«Зараз Росія більшого успіху досягає в тилу України, ніж на фронті» – Сиротюк

Джавеліни, які США надали Україні, чинитимуть психологічний тиск на противника ЗСУ, проте докорінно не змінять становище на Донбасі, вважає політолог Костянтин Батозський. Політик Юрій Сиротюк також не очікує кардинальних змін в політиці Росії, але наполягає на тому, що Україна мусить вдатись до серйозних реформ, аби не втратити підтримку Заходу.

Політолог Костянтин Батозський схильний вбачати в наданні джавелінів певний плюс для передвиборчої кампанії президента України Петра Порошенка.

Джавеліни ніяк сильно не змінять формат того, що відбувається на сході

«Президент це буде використовувати як привід, щоб нагадати, що це ще одне його здобуття – джавеліни. Хоча, на мою думку, вони ніяк сильно не змінять насправді формат того, що відбувається на сході, тому що за останню добу ми бачили 52 обстріли. Але це буде мати великий психологічний тиск на окупантів, як свого часу такий саме тиск мали стінгери, які американці постачали в Афганістан під час радянської війни», – припускає він в ефірі програми Радіо Свобода «Ранкової Свободи».

На думку Батозського, хоча бойовики використовують важке озброєння при обстрілах, не слід очікувати масового загострення до закінчення Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії влітку цього року.

Речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин підтверджує цифру в 52 обстріли за минулу добу і зазначає що це – середня кількість обстрілів останнім часом, з початку «великоднього» перемир’я.

Півсотні обстрілів – самі розумієте, хто насправді хоче жити в мирі

«Вчора було 1 травня, день свята, День праці, велике свято. В них, на території Донбасу, дуже його шанують, проте півсотні обстрілів – самі розумієте, як вони шанують свято і хто насправді хоче жити в мирі. Вчора близько опівночі бойовики російських військ здійснили обстріл населеного пункту Троїцьке зі 152-міліметрових артилерійських систем – це дуже важка зброя», – наводить приклад речник.

Волошин запевняє, що найближчим часом в Україні розпочнеться підготовка фахівців для роботи з джавелінами, адже для української армії це – нове озброєння.

Кожна граната, яка надходить на озброєння наших Збройних сил, зміцнює її обороноздатність

«Кожен патрон, кожна граната, яка є на озброєнні і надходить на озброєння наших Збройних сил – це, звичайно ж, зміцнює її обороноздатність. Такий факт, що Сполучені Штати не стоять осторонь відбиття агресії Росії, і не лише США, а й увесь світ, – це дійсно демонстрація, що світ розуміє, що Росія – агресор, і допомагає Україні боротися з нею», – переконаний представник Генштабу.

Політолог Кирило Сазонов зазначає, що посиленням обстрілів Росія намагається переконати Україну піти на компроміс.

Росія опиняється в дипломатичному програші

«У Росії збереглись попередні цілі. Вони хочуть, щоб Україна взяла Донбас назад, погодилась з окупацією Криму. Але Україна на це категорично не погоджується. Зараз нова ситуація: в нас уже не АТО, а спецоперація Збройних сил, ми отримуємо джавеліни від США. І Росія опиняється в дипломатичному програші. Аргументів в Росії, як і раніше, два: вони утримують наших заручників і посилюють обстріли, щоб Україна йшла на компроміси», – пояснює політолог.

Коли нема грошей, їх нема й на війну – Батозський

Костянтин Батозський також не бачить підстав сподіватись на швидке врегулювання конфлікту з Росією.

Агресор не подає сигналів того, що вони готові на будь-які компроміси

«Агресор та окупант не подає сигналів того, що вони готові на будь-які компроміси. Війна триває, і ми можемо говорити про миротворчий контингент, і йдуть вже роки на те, щоб це рішення проштовхнути через ООН, але не факт, що все це призведе до миру, поки агресор не продемонструє хоч одну ознаку того, що він має добру волю», – вважає він.

Ефективним у пришвидшенні появи таких ознак він вважає невійськові методи.

Ми ж не будемо бомбити Воронеж

«Ми ж не будемо, на відміну від Росії, бомбити Воронеж. Ми маємо діяти в системі координат міжнародного права перш за все і намагатись робити все можливе, щоб економічний потенціал Росії зменшувався, щоб в них було більше проблем, щоб вони потрапляли під більшу кількість санкцій. Тому що коли все ж таки нема грошей, то нема й грошей на війну», – аргументує він.

Надавши Києву джавеліни, США показали, що не вважають Україну винятково зоною політичного впливу Росії, переконаний член ВО «Свобода», директор центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк. Однак він також не думає, що така підтримка змусить Росію зійти з обраного курсу.

«Росія використовує інструменти війни четвертого покоління, і там воєнний компонент – введення військ, прямі військові зіткнення – це остання фаза, щоб закріпити політичний, економічний і соціальний успіх. Зараз Росія більшого успіху досягає в тилу України, ніж на фронті», – стверджує політик.

Сиротюк підкреслює, що основною мішенню для Кремля є саме українське суспільство, а не армія.

Для Путіна виграшною є політична стратегія: вирощувати лідерів-демагогів, поширювати соціальний популізм

«Для Путіна виграшною є політична стратегія, вона завжди була виграшна: вирощувати лідерів-демагогів, поширювати соціальний популізм, розкладати владу корупцією і нищити країну зсередини. Так вони працювали зі Івана Мазепи, так працювали проти УНР сто років тому через більшовиків, так будуть працювати зараз. Тому не біймося Путіна на фронті, на фронті українська армія завжди буде гідно зустрічати Путіна», – запевняє він.

Захід втомили псевдореформи

На цьому тлі, вважає Сиротюк, для України принципово важливо зберегти довіру та підтримку західних союзників.

«Захід втомили обіцянки і псевдореформи, втомила божевільна корупція, Захід втомило навіть те, що ми кричимо про «вовка», «злодія-Путіна», а самі з ним торгуємо, йдемо на якісь поступки, маємо купу домовленостей, тому для нас цей дипломатичний союз із Заходом дуже важливий. Але головні кроки українська нація має здійснити сама», – підсумовує політичний діяч.

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