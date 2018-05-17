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17 Травень 2018, Київ 15:10
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 17 травня (карта)
17 Травень 2018, 13:36
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
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