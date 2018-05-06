У НАЗК розповіли про зарплату свого нового голови

За квітень новий голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Олександр Мангул отримав 119 909 гривень заробітної платні без урахування податків. Про це повідомила прес-служба агентства.

«З вказаної суми було утримано 21 584 гривні податку на доходи фізичних осіб, а також 1799 гривень військового збору. Загальна сума виплати становила 96 527 гривень, у першій половині місяця 46 000 гривень і в другій половині 50 527 гривень», – розповіли в НАЗК.

У відомстві підкреслили, що надалі голова агентства щомісячно буде отримувати «орієнтовно таку суму».

Мангул очолив НАЗК 28 березня.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.