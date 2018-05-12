Ми повинні навчитися жити так, щоб можновладці нас боялися – Глузман

Примирення в Україні щодо оцінок стосовно Другої світової війни є неминучим. Не між ветеранами Червоної армії й УПА, а між їхніми нащадками. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода правозахисник, політв’язень радянських часів Семен Глузман. Він згадав своє спілкування у радянських таборах із в’язнями-«25-річниками» – українськими націоналістами. За словами Семена Глузмана, більшість з них воювали не за Бандеру, а за свою Батьківщину. При цьому Семен Глузман не виправдовує тих, хто чинив злочини. Оцінюючи сьогоднішню політичну ситуацію, він вважає, що всупереч заміні президентів, чесним виборам, майданам, українці досі не навчилися контролювати владу. Інша проблема – молоді виборці байдужі, а літні – залюбки купуються на брехню популістів. Як зауважив Семен Глузман, «коли поруч Путін, ми – супердемократична країна. Але це не та демократія, якої я хотів би».