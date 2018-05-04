«Нові лідери»: дорогу молодим чи політичний проект?

Ольга Кириленко

У березні в Україні стартував суспільно-медійний проект «Нові лідери». За його організацію взялися 34 громадські організації з відомими назвами та найбільша медійна компанія України StarLightMedia, зокрема телеканал ICTV, з відомим іменем фактичного власника – Віктора Пінчука.

На офіційному сайті організатори вказали завдання проекту: підкреслити важливість участі нового покоління в суспільно-політичному житті, підтримати конкуренцію ідей та цілей, забезпечити медійну підтримку тим, хто може приносити користь суспільству.

Загалом проект має такий вигляд: учасники розробляють власні проекти та агітують голосувати за себе людей у мережі (виборців), також право голосу мають члени Наглядової ради (Виборчий комітет). Усього відберуть 100 учасників, 10 з яких вийде у прямі ефіри. Шляхом смс-голосування телеглядачі оберуть одного переможця, який отримає грошову винагороду.

Шанс для нового покоління?

Після Революції гідності в Україні особливо помітний попит на нові незаплямовані обличчя в політиці. Для нових облич політичні партії створюють собі «молодіжне крило» або відкривають громадську організацію зі своєю партійною символікою. Або ж створюють телевізійні проекти, тільки цього разу не від партії, а від імені медіагрупи Віктора Пінчука та громадського сектору.

Директор-президент телеканалу ICTV, на якому «Нові лідери» вийдуть у телевізійному форматі, Олександр Богуцький вважає, що нове покоління повинне піти у владу, а проект «Нові лідери» надихне людей на вдосконалення, розвиток та віру в себе.

Необхідно найкращим представникам нового покоління йти у владу. Хоч ця робота не дуже приваблива, але іншого шляху змінити владу нема

«Для нас важливе повідомлення: необхідно найкращим представникам нового покоління йти у владу. Хоч ця робота не дуже приваблива, але іншого шляху змінити владу, ніж коли люди будуть приходити всередину і своєю поведінкою демонструвати нові очікувані стандарти: бути чесним, не брати хабарів, думати про людей, ухвалювати відповідальні рішення, – нема», – коментує Олександр Богуцький.

До організації «Нових лідерів» також долучилися представники 34 громадських організацій. Громадянська мережа «Опора» була однією з тих ГО, яка розробляла ідею телевізійної програми та проекту в цілому.

Це хороший соціальний ліфт: дати доступ новим особам із різних регіонів, представників різних секторів

Голова правління «Опори» Ольга Айвазовська вважає проект хорошою можливістю для кар’єрного росту: «Це хороший соціальний ліфт: дати доступ новим особам із різних регіонів, представників різних секторів, бути впізнаваними і комунікувати свої ідеї проектів, зібрати на них підтримку, а потім їх реалізовувати на місцях або на національному рівні».

Голова Комітету виборців України, ще однієї організації-учасниці, Олексій Кошель переконує, що Україні зараз украй необхідна нова якість політики: менша кількість людей з радянським мисленням, радянським підходом у менеджменті, радянським баченням реформ.

Ми вітаємо будь-який проект, який може дати шанс для нового покоління політиків

«Ми вітаємо будь-який проект, який може дати шанс для нового покоління політиків», – додає Олексій Кошель.

Нові лідери під наглядом «регіонів»

Викликає запитання входження до Наглядової ради конкурсу, який орієнтований на нові обличчя та нових людей, Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». На сайті Інституту вказано, що серед засновників є Сергій Льовочкін та Дарія Чепак. Перший – екс-голова адміністрації президента Віктора Януковича (2010–2014), екс-депутат від Партії регіонів, нинішній депутат від «Опозиційного блоку», друга – екс-прес-секретарка Віктора Януковича.

Голова КВУ Олексій Кошель не бачить серйозних репутаційних ризиків від участі «Нової України» в Наглядовій раді проекту. Політичного експерта, який представляє цю організацію, Кошель вважає авторитетним і одним з найкращих в Україні (мова про Андрія Єрмолаєва).

Хотілося бачити кришталевий формат конкурсу, але реально так не буде

«Звичайно, хотілося бачити і серед організаторів, і серед учасників [людей з чистою репутацією – ред.], – а проблеми в будь-якому разі вийдуть, адже учасники можуть бути симпатиками тих чи інших політиків, бути дотичними до тих чи інших проектів із сумнівною репутацією – звичайно, хотілося бачити кришталевий формат конкурсу, але реально так не буде», – пояснює Олексій Кошель.

Лідером стають через телевізор?

Директор Інституту світової політики Євген Магда, організація якого також бере участь у Наглядовій раді проекту «Нові лідери», 1 травня опублікував на своїй сторінці у фейсбуці допис, у якому назвав творення нових лідерів через телевізійний проект штучним процесом.

