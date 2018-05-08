Майбутні вибори президента України: які шанси у претендентів

Якби вибори президента України провели у середині квітня, то в першому турі найбільше голосів здобула б Юлія Тимошенко. Такими є результати свіжого опитування, здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, Тимошенко готові підтримати понад 16% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. Подальші місця: Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та чинний президент Петро Порошенко (у них близько 12%). Наступні в електоральних уподобаннях шоумен Володимир Зеленський (близько 11%) і співак Святослав Вакарчук (близько 10%). Хто вийде у другий тур? Чому в опитуванні присутні Вакарчук та Зеленський? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України (БПП) Григорій Шверк, політтехнолог Сергій Гайдай та заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.