Українські школярі на Всесвітній Гімназіаді: 112 нагород, перше командне місце та кубок кращого спортсмена

Збірна України через 10 років гучно повернулася на літню Всесвітню Гімназіаду. «Синьо-жовті» здобули 112 нагород, серед яких по 39 золотих та срібних і 34 бронзові, та посіли перше місце у командному заліку. 122 українських школярі віком 14-17 років змагались у 17 видах спорту: бокс, вільна та греко-римська боротьба, велоспорт, дзюдо, карате, легка атлетика, петанк, плавання, спортивна аеробіка, стрільба з лука, теніс, тхеквондо, фехтування, спортивна та художня гімнастика й шахи. Спортсмени зізнаються, кожен виклався максимально, адже було принципово: у такий складний час для країни, щоб її гімн чули в усьому світі.

​4 тисячі юнаків, 58 країн світу і 18 видів спорту – це літня Всесвітня Гімназіада, яка завершилась у Марракеші. Для України ці змагання стали «золотими». Через 10 років українські школярі змогли заявити на весь світ, що вони найсильніші. Вони вперше стати лідерами в командному заліку. Найбільше нагород «синьо-жовті» здобули в дебютних видах – боксі (8 золотих, 5 срібних та 7 бронзових) та у тхеквондо ВТФ (2 золоті, 7 срібних та 7 бронзових). Крім того, Владислава Єрко нагородили кубком як кращого спортсмена серед тхеквондистів в абсолютній вазі.

«16 нагород із 17 можливих – це здобуток української команди у тхеквондо і, я вважаю, що для дебюту це неймовірний результат. Кожен із наших спортсменів провів неймовірні бої, допомагало, що поруч твоя команда, яка вболіває та підтримує. Для мене це важливе «золото», хоч у мене і є нагороди», – каже Владислав Єрко.

Моя душа з Україною. Я народився тут. Хочу та буду захищати синьо-жовті кольори і далі

На питання: «Чи не пропонували після такого феєричного виступу перейти виступати за іншу державу?», Єрко відповів: «Ні! І навіть, якщо запропонують, не погоджусь. Моя душа з Україною. Я народився тут. Хочу та буду захищати синьо-жовті кольори і далі».

Ще одна чемпіонка Гімназіади з тхеквондо – Дарина Безпалова – також зізнається, що усі були налаштовані лише на перемогу. І хоча напередодні змагань дівчина тривалий час скидала кілограми, щоб потрапити до своєї вагової категорії, запевняє – це було недарма.

Для нас було принципово щодня чути український гімн та бачити, як майорить наш синьо-жовтий прапор

«Важко! Бо потрібно їсти лише конкретні продукти. Але ти знаєш, чому це для тебе важливо. Фінал був дуже важкий у мене. Я програвала, але зібралася з силами та виграла. Україна дуже сильна країна, і те, що ми її так представили, – це заслуга кожного. Бо для нас було принципово щодня чути український гімн та бачити, як майорить наш синьо-жовтий прапор», – каже Дарина Безпалова.

​Стрільба з луку: перші міжнародні старти для деяких спортсменів

У стрільбі з луку українці здобули 6 нагород (1 «золото», 2 «срібла» та 3 «бронзи»). Для Ольги Шубкіної з Чернівецької області – це перші міжнародні змагання. Каже, намагалася не думати про рівень змагань, а просто виконувати все, що раніше робила на тренуваннях. Як результат, три нагороди.

«Дві «бронзи» – в індивідуальному заліку та в команді з дівчатами, і «срібло» – з хлопцем. Важче самій виступати, бо ти вже не можеш припуститися помилки. Як-то кажуть, уже ніхто не врятує твій результат.

Я знайшла просто кращий вихід: стріляти так, мов іншого шансу не буде

Ти сам на сам. А в команді – є хвилювання, щоб ти не підвів усіх. Тому я знайшла просто кращий вихід: стріляти так, мов іншого шансу не буде», – каже Ольга Шубкіна.

Шахи – фінальна крапка в загальному заліку

Ще дві золоті нагороди здобули представники шахів. На шляху до нагороди спортсмени зіграли 9 партій. Олена Мартинкова з Донецької області лише одного разу поступилася, двічі розписала мирову з суперницями і 6 разів перемагала. А ось Кирило Шевченко з Києва став першим, жодного разу не програвши зустріч.

«Я їхав на Гімназіаду з однієї метою – «золото». Дуже радий, що все вдалося, хоча турнір дійсно був важким. Дві партії в день – це і фізично, і психологічно втомлює. Проте Україна змогла гучно заявити про себе, і наші два фінали були останніми, тож ми мали поставити велику крапку.

Дві партії в день – це і фізично, і психологічно втомлює

Це й зробили. Ще дві нагороди вищого ґатунку для нашої країни», – каже Кирило Шевченко.

Сьогодні – школярі-переможці, а за чотири роки – лідери дорослих збірних?

Загалом Україна здобула 112 нагород: по 39 золотих та срібних і 34 бронзові. Такого результату «синьо-жовта» команда не демонструвала жодного разу на Гімназіаді, каже президент Федерації учнівського спорту України Роман Греба.

Вони довели, що Україна – перший номер у світі, що вони найкращі, і вони – переможці

«Вони всі боролися, підтримували один одного, і було видно, що це не просто команда, це справжня родина. Вони довели, що Україна – перший номер у світі, що вони найкращі, і вони – переможці. Це результат, якого ми хотіли, але вони звичайне бажання зробили реальністю», – каже Роман Греба.

Такий результат на Гімназіаді – це мотивація для інших школярів займатися спортом та трамплін для перемог на вже дорослих змаганнях, каже президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. Тим більше, що «синьо-жовті» вперше заявили про себе й у нових дисциплінах, наприклад – у петанку.

Сподіваємося, що в перспективі, ці учасники Гімназіади вже виступатимуть у складі національної збірної на Всесвітніх іграх

«Петанк – дуже популярна європейська гра, яка сьогодні вже представлена і в шкільній програмі на уроках фізичної культури та спорту. Я сподіваюсь, що петанк буде розвиватися не тільки серед дітей, але й серед дорослих. Проводяться і чемпіонат Європи, і світова першість, і цей вид спорту входить у програму Всесвітніх Ігор. Ми сподіваємося, що в перспективі, ці учасники Гімназіади вже виступатимуть у складі національної збірної на Всесвітніх іграх. Тим більше, що неолімпійські види спорту були представлені дуже добре. Є нагороди і в спортивній акробатиці, і в карате, і в шахах, тож підсилення зростає», – каже Ілля Шевляк.

Самі школярі запевняють: відпочивати часу майже немає. Адже попереду чергові етапи змагань, а ще один важливий старт розпочнеться вже через 150 днів – ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри в Аргентині.