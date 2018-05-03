Близько чотирьох місяців моряк з Херсона чекає на зарплату – він забарикадувався на судні

Український моряк забарикадувався на судні – хоче отримати борги по зарплаті. Зараз він судиться із компанією-агентом. Формальний власник судна встиг збанкрутувати і перекинути судно на іншу компанію, говорять правозахисники. Поки поліція розслідує кримінальне провадження, із боржниками потрохи розраховуються, але не повному обсязі і дуже повільно. Компанія вже багато років у чорному списку роботодавців, але моряки продовжують туди йти – за досвідом або через відсутність інших вакансій.

14 тисяч доларів. Саме стільки йому заборгував роботодавець, вважає моряк Ігор Хвостов. Останні кілька місяців він живе в облозі на судні, де раніше працював. Співпрацювати із крюїнговою агенцією «Азимут» він почав ще в 2014 році – спочатку ходив у рейси, а потім йому запропонували контракт на суші, боцманом каравану суден. Він мав доглядати за суднами компанії MD Shipping, які ремонтувалися на Іллічівському судноремонтному заводі (ІСРЗ). В тому числі і судно Welbeck, на якому мешкав Хвостов.

Минулого року моряк закінчив вищий навчальний заклад і поставив роботодавцю умову: або із ним повністю розраховуються, або ставлять на рейс на офіцерську посаду. Коли він тільки починав співпрацю із MD Shipping, яка, за його словами, стоїть за агенцією «Азимут», компанія була третьосортною, але зараз вона перетворилася на ще гіршу, визнає моряк. Хвостов пішов туди, хоча й знав, із якими проблемами стикаються в них моряки – більше нікуди без досвіду чи хабарів не брали.

«Ситуація стала погіршуватися, платили мало. Я з іншими моряками подав в суд на Ігоря Авраменка, який, за моєю інформацією, стоїть за всім цим. Взимку цього року в нас була зустріч, і він відмовився платити за боргами. А наступного дня мені на заводі заявили, що йти на судно мені заборонив власник. Довелося прориватися через КПП із боями», – розповів Радіо Свобода Хвостов.

Після цього моряк забарикадувався на судні. Коли він спробував піти до директора заводу, його знову намагалися вигнати, але Хвостов знову втік на Wellbeck. Лише близько місяця тому під тиском громадських організацій адміністрація дозволила йому вільно йти через прохідну.

​«Компанія зараз починає розплачуватися із десятком моряків, які подали позов в суд – половина гроші отримала, ще половина – ще ні. Директор зараз перебуває за кордоном, він не може повернутися в Україну, тому що на нього відкрито кримінальне провадження. Мені компанія ще винна від 10 до 14 тисяч доларів», – говорить Хвостов. На його думку, якщо б він не забарикадувався на судні, то роботодавець міг би сказати, що той ухиляється від роботи і не виконує контракт.

На запитання Радіо Свобода Ігор Авраменко не відповів. Телефон, вказаний у реєстрі юридичних осіб як телефон крюїнгу «Азимут», не працює – назва юридичної особи змінилася, і знайти її вдалося лише за кодом ЄДРПОУ.

Поряд із Welbeck Хвостова стоїть таке саме вантажне судно Baker – тип «Амур», ріка-море. Судно належить тій же компанії, каже моряк, і туди навіть набрали команду. Спілкуватися із Хвостовим їм заборонили, і зараз судно хочуть відправити в рейс.

Випадок Хвостова не поодинокий, а вирішення його проблеми із зарплатою може тривати кілька років, каже керівник проектів одеської благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко. Його організація приєдналася до боротьби ще на початку року і допомогла із розголосом.

«Конкретно у випадку Хвостова компанія робила обіцянки. Казали, немов ми тобі винні за контрактом, зроби ще це. А потім ще це і це, і тоді ми за все заплатимо. Але наша восьмирічна практика показує, що вони платять лише в поодиноких випадках. Ми намагалися вийти на власника судна, писали листи, але відповіді не отримали. Ані електронною поштою, ані телефоном відповіді не отримали», – говорить Шевченко. Ситуація на ринку праці відома: матросам доволі важко знайти гарну роботу, каже експерт.

