100 лет пограничной службы отметили в Краматорске. С этого года пограничники впервые отмечают свой праздник, не приуроченный к советским датам. Почему этот день имеет особое отношение к Донбассу и чем удивили зеленые береты жителей города?

Боевые бронированные машины, бронетранспортеры, военные грузовики, вооружение и устройства для поиска взрывчатки выставили напоказ в центре города. Офицеры Краматорского погранотряда и Донецко-Луганского управления в честь своего профессионального праздника устроили импровизированную выставку для горожан. Больше всего она заинтересовала школьников и молодежь.

​Восьмиклассник Клим Писаренко говорит, что если наши рубежи охраняет такая техника, то можно чувствовать себя в полной безопасности.

«День пограничника очень бодро проходит. Мне очень нравится все. Техника очень современная, на высоком уровне. За такой броней вряд ли что-то пройдет», – делится эмоциями школьник.

​Студентка первого курса медицинского университета из Светлодарска Виктория Кийченко хотела стать пограничником, но испугалась экзаменов по иностранным языкам. Зато вместе с подругой теперь с интересом рассматривает вооружение и молодых офицеров.

Хотим сфотографироваться со всеми военными в форме. Они красавчики!

«Впечатлило оружие. Потому что я еще такого не видела. Пришла, потому что не знаю, что здесь будет вообще, какой концерт и нам интересно посмотреть. Много военных, и очень интересно, мы хотим сфотографироваться со всеми военными в форме. Они красавчики!», – говорит Виктория Кийченко.

​В этом году день пограничника перенесли на 30 апреля – дату образования отдельного корпуса пограничной охраны Украинской державы. Тогда эти формирования в составе украинской армии вытеснили отряды большевиков из Донбасса и установили первые официальные рубежи на Востоке страны.

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Именно в этом регионе один за другим освобождались украинские города

«Именно в этом регионе один за другим освобождались украинские города: Бахмут, Славянск, Краматорск, Дружковка, Часов Яр, Горловка, Дебальцево. И уже в конце апреля были полностью освобождены от большевиков Крым и Донбасс. Украинские войска остановились на исторической границе Украины, и на сухопутном участке границы РСФСР и Великого войска Донского начали устанавливать сине-желтые столбы», – рассказывает пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.

​В честь праздника в местном ДК прошли торжества. Здесь вынесли боевое знамя Краматорского погранотряда. И почтили память погибших. За четыре года боевых действий с заданий не вернулись 70 пограничников. Командующий операцией объединенных сил генерал Сергей Наев отметил заслуги солдат и офицеров, которые сегодня вновь столкнулись с тем же противником, что и сто лет назад.

Мы вместе творим историю!

«Прошло время, и тем же российским агрессором снова столкнулись украинские пограничники. Именно они первыми стали на защиту украинской земли в 2014 году. Мужество и отвага, профессионализм и преданность своей профессии вы проявляете ежечасно. Рискуя жизнью и даже отдавая ее для того, чтобы враг не попал на нашу землю. Мы вместе творим историю!», – говорит командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

​Однако пограничники сегодня выполняют не только боевые задачи. Пожалуй, впервые в истории им приходится нести службу на временной границе – линии разграничения. Именно они во многом ответственны за гуманитарную составляющую на контрольных пунктах въезда-выезда. Критика зачастую вполне справедлива, и поэтому офицеры в очередной раз обещают улучшить условия работы пунктов пропуска.

«Мы практически на протяжение двух месяцев проведем реконструкцию КПВВ «Марьинка». Пока только его. Там будут созданы условия для пересекающих пункт пропуска. И навесы будут, и санитарные комнаты и места для женщин с детьми», – обещает начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Бондарь.

Впрочем, никаких существенных изменений в работе пунктов пропуска не обещают. Говорят, что могут их демонтировать, но только в случае выхода украинских пограничников на государственную границу Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)