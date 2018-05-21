Сучасна Росія як мафіозна держава (світова преса)

Суспільно-політичний тижневик Великої Британії The Economist розмірковує над тим, як путінська Росія перетворилась на мафіозну державу. Британський часопис The Times пише про загрозу для Сполученого Королівства, яка надходить від російських олігархів та їхніх «брудних» грошей. Італійське видання La Stampa повідомляє про великий успіх української тенісистки Еліни Світоліної на престижному турнірі у Римі.

Британський тижневик The Economist у рубриці «Найбільша банда у цілому місті» публікує матеріал «Усередині мафіозної держави Володимира Путіна». Видання зазначає, що нинішню Росію Путіна визначали багатьма термінами: клептократія, пост-модерністський авторитаризм, а також, з невдалої подачі Барака Обами, навіть як «регіональну потугу». Але одне визначення вирізняється на тлі інших. На судовому процесі в Іспанії у справі російських кримінальних злочинців іспанський суддя визначив сучасну Росію як «мафіозну державу». Тижневик повідомляє про нову роботу дослідника у царині кримінального світу Марка Ґалеотті, яка присвячена Росії. Ґалеотті знайомить читачів із російським поняттям «злодії у законі», називаючи це яскравою ілюстрацією поєднання криміналу і політики у сучасній Росії. Саме за часів Горбачова і перебудови у колишньому СРСР на поверхню вийшла насильницька версія капіталізму, яка, у свою чергу, породила те, що називають «російською мафією».

Володимир Путін, перебравши на себе керівництво у Росії, активно заповзявся відновлювати авторитет Кремля у хаотичній пострадянській Росії. Тих із кримінальних авторитетів, які не бажали співпрацювати з Кремлем – або відсунули на другий план, або просто знищили. Інших узяли під кремлівське «крило», і вони почали грати за правилами Путіна. Таким чином, як пише Ґалеотті, Путін створив «найбільшу банду у місті», приборкавши і ввівши до керівництва Росії представників злочинного світу. І це не лише позначилось на Росії. Країни Заходу відчули все це на собі. Ґалеотті подає документальні докази того, як кримінальні елементи і банди стали корисними для Кремля також і під час виконання таємних операцій в Україні. Кримінал виконує завдання Кремля, не залишаючи слідів, що ведуть до російського керівництва.

Переклад твіту: «Найбільша банда у цілому місті».

Поважне періодичне видання Великої Британії The Times друкує статтю «Вплив олігархів та їхні брудні гроші загрожують Сполученому Королівству». У підзаголовку додається, що депутат британського парламенту від Консервативної партії застерігає, що бездіяльність уряду Великої Британії щодо відмивання грошей постає подарунком Путіну і створює хибне враження поміж багатих росіян, що вони мають Британію у своїй власності. У матеріалі зазначається, що одна з найяскравіших надій британських «Торі», як ще називають Консервативну партію, Том Таджендгат гостро скритикував, за його словами, «летаргійну реакцію» британського керівництва на відмивання грошей росіянами та організованою злочинністю у Сполученому Королівстві за посередництва лондонських ринків фінансів та нерухомості. На думку депутата британського парламенту, британський уряд не зміг дати собі раду з олігархами, які «відмили» свої незаконно здобуті багатства шляхом купівлі нерухомості у престижних лондонських дільницях Мейфейр та Белґравія, і дозволив російським компаніям заробляти у Лондоні, попри те, що вони перебували у санкційному списку.

Депутат Таджендгат вказує, що у такий спосіб режим Путіна у Росії помітно посміливішав. Реакція британської влади на діяльність російських олігархів у Лондоні показала їм, що їх просто не наважуються зупинити. І тут, на думку парламентаря, йдеться не лише про фінансову проблему.

«Упродовж років Москва перетворювалась із просто корумпованої держави на експортера міжнародної нестабільності. А при цьому лондонські ринки допомагають зусиллям Кремля», – заявив депутат британського парламенту Том Таджендгат.

Депутат Таджендгат також нагадує, що російському «Газпрому» дозволили торгувати на Лондонській біржі лише кількома днями по тому, як був здійснений напад на Сергія та Юлію Скрипаль у місті Солсбері. На додаток на тій таки лондонській біржі були виставлені акції компанії наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски. Британське видання додає, що минулого року британська розвідувальна служба МІ6 була надзвичайно роздратована фактом дозволу російській компанії виставлятися на Лондонській біржі, враховуючи обставину, що ця компанія була пов’язана з російським військово-промисловим комплексом, який виробляє ракети «Бук» (саме такою ракетою і був збитий пасажирський літак над сходом України).

Переклад твіту: «Росіяни не йдуть до нас, бо вони всі вже тут!».

Один із найшанованіших часописів Італії La Stampa друкує матеріал «Світоліна і надалі залишається королевою Рима». Стаття присвяченадругій поспіль перемозі найкращої української тенісистки Еліни Світоліної на престижному турнірі у Римі. Італійське видання повідомляє, що у фінальному матчі цього турніру українка впевнено перемогла першу ракетку світу – румунку Сімону Халеп у двох сетах з рахунком 6-0, 6-4. Четвертий номер у світовій класифікації жіночого тенісу Еліна Світоліна захистила своє звання «королеви Рима». Сама переможена румунка визнала, що українська тенісистка була більш технічною і послідовною у цьому фінальному двобої, і здобула цілком заслужену перемогу. Туринська газета нагадує своїм читачам, що українка Еліна Світоліна стала десятою тенісисткою в історії цих змагань, яка захистила своє звання переможниці тенісного турніру у Римі. Світоліна, як пише видання, увійшла до славетної компанії видатних тенісисток світу, таких як Марґарет Корт, Леслі Тернер, Кріс Еверт, Ґабріела Сабатіні, Кончіта Мартінес, Амелі Моресмо, Єлена Янкович, Марія Шарапова та Серена Вільямс.

La Stampa пише, що 23-річна Світоліна просто закохана в італійську столицю і нещодавно знялася у доволі нетиповій фотосесії для гламурного журналу в Україні. На додаток, перемога над першою жіночою ракеткою світу Сімоною Халеп стала вже шостою поспіль для талановитої українки, яка довела гру до переможного кінця попри біль у спині, що змусило її звернутись за допомогою до фізіотерапевта. Перемігши нинішню найкращу тенісистку світу, українка заявила, що завжди любить грати на турнірі у Римі і дуже цінує ту особливу атмосферу, яка тут панує. Світоліна також додала, що міжнародний тенісний турнір у Римі нині є її найулюбленішим.

Переклад твіту: «Теніс 23-річної українки лише покращується. Чи не час виграти вже турнір серії Grand Slam?».