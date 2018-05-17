ЄС‒США: Туск критикує Трампа і дякує за «позбавлення Європи від ілюзій»

Чільний посадовець Євросоюзу звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа у недружності.

При цьому президент Європейської ради Дональд Туск сказав, що ЄС має бути вдячним американському президентові за те, що той змушує європейців відмовлятися від порожніх сподівань.

…Сьогодні ми є свідками нового явища ‒ примхливої напористості американської адміністрації

Туск наголосив, що Європа та Америка залишаються друзями, але зауважив напівжартома: «З такими друзями кому потрібні вороги?»

Посадовець озвучив невдоволення багатьох європейських країн рішеннями Дональда Трампа відмовитися від міжнародної ядерної угоди з Іраном, намірами Білого дому запровадити тарифи на трансатлантичну торгівлю та іншими кроками.

«Окрім традиційних політичних проблем, таких, як посилення Китаю або агресивність Росії, сьогодні ми є свідками нового явища ‒ примхливої напористості американської адміністрації», ‒ сказав Туск перед самітом ЄС у Болгарії в середу.

Але далі Дональд Туск сказав: «Європа має бути вдячна президентові Трампу, бо завдяки йому ми позбулися усіх ілюзій. Він змусив нас зрозуміти, що коли потрібна рука допомоги, то ви знайдете її у себе. Європа, попри теперішні настрої, повинна зробити усе можливе для захисту трансатлантичних зв’язків, але водночас ми повинні бути готовими до випадків, коли нам доведеться діяти самостійно».

«Щоб бути дійовою стороною, а не об’єктом глобальної політики, Європа повинна бути об’єднаною економічно, політично і також військово, як ніколи раніше. Можна сказати просто: або ми будемо разом, або нас не буде», ‒ заявив Дональд Туск.

Європейські лідери раніше не змогли переконати президента Трампа не виходити з міжнародної Паризької кліматичної угоди. Європа також не згодна з рішенням адміністрації США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенесенням туди американського посольства.

Відкриття посольства США цього тижня супроводжувалось протестами палестинців та відповіддю ізраїльської армії, внаслідок якої загинули 60 осіб і кілька тисяч зазнали поранень.

Розширення ЄС

Однією з тем саміту ЄС у Софії є план чергового збільшення кількості членів Євросоюзу, до якого хочуть приєднатися шість країн західної частини Балканського півострова: Сербія, Боснія-Герцеговина, Чорногорія, Косово, Македонія та Албанія.

Але президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю висловив застереження проти поспіху з прийомом нових членів.

«Останні 15 років показали шлях, який послабив Європу постійними наполяганнями, що її треба розширювати», ‒ сказав Макрон у Софії.

«Європейська перспектива є, що ми і підтвердили сьогодні. Але має значення і те, що ми сказали кілька місяців тому: увесь процес залежатиме від заслуг, отже, кожна країна має проробити домашню роботу, а тоді буде європейська перспектива», ‒ підкреслив комісар ЄС з питань розширення Йоганнес Ган.

Дискусії щодо нової хвилі розширення ЄС ускладнені суперечками щодо Косова ‒ деякі країни не визнають незалежності краю, що був частиною Сербії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой не бере участі у саміті, протестуючи проти права Косова на незалежність.