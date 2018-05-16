Професійна мережа LinkedIn: як привернути увагу роботодавців

LinkedIn – це найбільша у світі соціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів. Це справжній океан рекрутерів та работодавців: за даними компанії, мережею користується більш ніж 562 мільйони користувачів по всьому світу. Як збільшити шанси знайти роботу та чим ще сайт може бути корисним?

Місія LinkedIn проста – з’єднати професіоналів з різних країн світу, «щоб зробити їх більш продуктивними та успішними».

У 2016 році LinkedIn викупила компанія Microsoft за 26,2 мільярда доларів, що призвело до створення безлічі додаткових можливостей – соціальна мережа сьогодні може запропонувати значно більше, ніж просто знайомити людей.

Наприклад, з’явився не тільки застосунок для пошуку роботи, але й послуга кар’єрної консультації для молодих студентів та випускників. Великі міжнародні компанії та стартапи не тільки шукають людей, але й також використовують мережу для просування свого бізнесового бренду. Мережа також пропонує безліч можливостей для професійного самовдосконалення.

LinkedIn в Україні

Кількість українських користувачів LinkedIn перевищує два мільйони осіб, а кількість вакансій в Україні за останній місяць перевищила 50 тисяч.

Однак мережа здебільшого пропонує вакансії англійською мовою в міжнародних компаніях, а можливості оформити свою сторінку українською поки немає.

Користувачі зі сфери IT та маркетингу використовують мережу вже досить активно

«Думаю, використання LinkedIn в Україні також залежить від конкретної індустрії. Наприклад, користувачі зі сфери IT та маркетингу використовують мережу вже досить активно», – пояснила в коментарі Радіо Свобода рекрутер Крістіна Шершун, яка за допомогою LinkedIn шукає професіоналів з різних країн світу.

Які прості кроки допоможуть збільшити шанси на привернення уваги работодавців?

Більше ключових слів – краще

Кожній вакансії властиві певні ключові слова, які є основою роботи соціальної мережі.

LinkedIn – це база даних, де рекрутери і роботодавці шукають людей на основі ключових слів

«Важливо пам’ятати, що LinkedIn – це база даних, де рекрутери і роботодавці шукають людей на основі ключових слів. Тому дуже важливо використовувати ключові слова, за якими потенційний роботодавець зможе вас знайти», – зауважила Шершун.

Мова профілю

Хоча й поки що мережа не пропонує оформлення профілю українською, навіть якщо ця опція з’явиться, рекрутери рекомендують залишати його англійською. Справа в тому, що наразі работодавці зазвичай шукають потенційних кандидатів саме за англійськими ключовими словами.

Фотографія

«Хоча й LinkedIn – соціальна мережа, вона все ж професійна. Тому фотографія має бути, як і в резюме: 70-80% повинно займати обличчя», – пояснила Шершун.

Загалом думки про те, чи є надання переваги профілям та резюме з фотографіями дискримінацією, розходяться. Але коли мова йде саме про LinkedIn, наявність фотографії підвищує рейтинг, а отже, й шанси, що профіль помітять потенційні работодавці.

«Зірковий» рейтинг

Отже, в Linkedin є певна система рейтингу профілів і навіть можливість перетворити свій профіль на «All Star», що підвищуватиме його шанси бути поміченими. Для цього необхідно:

мати профільну фотографію,

мати хоча б 50 зв’язків (друзів),

вказати мінімум три навички,

вказати галузь та локацію,

заповнити актуальну поточну позицію (з описом на початку),

вказати освіту та три останні позиції.

Коротко про себе

У кожному профілі є можливість заповнити так званий «Headline» – поле, яке дає змогу коротко себе описати, заявити про себе, але люди часто ігнорують важливість цієї інформації для рекрутерів.

Більш детально познайомитися з людиною та зрозуміти її інтереси дозволяє розділ «Summary».

«Дуже часто ми помічаємо, що люди взагалі нічого в ньому не пишуть. Це помилково. Це – перша інформація, яку рекрутери бачать, коли вже відкриють цей профіль, тому там важливо написати коротко про себе», – наголошує Шершун.

При заповненні обох секцій не слід забувати про використання ключових слів.

Функція «відкритий для можливостей»

В секції «Jobs» (вакансії) є можливість виставити преференції у пошуку роботи – що саме вас цікавить та в яких країнах.

«Цікавою особливістю цієї функції є те, що її не будуть бачити всі користувачі LinkedIn, а лише рекрутери, які мають придбану ліцензію. Також цю інформацію не побачать люди, які працюють з вами в одній компанії. Тобто, функція для людей, які хочуть знайти нову роботу, але не бажають писати про це відкрито в своєму профілі», – уточнює рекрутер.

Більша мережа – більше зв’язків – більше можливостей

Крім додавання людей, яких ви реально знаєте, також не слід нехтувати додаванням рекрутерів, які часто додають велику кількість осіб. Також можна стежити за найбільш впливовими особами в певній сфері та навчатися з матеріалів, які вони пропонують.

Однак додавати будь-кого сенсу немає – перш за все слід фокусуватися на людях зі сфери, в якій людина планує знайти роботу.

З іншого боку, важливо пам’ятати, що для того, щоб ваш профіль отримав шанс потрапити на очі рекрутерів, спочатку, ймовірно, все ж доведеться додавати людей заради кількості.