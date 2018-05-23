«Європейці розчаровані нашими обіцянками» – Красносільська про антикорупційний суд

Єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган говоритиме в Києві про антикорупційний суд – таку думку висловила представниця Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. За її словами, європейці розчаровані процесом створення цього органу, що позначиться на фінансовій допомозі від Заходу. А без цих коштів створити привабливі умови для інвесторів на тлі російської агресії не вийде, вважає експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк. Тим часом депутати Верховної Ради України 23 травня можуть розпочати друге читання президентського законопроекту про антикорупційний суд.

Політичний експерт Андрій Дацюк вважає, що єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до України, щоб обговорити можливу допомогу Україні від західних партнерів.

Піднімуть питання і протидії корупції, і антикорупційного суду

«Майже місяць тому була анонсована нова програма для України: це допомога в обмін на реформи. За цією програмою можуть надати для України гранту біля 50 мільйонів євро. Щодо Йоганнеса Гана, то говорити (будуть – ред.) про конкретні питання з очільниками України, з вищим політичним керівництвом України. Це питання якраз ось цих 50 мільйонів євро. Піднімуть питання і протидії корупції, і антикорупційного суду. Іншими словами, будуть говорити про створення умов для залучення цих західних інвестицій», – прогнозує Дацюк.

Експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська впевнена, що цього тижня увага європейських партнерів – в тому числі і Гана – буде прикута до питання антикорупційного суду.

Кінець тижня покаже, скільки терпіння лишилося в європейців

«Кінець цього тижня нам покаже, скільки ще терпіння лишилося в європейців і наскільки ми ще можемо ним зловживати. Проста відповідь: ні, не можемо. Європейці дуже розчаровані нашими постійними обіцянками, маніпуляціями, в тому числі щодо антикорупційного суду», – переконана Красносільська.

Вона додає: якщо терпець Заходу урветься остаточно, Україна не зможе відновити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і не отримає від нього макрофінансову допомогу.

Крім того, можуть виникнути проблеми і з допомогою від Євросоюзу, побоюється керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк.

Оскільки умови не виконуються, програма висить у повітрі

«Цього року хоча було задекларовано, що Євросоюз готовий виділити черговий макрофінансовий транш допомоги в розмірі 1,8 мільярда євро, однак поки Україна не виконає всі свої зобов’язання щодо реформ та боротьби з корупцією, ця програма не почне діяти. А оскільки умови не виконуються повністю, то програма, скажімо так, висить у повітрі», – пояснює він в ефірі Радіо Свобода.

На думку Мартинюка, вирішальне значення матиме саміт Україна-ЄС, який відбудеться в липні цього року: «Гадаю, що пан Ган саме приїхав обговорити всі чутливі питання практично за місяць до проведення цього саміту, щоб для українського керівництва потім не стали несподіванкою ті чи інші рішення і позиції Європейського союзу».

На нові євробонди шансів немає – Красносільська

Анастасія Красносільська стверджує, що від реформ в Україні залежить більша сума, ніж 50 мільйонів євро, про які говорив Андрій Дацюк.

На кону – мільярд доларів від МВФ

«На кону – як мінімум мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. І в рамках програми макрофінансової допомоги, якщо не помиляюсь, ідеться також про мільярд двома траншами по п’ятсот мільйонів. Це дуже великі гроші, які критично Україні потрібні», – каже вона.

За словами громадської діячки, без цих траншів Києві буде важко розрахуватись по зовнішніх зобов’язаннях на початку 2019 року.

Із цим погоджується і Віталій Мартинюк.

Кошти, які отримує Україна – це інвестиції в майбутнє

«Україна зіткнулась із російською агресією, Україні потрібні додаткові ресурси для того, щоб протидіяти, щоб формувати країну. Крім цього, кошти, які отримує Україна – це інвестиції в майбутнє, в те, щоб створити нормальний бізнес-клімат, залучити додаткових зовнішніх інвесторів, а також щоб налагодити нормальні державні системи», – зазначає він.

Саме із залученням зовнішніх інвестицій, на думку Красносільської, зараз скрутне становище. Посилаючись на дані генерального директора інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіала, вона зауважує, що кошти, які вдалося залучити Україні, за обсягом майже дорівнюють виплатам за дивідендами.

Який інвестор захоче вкладати в країну, якій не довіряє навіть МВФ?

«Позитивної динаміки приходу закордонних інвестицій в нас практично немає. І це можна зрозуміти насправді. Наші євробонди, розміщені в жовтні чи листопаді минулого року, інвесторам вже зараз починають приносити збитки. Це означає, що на нові євробонди практично немає шансів. Давайте буде відвертими: який інвестор захоче вкладати в країну, якій не довіряє навіть МВФ?» – питає антикорупціонерка.

За її словами, голосування в парламенті за антикорупційний суд не тільки вирішить долю співпраці України з західними донорами, а й стане маркером для українських виборців.

За жодну людину, яка не проголосує за антикорупційний суд, я не зможу проголосувати

«Кожен зацікавлений виборець може відкрити сайт Верховної Ради, подивитись – коли вони будуть – результати голосування за закон про Вищий антикорупційний суд. І ось ці результати голосування, поіменні, скажуть набагато більше нам, виборцям, ніж всі обіцянки потім мажоритарних депутатів, партій і так далі. Я принаймні для себе зробила таке правило, що за жодну людину, яка не проголосує за антикорупційний суд, я ніколи не зможу проголосувати», – запевняє Красносільська.

Верховна Рада готова до другого читання законопроекту про антикорупційний суд

Тим часом депутати Верховної Ради України 23 травня можуть розпочати друге читання президентського законопроекту про антикорупційний суд. Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, відкриваючи ранкове засідання, повідомила, що в залі зареєструвалися 344 депутати.

22 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про необхідність 23 травня розпочати розгляд законопроекту про антикорупційний суд у другому читанні. За словами Парубія, порівняльну таблицю до законопроекту аппарат парламенту мав підготувати до ранку 23 травня.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання. Як повідомив голова комітету Руслан Князевич, серед іншого, врахована пропозиція вилучити з тексту законопроекту згадки про проведення експертизи на поліграфі.

За його словами, також погоджена позиція, що для початку роботи суду необхідне призначення 35 суддів, з яких 10 повинні бути суддями апеляційної інстанції.

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливостісхвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні.

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