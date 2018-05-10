Гончар: «Північний потік-2» – це хабар від Росії за «Мінськ»

10 травня відбулася зустріч у німецькому місті Аахені президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона. У центрі уваги – Мінські домовленості та реформи в Україні. За тиждень Меркель поспілкується і з президентом Росії Володимиром Путіним. І там теж йтиметься про врегулювання конфлікту на Донбасі. Тим часом Німеччина не відмовляється від підтримки проекту газогону «Північний потік-2», дозволивши Росії будувати його у своїх територіальних водах. «Північний потік-2» – політичний хабар за лояльність до Росії. Реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, стверджував Петро Порошенко. Натомість Ангела Меркель переконувала, що цей проект не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера газу. Німеччина плюс Росія: ціною України чи ні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, німецький політолог, експерт Інститут євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд та постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.