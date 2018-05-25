Інвесторам заважає передусім не війна, а рейдерство – експерти

Сьогодні на перше засідання збереться Національна інвестиційна рада України при президентові України. На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, жодна інвестиційна рада не допоможе Україні залучити інвестиції в країну. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що владі треба спробувати створити нове виробництво в Україні, щоб зрозуміти, чому в країну не йдуть інвестиції. Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко каже, що інвесторам в Україні найбільше заважає корупція.

На першому засіданні Національної інвестиційної ради України дискусія точитиметься навколо трьох основних питань, розповів заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Перше – це Україна в глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом, тому що ми знаємо, що є світова конкуренція щодо залучення інвестицій, отримування капіталу, як до українських компаній, як до питань приватизації, як до будь-яких ініціатив, що стосуються розвитку української економіки. Наступне питання, яке буде також обговорюватися, – це питання масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проектів до значно більших проектів, більш масштабних. Ну і,звісно, ми не можемо обійти питання інновацій та цифрової економіки», – повідомив Шимків.

Національна інвестиційна рада була створена ще в 2016 році, каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, але до цього часу не збиралась. Зараз її вирішили зібрати, на думку експерта, тому що відбулась оцінка стану інвестиційних внесків в Україну за попередній рік.

Ця рада якраз спрямована на те, щоб саме в цей момент обговорити, чому ж інвестори не вкладають кошти в Україну, що їм заважає, які у них є застереження

«Вони (інвестиційні внески – ред.) катастрофічно малі. І за 2018 рік, незважаючи на те, що в нас є позитивні зрушення щодо макроекономічної стабільності, зростання економіки та інших показників, вони продовжують бути низькими. І я думаю, що ця рада якраз спрямована на те, щоб саме в цей момент обговорити, чому ж інвестори не вкладають кошти в Україну, що їм заважає, які у них є застереження», – вважає Несходовський.

Ще однією причиною сьогоднішнього засідання Інвестиційної ради, на його думку, є бажання показати, що в Україні є великі інвестори.

«Так, ці інвестиції були зроблені протягом попередніх років, до 2014 року, але вони існують. І от показати, що є великі компанії, які проінвестували, які готові працювати в Україні, які працюють в Україні, і таким чином, показати внутрішньому користувачеві, що у нас є інвестори. Статистика, звичайно, жахлива, близько 2 мільярдів гривень (інвестицій – ред.) у нас за 2017 рік, це падіння на 60% порівняно з 2016 роком», – каже Несходовський.

Ніяка рада не може замінити інвестиційних умов – Новак

На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, жодна Інвестиційна рада не допоможе Україні залучити інвестиції в країну.

Ніяка рада не може замінити інвестиційних умов, які формуються від податкового законодавства, митного законодавства, адміністративного, грошово-кредитної політики

«Цю історію ми вже проходили не один раз. При кожній зміні влади новообрана влада починає ініціювати створення таких дорадчих структур, ефект від яких дорівнює рівно нулю. Ніяка рада не може замінити інвестиційних умов, які формуються від податкового законодавства, митного законодавства, адміністративного, грошово-кредитної політики. Все це неможливо замінити будь-якими радами. Тому, найімовірніше, цей орган буде просто формальним, працевлаштує декілька осіб, очевидно, на хороших зарплатах, але ефекту від нього, як і від інших схожих органів, не буде», – переконаний Новак.

Несходовський зауважує, що владі треба спробувати створити нове виробництво в Україні, щоб зрозуміти, чому в країну не йдуть інвестиції.

«Нехай спробують просто звичайний кейс побудови нового виробництва в Україні, коли необхідно пройти всі ті дозволи, які на сьогодні існують, проблеми з виділенням землі, проблеми з підключенням комунікацій, вартості підключення комунікацій, дозволів чиновників, наша судова система, яка може створювати значні перешкоди», – наголошує Несходовський.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко розповідає, що її організація провела опитування серед іноземних інвесторів, які інвестували в Україну, про те, що їм заважає в Україні.

«На перше місце вони поставили корупцію, тобто неможливість вирішити питання без хабара. На друге місце вони поставили недовіру до судової влади, це неможливість захистити своє право власності в Україні. На третьому місці монополії і те, що олігархи часто захоплюють регуляторів, бюджетні потоки, державні підприємства, і нормальній чесній компанії з ними дуже важко працювати», – каже Репко.

І додає: війна у нас лише на четвертому місці.

До цього часу в Україні поширене рейдерство – Власюк

Питання залучення інвестицій – це велика проблема, вважає директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк, і потрібна спеціальна політика, щоб стимулювати їх.

«Є такий показник структурний – це обсяг капітальних інвестицій до обсягу валового внутрішнього продукту. В нас на сьогодні цей показник складає близько 15%. Однак у країні, яка хоче розвиватися прискореними темпами, а Україні це обов’язково потрібно, тому що ми дуже відстаємо економічно, цей показник має бути 25–30%», – розповідає Власюк в ефірі Радіо Свобода.

З одного боку, потрібно забезпечити захист прав і свобод інвесторів, зазначає Власюк. І в цьому напрямку, за його словами, держава працює, але проблема не вирішена.

«До цього часу в Україні поширене таке явище, як рейдерство. Ну хто буде інвестувати, коли під загрозою його інвестиції», – наголошує Власюк.

З іншого боку, каже експерт, є суто економічні чинники, які також треба забезпечувати для інвестора.

Для того, щоб компанія інвестувала, їй треба забезпечити базові економічні фактори: доступ до енергомереж, до енергетики, інфраструктури, тому що інвестор не буде на себе брати ці величезні навантаження капітальні

«Для того, щоб компанія інвестувала, їй треба забезпечити базові економічні фактори: доступ до енергомереж, до енергетики, інфраструктури, тому що інвестор не буде на себе брати ці величезні навантаження капітальні», – відзначає Власюк.

Він також відзначає, що має бути також і інформаційний простір, який спонукає до ділової активності.

«Подивіться контент в засобах масової інформації: дуже багато про політику, про всілякі негаразди, кримінали, ризики. Ця політика сіє апатію, не може такого бути», – розповідає Власюк.

На його думку, держава має займатися такою політикою, яка створює ці фактори та підсилює економічний потенціал.

«В рамках цієї політики потрібно: перше – підготовка робочої сили, більше фінансувати в цей процес, однак з тим, щоб вона знайшла роботу в Україні. Треба розбудовувати електромережі, дороги», – зазначає Власюк.

Коли інвестор приїжджає і бачить наявність цих факторів, переконаний експерт, то він ухвалює рішення на користь України.

Водночас Власюк відзначає, що іноземні інвестиції – це дуже важливо, але приклад інвестицій показує внутрішній інвестор.

«Коли внутрішній інвестор створює історії успіху, то інформація про це дуже швидко розходиться, тоді приходить і зовнішній інвестор, з технологіями, з своїми практиками кращими, з ринками, які він контролює», – наголошує експерт.

Все це разом діє на людину та спонукає її інвестувати гроші, зазначає Власюк.

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