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12 Травень 2018, Київ 13:01
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 12 травня (карта)
12 Травень 2018, 12:29
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
12 травня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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