Операція об’єднаних сил на Донбасі: війна по-новому?

30 квітня завершилась Антитерористична операція на Донбасі та почалася Операція об’єднаних сил. На думку військових, це покращить механізм реагування на загрози, а правозахисники кажуть про ймовірну небезпеку для громадян через збільшення повноважень військовослужбовців. Що зміниться? Чого очікувати мирним жителям регіону? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили полковник, офіцер Генерального штабу ЗСУ Віктор Шидлюх та воєнний експерт Святослав Стеценко.

– Пане Шидлюх, загалом все це виглядає як політична операція, ребрендинг формату операції на Донбасі. А по суті нічого не змінюється. Погоджуєтесь?

Віктор Шидлюх: Змінюється. Якщо є пряме підпорядкування без посередників, то спрощується система управління військами, силами, іншими військовими формуваннями, які виконують обов’язки там, у зоні конфлікту.

Немає найголовнішого посередника, який раніше відповідав за АТО – СБУ, зараз це Збройні сили України, а стратегічне керівництво здійснюватиме Генеральний штаб ЗСУ. Раніше він не мав права втручатися в АТО. А зараз це дасть можливість оперативніше реагувати на загрози.



– З’являється відповідальна людина за цю операцію, раніше його не було, – це начальник Об’єднаного штабу генерал Сергій Наєв.

Віктор Шидлюх: Так. Є особа, права якої прописані законом, є положення про Об’єднаний оперативний штаб. Все замкнуто в руки військових, це краще в умовах збройного конфлікту.

Формат Операції об’єднаних сил дає можливість для збройних сил покращити оперативність управління та логістику

​Святослав Стеценко: Зміни, які відбуваються, стосуються переважно Збройних сил та інших державних військових формувань. Формат Операції об’єднаних сил дає можливість для збройних сил покращити оперативність управління та логістику.

Неправильно казати, що не було посадової особи. Відповідальність чітко визначена Конституцією та українськими законами, відповідальність за АТО ніс керівник Антитерористичного центру СБУ, заступник голови СБУ.

Для збройних формувань змінилися внутрішній механізм ухвалення рішень і організація дій. Для цивільного населення нічого не змінилося. Правовий режим лишається той самий, просто інші посадові особи будуть ухвалювати ті чи інші рішення.

Щодо військового стану на окремих територіях. На думку багатьох правозахисників, це потрібно було зробити ще з початком московської агресії

Щодо військового стану на окремих територіях, така можливість була завжди, вона визначена Конституцією та законом України. На думку багатьох правозахисників, це потрібно було зробити ще з початком московської агресії.

Закон України «Про оборону України» визначає, що навіть якщо ще не прийнято рішення про введення військового стану або початку війни, але відбувається збройна агресія, то всі військові формування, всі органи державної влади зобов’язані вжити усіх заходів для відсічі агресії. Цього не відбувалося у 2014 році, це не робиться і зараз. Правового стану війни в України як не було, так і немає. Без нього Україна не зможе захистити свою незалежність і відновити територіальну цілісність.

– Тобто просто у законодавстві назвати те, що відбувається, війною, а не агресією?

Не обов’язково оголошувати Московії війну, а вести правовий режим воєнного стану хоча б на територіях, де здійснюється Операція об’єднаних сил

​Святослав Стеценко: Не обов’язково називати війною, не обов’язково оголошувати Московії війну, а вести правовий режим воєнного стану хоча б на тих територіях, де зараз здійснюється Операція об’єднаних сил.

Антитерористична операція не закінчилася, це просто політична заява президента. За АТО відповідає керівник Антитерористичного центру і лише його повноваження – оголошувати або припиняти Антитерористичну операцію. Я не бачив у жодному повідомленні, щоб він прийняв таке рішення.

– Виходить, що 30 квітня через 4 роки після оголошення антитерористичної операції терористи зникли та з’явилася агресія Росії? У той же час секретар РНБО Олександр Турчинок та президент Петро Порошенко заявляють, що у випадку терористичної загрози, але вже на звільнених територіях, АТО може початися у будь-який момент.

Віктор Шидлюх: Все дуже логічно. Відсіч збройної агресії почалася з 2014 року, застосовувалися танки, артилерія, авіація.

Збройні сили України не поведуть боротьбу з тероризмом, вони лише брали участь в антитерористичній операції. Збройні сили України тримали стратегічні об’єкти на той час, аеропорти, Дебальцеве, вони звільняли територію від окупанта.

Значна частина військ Росії була у формі, решта маскувалися під місцеве населення

Навіть світова спільнота спочатку не могла зрозуміти, хто там воює. Значна частина військ Росії була у формі, решта маскувалися під місцеве населення.

Таку війну Російська Федерація вже застосовувала у Чечні, тому досвід у нас був. Єдине, що Збройні сили України не мали права входити в будинки, обшукувати так, як це повинні робити органи спеціального призначення, а потім були прийняті зміни. Зараз вводиться особливий режим у тих районах, суворіше застосування зброї.

– А що ж ви кажете, що для цивільних нічого не змінюється?

Віктор Шидлюх: Змінюється. Навіть через несанкціоноване проникнення в зону, яка віднесена до Операції об’єднаних сил, може бути застосована зброя за крайньої необхідності.

– Наскільки я розумію, голови військово-цивільних адміністрацій Донецька й Луганська будуть підпорядковуватися командувачу Об’єднаних сил?

Віктор Шидлюх: Так. І всі органи державної влади, які знаходяться на тій території.

Слухач, Дніпро: Як бути з волонтерами та громадськими активістами, чи не створюються спеціально такі умови, щоб їх не пускати в зону АТО і вони не бачили там реальну ситуацію з нашим військом?

Віктор Шидлюх: Збройні сили, мабуть, найвідкритіший орган в Україні. Зараз є багато способів достукатися до командування, щоб порушити якесь питання. Я не чув, щоб когось не пускали, можна прийти й перевірити факти.

– Але у розпорядженні штабу Об’єднаних сил написано, що журналістів, волонтерів можуть не пустити за бажанням.

Святослав Стеценко: Для цивільних нічого не змінилося, тому що ці самі обмежувальні заходи були раніше в режимі АТО, зараз ці ж рішення буде приймати Об’єднаний оперативний штаб.

Водночас є певні ризики. Збройним силам на території України надано дозвіл застосовувати зброю, приймати самостійно рішення про порушення права на недоторканність житла, затримання та огляд людей поза правовим режимом воєнного стану. Якби був режим воєнного стану, то питань би не було. Ці заходи можуть проводитися й на інших територіях, де будуть визнані військові загрози, що є дуже небезпечно.

Але зрозуміло, що все це має політичне підґрунтя, тому що всі закони, які діяли станом на 2014 рік і діють зараз, давали достатні права і повноваження всім органам державної влади, військовим формуванням для відсічі збройної агресії.

Віктор Шидлюх: Закон приймали не Збройні сили, а ми його просто виконуємо. Але недарма українська армія має найбільшу довіру народу.

– Чим ця Операція об’єднаних сил допоможе людям?

Військові будуть вказувати, де і що потрібно зробити. У нас немає ресурсів для допомоги людям, а у військово-цивільних адміністрацій є

​Віктор Шидлюх: Військові будуть вказувати, де і що потрібно зробити. У нас немає ресурсів для допомоги людям, а у військово-цивільних адміністрацій є, тому їхні зусилля будуть направлятися туди, куди треба. Будуть зосереджуватися зусилля на відбудову регіону.

Військові знатимуть, де безпечно і що потрібно там робити. Це буде опрацьовано не одразу, але згодом робота налагодиться. Люди не будуть забуті.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)