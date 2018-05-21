Як у Росії прикрашають міста до Чемпіонату світу з футболу. Приклад Самари

Старі будинки в історичному центрі Самари – місті у середньому Поволжі Росії – пофарбували в життєрадісні кольори: флюоресцентно-зелений, яскраво-помаранчевий, бузковий і світло-коричневий зі синявою. Застарілі фасади залили фарбою – поверх вікон і зруйнованих елементів. Разом із фасадами пофарбували похилені паркани і шматки фанери, що прикривають дірки в стінах згорілих будинків. Упорядковувати стару Самару почали перед Чемпіонатом світу з футболу 2018 року. У місті заплановані два матчі чемпіонату: між збірними Коста-Ріки і Сербії; та Данії й Австралії. До червня це місто на Волзі зобов’язане не тільки побудувати стадіон, а й провести благоустрій. Початок робіт доволі довго відкладали.

Конкурс на розробку архітектурно-художньої концепції міська влада Самари оголосила щойно в 2015 році, а ухвалила в кінці 2016. Загальну вартість робіт із благоустрою оцінили в 11 мільярдів рублів (приблизно 180 мільйонів доларів – ред.), з яких на ремонт будівель відводилося майже 4,5 мільярда (приблизно 73 мільйони доларів – ред.).

Міська влада мала би провести тендери на реалізацію цієї концепції, але конкурсів з її згадуванням на сайті держзакупівель знайти не вдалося. Також на держзакупівлі не знайшлося жодного замовлення, пов’язаного з фарбуванням фасадів приватних житлових будинків у центрі міста.

Чиновники говорили, що грошей на приватний сектор у центрі міста не вистачить, тому оголосили, що для ремонту 300 будинків залучать інвесторів, які відремонтують їх безкоштовно.

Багато будинків не ремонтували десятиліттями. Організації, до яких чиновники звернулися з переконливим проханням допомогти з ремонтом, обрали найдешевший варіант: фасади залили фарбою з пульверизатора.

Перша хвиля благоустрою пройшла навесні-восени 2017 року. Тоді однаковою синьою і зеленою фарбою покрили не тільки стіни, але і збережені елементи дерев’яного різьблення і навіть вікна. Світлини зафарбованих суцільно будинків потрапили в інтернет і обурили громадськість.

Адміністрація міста знову звернулася до інвесторів із проханням все переробити. Вікна, як змогли, відмили, накладні планки пофарбували в білий колір.

Більшість інвесторів-благодійників – будівельні компанії, що освоюють ділянки, які розташовані поряд із старими будинками. Вони зацікавлені в тому, щоб домогтися знесення приватного сектора і розширити зони під забудову.

«Звичайно, можна відновити, відремонтувати нормально. Тоді буде красиво. Он там пофарбували будинок, а дошки гнилі не замінили, діри не заліпили», – говорить будівельник, який працює на об’єкті в сусідньому кварталі. (Забудовник, ТОВ «Новий Час» – один із благодійників, який фарбував фасади на прохання влади).

Він відмовляється назвати себе або сфотографуватися на тлі похиленого будинку. «Не був би я на роботі, я б вам все розповів. А так все може статися, а мені робота потрібна», – пояснює він. Деякі будинки у Самарі відремонтували якісно: реставрацію провели на особливо цінних пам’ятках історії та культури. Але не на всіх.

В одній із пам’яток культури, будинку, побудованому у 1898 році, рік тому сталася пожежа – згоріли дерев’яні елементи квартири на першому поверсі, включно з частиною стіни. Для того, щоб перший поверх будинку не замело снігом, діри в стінах загородили листами шиферу. Робітники зафарбували помаранчевою фарбою весь будинок – включно і з приставленим шифером.

«Тут цеглу роз’їдає цвіль, все розвалюється. Цеглу не обробляли. На стіні стара фарба, її не знімали, нічого не шліфували. Он уже все вигорає, – розповідає мешканка будинку. – Це все не протримається поки туристи приїдуть, а вже зиму точно не переживе. А це все потрібно зберегти, не тільки для туристів – для наших онуків».

У багатьох випадках будинки заховали за банерами. Напівпрозорими пластиковими полотнами обтягнули руїни визнаних пам’яток історії та архітектури. Пофарбувати їх у випадковий колір не дозволяють закони про охорону спадщини. З формальної точки зору, ці ж закони не дозволяють владі залишати пам’ятники без ремонту або елементарної консервації.

Руїни ховають не тільки за допомогою банерів – десь їх закрили дерев’яними парканами, або поєднанням паркана і псевдо-фасаду. «Ми докладаємо всіх зусиль, щоб наша Самара постала перед гостями спортивного свята тільки з кращого боку», – пояснювала в.о. керівника департаменту містобудування Самари Олена Бондаренко. Вона сказала, що влада міста вирішила закрити фасади 104 будинків парканами, заввишки 2-2,5 метра. На ці цілі місто планувало витратити близько 20 мільйонів рублів (приблизно 323 тисячі доларів).

Іноді серед похилих будинків з яких облітає фарба, зустрічаються справді відремонтовані будинки. У них підправили кладку, відновили зруйновані дерев’яні елементи, замінили поламані дошки на крильцях і в парканах.