потрапили люди, які організовували у Криму незаконне голосування на виборах президента Росії, бойовики на Донбасі, особи, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, російські депутати. Але жодних прізвищ в РНБО поки що не озвучили. Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Про ці рішення у програмі «Ваша Свобода» дискутували експерт із питань безпекової та зовнішньої політики фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара та керівник центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко.