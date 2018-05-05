Я активно беру участь у дискусіях із критиками Бандери – В’ятрович

Заявляти, що в Україні поширені пронацистські настрої, є величезною натяжкою. Це стверджував Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Водночас він визнав, що в Україні є певна частина людей, які позиціонують себе українськими націоналістами, але висловлюють своє захоплення нацистами, українцями в лавах нацистської армії в роки Другої світової війни. Як зазначив В’ятрович, «це дуже дивні «українські націоналісти», зважаючи на те, що справжній націоналістичний рух воював проти гітлерівців. При цьому гість студії вважає такі погляди маргінальними для України і їхнє поширення є не більшим, ніж в інших державах Європи. В’ятрович також запевнив, що активно бере участь у дискусіях із критиками Степана Бандери й Романа Шухевича, а також висловив свій погляд на існування в Києві пам’ятника генералу Червоної армії Ватутіну й вулиці маршала Тимошенка.