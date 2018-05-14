Шість поліцейських Львова від домашнім арештом

Львів – Шість львівських патрульних, згідно з рішенням Галицького суду Львова, перебувають під цілодобовим домашнім арештом, відсторонені від роботи. Їх підозрюють у вбивстві з необережності і перевищенні службових повноважень. 9 лютого цього року під часу рейду поліцейських біля приміщення «Національної лотереї» помер 22-річний чоловік внаслідок того, що проковтнув пакетик із наркотичною речовиною. Досудове слідство триває. Ця справа набула суспільного резонансу.

9 лютого цього року шестеро поліцейських у Львові проводили нічну перевірку відвідувачів у закладах із гральними автоматами. Зайшли вони в салон, під назвою «Національна лотерея» у центрі міста. Під час перевірки один із відвідувачів – 22-річний Володимир Клим ковтнув пакетик. Як видно із записів камер відеоспостереження, які оприлюднили, поліцейські намагались витягнути цей предмет чи змусити виплюнути його. Згідно з судово-медичною експертизою, причиною смерті молодого чоловіка стало те, що він задихнувся через пакет, у якому було 2,3 грама канабісу (наркотична речовина, яку виробляють із коноплі), який поклав собі до рота. Тобто, поліетиленовий пакет закрив дихальні шляхи людини.

Галицький суд Львова оголосив шістьом поліцейським підозру у вбивстві з необережності, прокуратура звинувачує їх у перевищенні службових обов’язків і ненаданні вчасно якісної медичної допомоги. Відкрито кримінальне провадження за статтею 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових обов’язків).

«У ході слідства встановлено, що працівники поліції прибули за вказаною адресою без будь-яких повідомлень про вчинення кримінального чи іншого правопорушення. Адже жодних викликів за цією адресою не було. Зайшовши у приміщення, підстав для здійснення обшуку в тієї чи іншої особи у них не було. Застосувавши у подальшому безпричинні фізичні заходи впливу до потерпілого, перевищили свої повноваження. Завдавали тілесних ушкоджень, затягували руки пластиковими одноразовими затяжками, неодноразово кидали до землі, не надали своєчасно медичну допомогу, внаслідок чого особа померла», – каже заступник прокурора Львівської області Галина Борейко.

Однак вона не могла чітко відповісти на запитання журналістів, які саме відеоматеріали доводять, що поліцейські застосовували фізичну силу щодо відвідувача грального салону. За її словами, це ще досліджується, і на сьогодні проведені лише судово-медичні експертизи, інші призначені, але які саме – Галина Борейко не відповіла, як і не сказала, чи знайшли слідчі в автомобілі померлого наркотики. «Це вже деталі кримінального провадження, які будуть в подальшому розкриті всім, коли буде кінцеве рішення щодо нього», – наголосила заступник прокурора.

Батьки звинувачують поліцейських, поліцейські – за відстоювання правди

Батьки загиблого чоловіка вимагають арешту поліцейських, вважають їх винними у смерті сина.

«Хто дав команду йти у заклад, якщо в обов’язки патрульної служби це не входило? Їх у заклад ніхто не викликав, а вони прийшли до нашого сина, щоб йому підкинути наркотики і вимагати від нас гроші. Я, жінка і син їздимо на машинах, то для того робилось, щоб гроші вимагати», – каже Володимир Клим, батько покійного відвідувача закладу. Він також вважає, що і його дружині, Наталії Клим, у міграційній службі хабар підкинули зумисно. Саме у день смерті сина суд мав обрати жінці запобіжний захід, але розгляд справи перенесли через трагедію у родині.

У патрульній поліції наголошують, що їхні колеги 9 лютого мали звичайне відпрацювання і що перевіряти відвідувачів гральних салонів поліція має право.

«Поліція провела службове розслідування, в результаті якого порушень у діях патрульних не виявили. Все було зроблено за процедурою і відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію». Патрульні були зацікавлені зберегти максимальну кількість відеозаписів, оскільки це єдине, що може в подальшому захистити патрульного. Всі записи з нагрудних камер були передані до прокуратури у повному обсязі. Ми вважаємо надто жорстким запобіжний захід, бо три місяці слідства довели відкритість поліції та співпрацю щодо всебічного об’єктивного розслідування», – говорить начальник Управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.

У патрульній поліції оскаржили рішення Галицького суду Львова про обрання запобіжного заходу в Апеляційному суді. Однак засідання щодо зміни запобіжного заходу кільком поліцейським перенесли з 14 травня на інші дні.

Справа щодо патрульних поліції вимагає особливої уваги з боку громадськості, на цьому наголошує голова поліцейської комісії Нацполіції у Львівській області Вікторія Балицька.

«З неофіційної інформації відомо, що батько загиблого є сусідом та товаришем впливового правоохоронця Василя Пісного (зараз посадовець СБУ). А заступник прокурора області Галина Борейко – племінниця дружини Пісного. Відтак багато хто вважає, що таким чином здійснено вплив на слідство. Бо як інакше пояснити таку суворість обвинувачення? Громадськість має пильнувати цю справу. Ми ж хочемо, щоб поліція боролась із злочинністю, всі ж проти гральних закладів. Але коли патрульні проводили перевірку осіб у цьому закладі і стали заручниками трагічного збігу обставин – то опинилися під арештом. Аби так не сталось, що патрульні, зіштовхнувшись зі злочином, десять разів думали, чи їм втручатись, чи застосувати зброю», – зазначила Вікторія Балицька.

Досудове слідство у справі смерті відвідувача закладу триває. Батьки загиблого також мають намір подати до суду матеріали у справі смерті їхнього сина.