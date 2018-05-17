Олігархи живуть за рахунок бюджету – Кузьмін

Зовнішній борг України – не така серйозна проблема, як здатність його обслуговувати, вважає економіст Олег Пендзин. Але таку здатність мали б забезпечити ефективні реформи, на які нинішня влада не наважується, нарікає політичний експерт Віталій Кузьмін. Він сподівається, що ситуація зміниться після виборів 2019 року.

Директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук уточнює, що борг України складається з двох частин: гривневої і валютної. І якщо, за словами експерта, з першою проблем немає, то друга пов’язана зі складнощами.

Ми більше 26 років не можемо ніяк економічне життя налагодити

«Надрукувати долари, на жаль, в України немає можливості. Як правило, навколо цього питання і точаться основні дискусії. Ми можемо або продовжити співпрацю з МВФ, тобто МВФ буде давати гроші, які ми фактично будемо використовувати для того, щоб оплачувати наші борги. Або ми несподівано станемо дуже привабливими, ціни на метали виростуть і те, що ми виробляємо, стане настільки цікавим, що ми зможемо собі не тільки заробляти в валюті на життя, але й будемо достатньо заробляти, щоб повернути ці кошти. Другий варіант для нас досить фантастичний, враховуючи, що ми понад 26 років не можемо ніяк економічне життя налагодити», – визнає Боярчук.

Таким чином, єдиним адекватним варіантом для України він вважає співпрацю з МВФ.

Такої ж думки і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Втім, він зазначає, що великий зовнішній борг сам по собі не становить проблеми.

Японія має боргове навантаження більше ніж 250% річного ВВП

«Найбільш показова країна – це Японія, яка має боргове навантаження, яке нараховує більше ніж 250% річного ВВП. В Україні на сьогоднішній день цей показник є значно меншим. За різними оцінками, він коливається на рівні близько 70–80% від ВВП, залежно від способу оцінки», – каже фахівець.

Тим не менш, за словами Пендзина, японці не побоюються дефолту так, як українці.

Україна має погасити десь приблизно 26 мільярдів доларів

«Мова не йде про фактичну величину боргу, мова йде про можливість його обслуговувати. От в чому проблема. Найближчим часом Україна має погасити десь приблизно 26 мільярдів доларів», – пояснює економіст.

Без допомоги МВФ, додає він, впоратись із таким тягарем буде складно. Пендзин нагадує, що Україна вже ризикувала дефолтом у 2015 році.

Факт непогашення зобов’язань автоматично веде до технічного дефолту

«Не будемо обговорювати, вдалі чи невдалі умови реструктуризації тоді були, але, тим не менш, вдалось реструктурувати на виплати з 2019 по 2021 роки 15 мільярдів доларів. Україна в 2015 році погасити 15 мільярдів нашим кредиторам фізично не змогла б. Факт непогашення своїх зобов’язань автоматично веде до технічного дефолту», – каже експерт.

Основним показником добробуту він вважає ВВП на душу населення. І за цим маркером Україна суттєво відстає навіть від сусідньої Польщі.

Політичний та економічний експерт Віталій Кузьмін бачить проблему в заполітизованості української економіки: «ВВП в Польщі на душу населення – на одного поляка припадає 12,5 тисяч доларів ВВП, що виробляється в Польщі. На українця припадає дві з половиною тисячі доларів. Тому тут, на жаль, не в два рази різниця, а значно більша».

«Влада, яка приходить останні 26 років нашої незалежності, – що вона намагається зробити? Ситуацію, яка б не була гіршою. Вони бояться ризикувати. А вже настав той момент, коли потрібен ризик в економіці, потрібно робити нестандартні кроки. Останній приклад: податок на виведений капітал. Ця реформа дала б можливість перезавантажити економіку. Але цей крок потрібно наважитись зробити», – впевнений Кузьмін.

Окрім того, економічному розвиткові України, на думку експерта, заважають корупція і низька інвестиційна привабливість, проте основний акцент він робить все ж на низькій політичній волі до реформ.

Краще тримати стабільно погано, ніж різко погано, а потім буде добре

«Будь-які зміни – це стрес, а в нашій ситуації влада працює від виборів до виборів, і вони намагаються максимально згладжувати ці періоди, не робити нічого, що могло б потім впливати на думку населення. Краще тримати стабільно погано, ніж різко погано, а потім буде добре. А раптом не вийде добре?» – запитує експерт.

Кузьмін покладає надії на оновлення влади в 2019 році, яке дасть поштовх реформуванню економічного сектору. Він зауважує, що часу в України небагато.

«Економіки наших сусідніх країн значно краще розвиваються і йдуть вперед. Економіка тієї ж Польщі, напевно, років на 50 випереджає економіку України, якщо не більше. Нам до Польщі ще дуже далеко. Я вважаю, що 2019 рік буде певним маркером, після якого побачимо, чи зможе Україна відбутися як держава», – прогнозує він.

Олігархи самі по собі – це не погано

Фахівець наполягає, що необхідно запровадити правила, які б урівняли всіх перед законом.

«Олігархи самі по собі – це не погано. Але треба зробити так, щоб вони займалися бізнесом, а не жили за рахунок бюджету. Треба зробити такі правила, щоб всі розуміли: якщо ти залазиш в державний бюджет, то настає відповідальність», – переконаний він.

Тим не менш, Кузьмін вважає, що Україні навряд чи загрожуватиме дефолт навіть без траншу МВФ. Проте він схильний припускати, що парламент в будь-якому разі ухвалить закон про антикорупційний суд, якого вимагають представники фонду.

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