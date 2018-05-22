Про що свідчать жести Заходу у відповідь на агресію Кремля проти України? (Огляд преси)

Вперше після Другої світової війни Росія під керівництвом Путіна перекреслила всі конструкції європейської безпеки, силою приєднавши до себе Крим, констатує дописувач газети «День». І що? Не катастрофічні для економіки та символічні в політичному сенсі санкції з боку Європейського союзу, США, Канади та ще низки держав. І все! – обурюється автор статті. Вперше в історії Росія порушила колективні гарантії непорушності кордонів і незастосування сили, дані Україні в обмін на добровільну відмову від ядерної зброї. І що зробили інші гаранти, залучені до цієї справи? Навіть не надали державі-жертві економічної компенсації за втрачені території, де-факто обмежившись символічними політичними та економічними жестами. Звісно, визнає дописувач, Путін – не господар світу. Проте він і не ізгой світової політики. Про те, що може змінити ситуацію, дописувач «Дня» розповідає в публікації «Господар світу»?».

Після переформатування Антитерористичної операції на Операцію об’єднаних сил на сході України, окупаційні російські війська суттєво активізувалися, констатує газета «День». Збільшилася кількість обстрілів, загиблих серед військових та мирного населення. Ворог намагається активізацією нападів, у тому числі й на мирні об’єкти, натиснути на Україну. І дискредитувати Операцію об’єднаних сил. Про те, чи варто очікувати відновлення активних бойових дій на сході країни, розмірковують експерти газети.

Газета «Голос України» наголошує, що суспільство починає звикати до проблем, котрі пов'язані з бойовими діями в східній частині країни, і дедалі менше звертає уваги на умови, в яких доводиться жити вимушеним переселенцям. Уже минуло майже чотири роки війни, проте ніяких глобальних змін, які б спростили життя переселенцям, так і не відбулось, наголошує парламентська газета у статті «Стратегія є, а механізму немає».

Упродовж останніх років Конституційний суд України був своєрідним дзеркалом бажань Адміністрації президента, переконує газета «Україна молода». Серед найяскравіших ілюстрацій – рішення Конституційного суду, які дозволили Леоніду Кучмі йти на третій термін, чи скасування конституційної реформи 2004 року на користь збільшення повноважень Віктора Януковича. Утім, останнім часом у роботі цього органу правосуддя намітилися позитивні тенденції: у лютому головою КСУ було обрано Станіслава Шевчука, який має у своєму послужному списку досвід судді Європейського суду з прав людини та координатора проектів ОБСЄ в Україні. Про те, чи здатен він змінити ситуацію, а також про судову реформу, кадрову політику та проблему відновлення довіри до правосуддя, аналізує експерт газети «Україна молода».