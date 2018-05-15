Популізм – більша загроза для України, ніж корупція – Волох

Санкції проти українських чиновників – це зазіхання на суверенітет України, переконаний народний депутат Віталій Купрій. Таку заяву він зробив у зв’язку з повідомленням про можливі санкційні обмеження. Мовляв, Вашингтон може вдатись до них, аби спонукати Київ до реформ. Натомість блогер Карл Волох стверджує: для санкцій немає підстав, адже Україна успішно – хоч і поступово – долає корупцію.

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій переконаний: спроби ввести санкції з боку США проти українських чиновників будуть втручанням у внутрішні справи України.

Не погоджуюсь із позицією, коли зовнішня країна вказує нам, які закони ухвалювати

«Я абсолютно не погоджуюсь із позицією, коли будь-яка зовнішня країна вказує нам, які закони ухвалювати, які не ухвалювати, і якщо ми не будемо цього робити, то будуть застосовуватись санкції. Це порушує і Конституцію України, і фактично наш суверенітет», – заявив Купрій в ефірі Радіо Свобода.

Крім того, на думку парламентаря, саме позиція Сполучених Штатів почасти винна в тому, що в Україні, як він вважає, «страшенний рівень корупції».

Назвіть, що ці люди причетні до корупції, і тоді підуть реформи

«Навіть не санкції треба застосовувати, це все балаканина. От давайте подивимось: в нас вже купа гучних корупційних скандалів, в які залучені перші особи держави. В тому числі ще роки три-чотири тому. Це були і пан Мартиненко, і пан Кононенко, права рука Порошенка. «Інтрако менеджмент» – ви пам’ятаєте цю компанію, яка відмивала кошти. Так от – почніть хоч одне антикорупційне розслідування за кордоном, арештуйте рахунки цих компаній, назвіть, що ці люди причетні до корупції, і тоді вже підуть всі реформи», – пропонує депутат.

На його переконання, переслідувати українських корупціонерів, які, так чи інакше, підпадають під юрисдикцію США, було б доцільніше.

Справа Фірташа – купа екстрадицій. Відкривайте провадження

«Справа Фірташа – він же ж зараз під слідством, купа екстрадицій. Відкривайте провадження, купа корупції – Панамські офшори, несплата податків, відмивання незаконно отриманих коштів – це ж все є. Хто тільки не їздив в Америку з доказами про Наливайченка, всі все показали – жодної реакції. Тому що це все політика», – констатує Купрій.

Натомість блогер Карл Волох відкидає ідею американських санкцій з іншої причини – на його думку, для них просто немає підстав.

«Популізм сьогодні для України – це загроза точно не менша, ніж корупція, а, як на мене, то й набагато більша. Крім популізму економічного, який деяким політикам завжди був властивий, в нас останніми роками ще розвинувся новий вид популізму, який зараз буквально дійшов апогею. Це популізм антикорупційний, тобто люди говорять якісь дурниці, які не мають жодного підґрунтя в Кримінальному кодексі – от раз я сказав, що він корупціонер, він має завтра сидіти», – обурений Волох.

На переконання блогера, рівень корумпованості в Україні значно знизився після падіння режиму Януковича. Як приклад він наводить реформу децентралізації.

«Раніше центральна влада контролювала на десятки мільярдів доларів більше бюджетів, ніж сьогодні. Добровільно віддали це на місця. За визначенням у світі вважається, що на місцях контроль ліпший, але справа навіть не в тому. Хіба це не говорить про готовність боротьби з корупцією?» – питає він.

Як стверджує Волох, за три роки президентства Віктора Януковича бюджет, за окремими свідченнями, зазнав збитків на 40 мільярдів доларів. Він впевнений, що ситуація змінюється на краще.

Скільки людей отримали вироки по корупційних статтях? 1600

«Звичайно, крадуть, звичайно, є, але хіба можна собі уявити, щоб в такій країні, як Україна, це змінилося так – від сьогодні до завтра? Це тенденції, тренди. Так от, тренд на зменшення, причому дуже серйозне зменшення. І правоохоронні органи почали видавати інший результат. Всі, хто говорить про боротьбу з корупцією, хтось із них знає, скільки людей отримали вироки по корупційних статтях за минулий рік? Я вам скажу, 1600», – наводить цифри він.

Цифра в 1692 вироки за корупційну діяльність опублікована на сайті ГПУ.

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік, на відміну від Волоха, посилається на джерела, згідно з якими санкції проти українців можливі. Проте, за його словами, причини будуть не зовсім політичного характеру.

«Ці санкції будуть такого не зовсім політичного, не антикорупційного спрямування, а більше політідеологічного спрямування. Мої джерела так само говорять, що США розглядають можливість введення стосовно певних українських чиновників і політиків, які відкидають чи заперечують факти Голокосту євреїв під час Другої світової війни і причетності до неї частинки українських політичних формувань. Поіменно говорити складно, але судячи з тієї атмосфери, яка склалася, я думаю, що там можуть виявитися і (директор Українського інституту пам’яті Володимир – ред.) В’ятрович, і деякі лідери українського правого руху», – припускає Бортнік.

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