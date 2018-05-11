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11 Травень 2018, Київ 06:24
Новини | Політика

Заяви Путіна. Який зв'язок з діями? – ранковий ефір Радіо Свобода

Саміт Україна – ЄС. Завдання та очікування

Заяви Путіна. Який зв’язок з діями

Велика приватизація. Уряд ухвалив перелік

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: радник міністра закордонних справ України Тарас Качка і декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Теміров; директор української консалтингової групи Дмитро Разумков і політолог Кирило Сазонов; народний депутат Павло Різаненко й директор Інституту економічної безпеки Олександр Рябченко.

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