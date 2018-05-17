​Міський голова Золочева оголосив голодування, його опонент пропонує поставити ваги

Міський голова Золочева (Львівська область) Ігор Гриньків 14 травня оголосив голодування на знак протесту проти «незаконного будівництва» у центрі міста. Тим часом його опонент, місцевий підприємець Ігор Бартків запевняє, що має всі дозволи на будівництво і право власності на земельну ділянку.

Робочий кабінет міського голови Золочева Ігоря Гриньківа перемістився на вулицю у намет.

Тут зранку збираються працівники мерії, а протягом дня приходять прихильники міського голови. Приїхав зі Львова і депутат від партії «Самопоміч», яку мер підтримує, а її представники вже вдавались до протесту в формі голодування. Ігор Гриньків протестує у наметі зранку і до вечора, каже, що голодує від 14 травня, п’є лише воду: «Я їжі не вживаю, добре почуваюсь на воді».

Його опонент, місцевий підприємець Ігор Бартків не вірить у ці слова і говорить: «давайте ваги поставимо, щоб зважувати щодня».

Поруч із наметом стоять кувалди і ними мешканці разом із міським головою стукають по стіні забудови, щоб у такий спосіб нагадати місцевому підприємцеві про «самочинне будівництво».

Стрічками обгороджена територія, яка, за словами міського голови, незаконно захоплена у громади міста минулого року.

Львівський адміністративний апеляційний суд скасував всі незаконні рішення, але підприємець перепродав ділянку іншій особі, триває самовільне будівництво

«Львівський окружний адміністративний суд, суддя Гулкевич незаконно, без відома Золочівської громади зобов’язав Державну архітектурно- будівельну інспекцію (ДАБІ) передати у приватну власність земельну ділянку, 30 сотих, а це частину площі Вічевої і бульвару Сковороди, підприємцю Ігорю Бартківу. Суддя проводила засідання, не викликавши представників Золочівської міськради. Ми подали апеляцію. І Львівський адміністративний апеляційний суд скасував всі незаконні рішення, але підприємець перепродав ділянку іншій особі, і триває самовільне будівництво», – каже міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Конфлікт особистісний?

Мер Золочева, частина міських депутатів, їхні прихильники вимагають, щоб підприємець Ігор Бартків розібрав добудову (8 метрів), яка зведена впритул до тротуару. Підприємець готовий розібрати, але лише кілька метрів, оскільки в іншому випадку каже: обвалиться вся будівля, в якій планує створити кінозал, фойє, торговельні площі. Ігор Бартків придбав міський кінотеатр у 2006 році. У 2013 році його закрив, приміщення віддав в оренду, а два тижні тому відкрив кінозал на понад 100 місць, збудував приміщення під другий зал на близько 70 місць і зводить третій, через будівлю якого і виник конфлікт.

У мене є дозвіл на будівельні роботи, погоджена схема генплану всіма структурами, маю право власності на землю

«Я сказав, що можу на кілька метрів розібрати стіну, а мер не погодився на це, і тоді я принципово вирішив це зробити або ні, але лише через рішення суду. Мені пошкодили майно, я все це зафіксував і подав матеріали в поліцію. У мене є дозвіл на будівельні роботи, погоджена схема генплану всіма структурами, маю право власності на землю, яка була прибудинковою територією кінотеатру, закріплена за ним у 1960 році. Це місто, яке проводило реконструкцію вулиці, залізло на мою територію. Коли Ігор Гриньків став мером, то хотів у мене відібрати приміщення. У червні 2017 року мене запросили в офіс партії «Самопоміч» у Львові і сказали, що я маю переписати кінотеатр і земельну ділянку на довірену особу Гриньківа. Зараз триває суд, але мер із двома синами розвалив паркан, за яким велась будова», – пояснив свою позицію підприємець Ігор Бартків.

У міській раді Золочева вважають незаконним рішення Львівського окружного адміністративного суду, яким ДАБІ зобов’язав зареєструвати земельну ділянку перед кінотеатром на приватну особу, а не за громадою міста.

Тривають суди щодо повернення цієї земельної ділянки у власність міста. Але будову не зупинено

«На даний час ця постанова суду скасована, тривають суди щодо повернення цієї земельної ділянки у власність міста. Але будову не зупинено, у 2017 році Ігор Бартків продав земельну ділянку іншому громадянину і неможливо було встановити, хто саме будує», – наголосила юрист міськради Золочева Христина Піддубна.

Думки жителів міста щодо протесту міського голови розділились. Чимало людей винними у цьому конфлікті називають як міського голову, так і підприємця.

– Не знаю, не дуже відстежую ці всі протести, а що у тому приміщенні має бути, теж не знаю.

– Я підтримують мера, бо він так змінив наше місто, старається. Скрізь озеленено.

– Це – крайній крок мера проти «самовільної забудови».

– Я за те, що був у місті кінотеатр, а обоє винні у тому, що відбувається, – говорили перехожі у Золочеві.

Міський голова Ігор Гриньків покладається на підтримку громади і апелює саме до неї. Тим часом підприємець Ігор Бартків наголошує, що конфлікт є винятково особистісний між двома людьми і немає жодного стосунку до жителів. Він пояснює, що протистояння з міським головою триває кілька років, від часу, коли мер, який належав до Партії регіонів, агітував його вступити у цю провладну політичну силу, а він відмовився. Однак міський голова не пов’язує свій протест із політикою. За його інформацією, ДАБІ має скасувати всі дозвільні документи на земельну ділянку, зокрема, до кінця тижня. А він має намір голодувати доти, «доки не буде відновлена законність».