Проблеми у власника судна почалися ще минулого року – правозахисники

За інформацією «Ассоль», проблеми із суднами почалися у MD Shipping в 2013–2014 роках – всього їх близько двадцяти п’яти, каже Шевченко. Деякі належать компанії, у деяких вона виступає лише оператором, але де-факто всі вони контролюються саме власниками MD Shipping. Ще минулого року в Україні в них було двадцять суден, які виконували замовлення чи проходили ремонт. Проте пізніше судна почали змінювати прапори, назви і власників.

Зокрема, згідно із даними спеціалізованого сайту Equasis, власником судна з 2016 року виступає WELBECK SHIPPING LTD, а оператором AGATE SHIPPING LLC.

Із компанією AGATE SHIPPING LLC. пов’язаний ще один скандал із заборгованістю по заробітній платі. По цьому факту також відкрито кримінальне провадження, яке розслідують в Малиновському районному відділі поліції Одеси. Туди Авраменко приходив надавати пояснення.

«Перебувати на судні – це метод привернення уваги до проблеми. Але іноді судновласники можуть оголосити команду піратами – тобто повідомляють про захоплення судна, – і тоді правоохоронці можуть просто «визволити» його. Найцікавіше те, що навіть після схожих випадків люди продовжують йти працювати в такі компанії», – розповідає Шевченко.

Він, втім, відверто говорить: таке буває дуже рідко, зазвичай власники домовляються. Але процес може тривати кілька років – поки претензії визнають правочинними, поки компанію зобов’яжуть платити за боргами, поки продають майно з аукціону. За міжнародним морським законодавством, заборгованості перед екіпажем треба сплачувати в першу чергу, але іноді через хабарі першими гроші отримують не люди, а колишні бізнес-партнери боржника, говорить представник «Ассолі». Тобто процес може тривати до п’яти років, хоча більшість конфліктів вирішується впродовж трьох.

Авраменко почав виплачувати гроші і просив скласти список боржників – юрист

В суді проти «Азимута» Хвостова, а також ще кількох моряків, представляє юрист, заступник голови Національної асоціації захисту прав громадян Павло Тарасовський. За його словами, кількість шахраїв, на яких скаржаться моряки, цього року значно побільшала. Близько півтора місяця тому його організація разом із фондом «Ассоль» писали звернення до начальника Головного управління національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, і той обіцяв взяти і справу Хвостова, і інші схожі справи під особистий контроль. Поліція підтвердила Радіо Свобода, що за зверненням Хвостова слідчий працює над кримінальним провадженням за статтями «шахрайство» і «невиплата заробітної плати».

«За зверненням Хвостова поліція відкрила кримінальне провадження щодо дій крюїнгового агентства «Азимут». Наскільки нам відомо, підозра не вручена ще нікому, досі проводиться досудове слідство. Крім Ігоря Хвостова, щодо дій працівників «Азимута» до нас звернулось понад 20 людей. Деяким з них надходили погрози», – говорить Тарасовський.

Крюїнгова агенція – єдина юридична особа в Україні, на яку Хвостов та інші можуть подати в суд. Із судновласником треба судитися із офшорною компанією, і моряки цього робити не будуть, вважає юрист.

Хоча де-юре Ігор Авраменко не має стосунку до MD Shipping чи «Азимута», він приходив до офісу Національної асоціації захисту прав громадян і спілкувався і з Тарасовським, і з моряками. Хочу подивитися їм в обличчя, казав підприємець, який попросив юриста скласти детальний список боржників.

За інформацією Тарасовського, деяким найбільш активним морякам вже почали виплачувати гроші, але не в повному обсязі. Так, Авраменко погодився виплатити гроші членам команди судна, яке близько півтора року перебувало на ремонті. Але платити готовий лише за той час, коли вони були в морі, хоча контракти із ними не розірвали, коли відігнали судно на ремонт.

Хвостов каже, що буде сидіти на судні, допоки не виплатять зарплату за весь термін. А потім буде шукати нові рейси – вже за кордон.