Створення «нових лідерів» через ТБ-проект нагадує, даруйте, штучне запліднення

«Як на мене, створення «нових лідерів» через ТБ-проект нагадує, даруйте, штучне запліднення», – пише Євген Магда.

Директор-президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький пояснює, що телевізійний формат обрали як канал реклами на широкий загал. Також Богуцький говорить, що їхній проект не має на меті виховати або створити лідера, вони зорієнтовані взяти людей із вже наявними лідерськими рисами, щоб допомогти їм із реалізацією своїх ідей, самопросуванням через телебачення.

Чи можливий неполітичний проект на олігархічному каналі?

Директор-президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький під час ефіру програми «Свобода слова» на ICTV заявив, що «наші акціонери чітко розділили бізнес і політику». Спілкуючись із Радіо Свобода, Богуцький повідомив, що головним акціонером є Віктор Пінчук, і політика до цього проекту не має жодного стосунку.

Бізнес відділений від політики для них [акціонерів – ред.] як персональна цінність. Це означає, що вони не займаються політичною діяльністю, бо вони є бізнесменами

«Бізнес відділений від політики для них [акціонерів – ред.] як персональна цінність. Це означає, що вони не займаються політичною діяльністю, бо вони є бізнесменами», – коментує Богуцький.

Також він переконує, що з «Нових лідерів» політичного проекту для Віктора Пінчука не буде.

«А чи готує завдяки цьому проекту Віктор Михайлович якийсь власний політичний проект? Відповідь відома: він (Пінчук) не бере участі в політиці, тому він не може готувати власний політичний проект. От зараз вже можна подивитися, які люди зголосилися до участі: це прекрасні люди. Якщо на них подивитися і зрозуміти: де вони, а де Віктор Пінчук, – між ними немає жодного зв’язку. Далі можна додумувати все, що завгодно, але факт залишається фактом», – говорить Богуцький.

Політичний консультант Петро Охотін вважає, що людина, яка володіє каналом-транслятором шоу, отримує певний політичний капітал: по-перше, бренд «Нових лідерів», по-друге, контакти людей, які беруть участь.

Участь цих людей у різних заходах, де будуть просуватися інтереси Віктора Пінчука, – це гарний кадровий резерв для майбутніх політичних проектів

Щодо використання учасників надалі, Петро Охотін каже, що варто говорити не про пряме «користування», а про опосередковане: «Участь цих людей у різних міжнародних заходах, де, між іншим, і будуть просуватися інтереси Віктора Пінчука, – також це гарний кадровий резерв для формування майбутніх політичних проектів, найімовірніше, про які ми не знаємо, і знову ж таки, це можливість сформувати нові політичні команди з нових облич».

Чи буде в Україні партія «Нових лідерів»?

Петро Охотін говорить, що створення нової партії з «Нових лідерів» або команди для кандидата в президенти – цілком вірогідний варіант.

Може бути спроба створення нової політичної партії або створення команди під одного з кандидатів у президенти

«Я думаю, що може бути спроба створення нової політичної партії або створення команди під одного з кандидатів у президенти. Не виключаю, що це може бути Святослав Вакарчук або хтось інший з молодих облич, яких ми ще зараз не бачимо», – пояснює Охотін.

Спроби творення політичних партій з талант-шоу вже були в Україні, згадує політичний консультант. За його словами, свого часу Савік Шустер розробляв схожий проект для Наталії Ковалевської, і він не був успішним.

Також він називає політичний альянс «Команда озимого покоління» як приклад «медійної» партії: «проект мав гарну медійну підтримку, але не працював «у полі». У 2002 році «Команда озимого покоління» набрала малу кількість голосів і не увійшла до парламенту.

«Лідери» під вибори?

Петро Охотін не відкидає варіанту творення проекту під вибори 2019 року. Він говорить, що паралельно запускають проект «Кандидат» на телеканалі «112 Україна» (реаліті-шоу, переможець якого отримає місце в списку однієї з політичних сил України на виборах до Верховної Ради).

Багато хто з політичних гравців зараз шукає нову оболонку, новий інтерфейс, який можна було б провести в політику

«Не виключено, що скоро в цю «гонку» політичних талант-шоу включиться також «1+1», «ZIK», інші інформаційні канали. Тому що багато хто з політичних гравців зараз шукає нову оболонку, новий інтерфейс, який можна було б провести в політику», – говорить Петро Охотін.

«У цьому випадку мова йде, напевне, про те, щоб цих людей знайти, відсіяти, а далі – хто з них буде з Пінчуком, хто з них буде з Коломойським, хто з Вакарчуком, хто з Тимошенко, то вже буде вибір самих людей», – коментує Петро Охотін.