Мирна риторика Путіна нагадує фінал казки про Червону Шапочку – Сазонов

Воєнної сили Росії вже не вистачає, щоб повноцінно боротися проти України, переконаний політолог Кирило Сазонов. Тому добрі слова Путіна, зазначає експерт, мають на меті приспати увагу, обманути та завдати удару з іншого боку. А директор української консалтингової групи Дмитро Разумков зазначає, що сценарій виходу російських військ із Донбасу можливий лише тоді, коли Росія втратить право вето в Раді безпеки ООН.

Директор української консалтингової групи Дмитро Разумков зазначає, що слова президента Росії Володимира Путіна повністю відповідають нормам міжнародного права, втім, вони не несуть жодного смислового навантаження.

Обіцянки і слова Кремля дуже часто, особливо за останні 5–7 років, розбігаються з тим, що реально Кремль робить

«Обіцянки і слова Кремля дуже часто, особливо за останні 5–7 років, розбігаються з тим, що реально Кремль робить. З одного боку, Кремль завжди говорив, що Україна самостійна держава, має право ухвалювати самостійні рішення, і ця риторика спостерігалась впродовж багатьох років, але це не завадило анексувати Крим, незважаючи на «Великий договір», це не завадило Росії фінансувати і управляти квазіреспубліками «ЛНР/ДНР» і їхніми напівтерористичними арміями», – каже Разумков (ідеться про підтримувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», які захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, але самі себе називають «республіками» – ред.).

Росія грає у власну гру, відзначає політолог Кирило Сазонов. За його словами, Росія завжди бачила стосунки з Україною однаково, і зараз нічого не змінилося.

«Ми – це частина імперії, ми провінція, ми повинні бути повністю підконтрольні», – пояснює Сазонов позицію Москви щодо України.

Експерт звертає увагу на те, що в Росії вийшов новий фільм під назвою «Російська весна», з яким слова Путіна чудово гармоніюють.

«Концепція зовсім нова: там взагалі не фігурують російські прапори, які були на всіх акціях, нема розмов про «русскій мір», про «Новоросію», про захист російськомовного населення. Вони подають нову порцію для свого виборця про те, що є Україна, в ній є громадянський конфлікт, окремий східний регіон хоче федералізації країни, а Росії там взагалі немає», – розповідає Сазонов в ефірі Радіо Свобода.

Від мрії контролювати Україну ніхто не відмовляється. Це суперечить їхній (Росії) логіці

За словами експерта, коли Росія напала на Україну в 2014 році, в неї були шанси на перемогу, адже армія останньої була доведена до нуля. Але вже зараз, зауважує Сазонов, взяти Україну штурмом Росії не вдасться, і вони чудово це розуміють.

«Від мрії контролювати Україну ніхто не відмовляється. Це суперечить їхній логіці. Тому Путін бреше: не збирається він ні поважати права України, ні поважати нашу незалежність, ні поважати нашу зовнішню політику, ні пускати нас в НАТО, ні допускати євроінтеграції і якихось успіхів», – упевнений Сазонов.

Приклад України надто небезпечний для російського населення, зазначає експерт.

Війна буде продовжуватися іншими методами – Сазонов

Кирило Сазонов переконаний, що тепер війна буде продовжуватися іншими методами з акцентом на пропаганду, проросійських українських політиків та ЗМІ. Тому що, за словами експерта, воєнної сили Росії вже не вистачає, щоб повноцінно боротися проти України.

Вся мирна риторика Путіна нагадує фінал казки про Червону Шапочку. Він, як вовк, забіг у будиночок, з’їв бабусю, переодягнувся в її одяг, ліг на її ліжечко і намагається зобразити, що він бабуся. Ми ставимо резонне запитання: «Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби?»

«Завдання буде провести у Верховну Раду якомога більше проросійських сил, а ті сили, які виступають на стороні України з антиросійською риторикою, – їх провести максимальну кількість при мінімальній чисельності, щоб демократи не могли між собою домовитися і змушені були співпрацювати з проросійськими силами. І друге завдання – це піти з Донбасу під будь-яким приводом із красивим обличчям», – вважає Сазонов.

Добрі слова Путіна, зазначає експерт, у даному разі мають на меті приспати увагу, обманути та завдати удару з іншого боку.

«Вся мирна риторика Путіна нагадує фінал казки про Червону Шапочку. Він, як вовк, забіг у будиночок, з’їв бабусю, переодягнувся в її одяг, ліг на її ліжечко і намагається зобразити, що він бабуся. Насправді ми ставимо резонне запитання: «Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби?», тобто, чому українські політв’язні перебувають у Росії, чому нема обміну полоненими (Росія, природно, блокує обмін, Україна готова давно за форматом «всіх на всіх»), чому йде пропаганда, чому не йдуть російські війська, чому вливаються божевільні гроші в реалізацію кремлівських проектів через низку телеканалів, низку політиків?» – міркує Сазонов.

З тим, що заяви президента Росії навряд вплинуть на його політику, погоджується і експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.

Путін ніколи не заявляв, що Україна повинна узгоджувати свої дії чи з Росією, чи з кимось іншим. Це між рядків, можливо, читалося, але прямих таких заяв не було

«Путін ніколи не заявляв, що Україна повинна узгоджувати свої дії чи з Росією, чи з кимось іншим. Це між рядків, можливо, читалося, але прямих таких заяв не було. Є певний рух і можливість того, що миротворча місія на Донбасі зможе розблокувати процес реалізації Мінських домовленостей. І, можливо, є бажання у Володимира Путіна бути миротворцем», – зазначає Петренко.

Бути миротворцем, на думку експерта, Володимира Путіна спонукає необхідність повернення російському бізнесові і олігархам доступу до світового капіталу і до світових ринків.

Обіцянки керівництва Росії не будуть виконуватися – Разумков

Восени можливий сценарій виходу російських військ з Донбасу в обмін на послаблення санкцій

Кирило Сазонов зауважує, що нині в кулуарах розглядається оптимістичний сценарій.

«Восени можливий сценарій виходу російських військ з Донбасу в обмін на послаблення санкцій. Останні санкції США виявились досить болючими, але Росія буде боротися за Україну іншими методами», – вважає експерт.

Втім, Разумков не вірить у реалістичність такого сценарію.

Те, що в найближчому майбутньому з’являться миротворці, – я цього не бачу

«Ті обіцянки, які ми можемо отримувати як від керівництва Росії, так і від переговорників, не будуть виконуватися, тому говорити про те, що в найближчому майбутньому з’являться миротворці, – я цього не бачу», – каже Разумков.

Він переконаний, що розвиток подій можливий, тільки якщо Росія втратить право вето в Раді безпеки ООН.

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