Курс долара: що буде з гривнею перед сезоном відпусток

Ще місяць тому на міжбанку американський долар можна було купити за 25,94 гривні, сьогодні ж офіційний курс гривні становить 26,29. Після незначного зростання, нині гривню можна вважати стабільною. 4 травня, коли долар коштував максимальні в останній місяць 26,31 гривні, Національний банк знизив офіційний курс. Радіо Свобода з’ясовувало, чи варто чекати значних змін у курсі валют перед сезоном відпусток.

Долар росте стосовно євро та ієни, але курс гривні в останні тижні зберігає стабільність.

Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Репко вважає, що нині непростий час для багатьох валют, але гривня до них не належить.

Ринок завмер в очікуванні новин про продовження або припинення програми МВФ. Якщо Україна отримає новий транш – всі видихнуть і будуть спокійнішими

«Сезонне зміцнення, відсутність великої кількості спекулятивних гравців, а також високі ставки Національного банку України (НБУ) утримують курс стабільним. Центробанк протягом квітня більше купував валюту, аніж продавав. Ринок завмер в очікуванні новин про продовження або припинення програми МВФ. Якщо Україна отримає новий транш – всі видихнуть і будуть спокійнішими», – вважає експерт.

Але якщо Україна не виконає зобов’язання перед фондом та припинить співпрацю, гривня опиниться під серйозним тиском. Марія Репко переконана, що без співпраці з МВФ коштів на таке погашення в резервах країни не вистачить.

Олександр Вальчишен, керівник аналітичного департаменту ICU вважає, що гривня буде триматись.

Центральний банк показав за останні кілька місяців, що він готовий діяти й використовувати процентну політику задля збільшення привабливості гривневих активів

«Центральний банк показав за останні кілька місяців, що він готовий діяти й використовувати процентну політику задля збільшення привабливості гривневих активів, чи то державні облігації, чи борги небанківського сектору, через збільшення дохідності таких активів. Останнє його рішення щодо процентної ставки вказує на те, що рішучість зберігається», – каже Вальчишен.

На його думку, держава почала більше контролювати банківський сектор.

Через це знівельовано ризик масштабної (з точки зору обсягів) та концентрованої (з точки зору кількості осіб) втечі з гривневих другорядних активів у першокласні, якими є зобов’язання урядів (чи то українського чи то іноземного – у вигляді готівки) чи зобов’язання першокласних іноземних банків.

До пізньої осені значних змін у курсі очікувати не варто

На думку Костянтина Фастовця, керівника аналітичного відділу інвестиційної компанії Adamant Capital, цього року сценарій по курсу гривні буде схожий на минулорічний.

Тому найближчим часом особливих змін очікувати не варто, до пізньої осені будуть лише незначні коливання.

«НБУ купує з ринку валюту в залежності від її надлишку, відповідно, є певний буфер, який можна регулювати. Нацбанк де-факто м’яким чином тримає курс у певному коридорі», – зазначає Фастовець.

За словами економіста, в Україні девальвація, як правило, відбувається з двох причин.

Перша – елемент «очікувань». Наприкінці року населення і бізнес починають викуповувати валюту, чекаючи девальвації, яка, по суті, через це і відбувається.

Друга причина – це накопичування гривні на казначейських рахунках. Під кінець року стається різке зменшення цих залишків, що тимчасово збільшує ліквідність на ринку.

Фастовець припускає, що річна девальвація становитиме 3-4%.

Теоретично, цього року курсові піки будуть менші за минулі

«Нацбанк» може собі дозволити невелику девальвацію, якщо це надасть можливість більше поповнити резерви. Теоретично, цього року курсові піки будуть менші за минулі, якщо інвестори купуватимуть долар сьогодні, коли він дешевий, і продаватимуть його у грудні. Таким чином кількість проданої і купленої валюти збалансується», – каже економіст.

Міжнародні резерви – ростуть

Головний фінансовий аналітик українського рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран вважає, що гривня буде триматись у коридорі 26-27 за долар, поки не стануть зрозумілі перспективи нового вражаю та цінові тренди на світовому ринку зернових.

Києву вдається тримати і збалансований курс, і розраховуватись по боргам із МВФ

«На курс буде тиснути НБУ, якому потрібно наповнити золотовалютні резерви, але цей тиск я б назвав поміркованим. Поки що Києву вдається тримати і збалансований курс, і розраховуватись по боргам із МВФ. Додатково гривню на плаву утримують високі процентні ставки та одночасно невелике відставання Мінфіну з виконання дохідної частини бюджету. Таке відставання зменшує приплив гривні на Єдиний казначейський рахунок, що обмежує державні витрати і тому ліквідність менше тисне на валютний ринок», – розповідає аналітик.

За інформацію НБУ, міжнародні резерви України зросли за квітень на 1,3% і на 1 травня 2018 року становили 18 421,1 мільйона доларів США (в еквіваленті), за попередніми даними.

«Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку», – йдеться у повідомленні банку.

На думку Віталія Кравчука, старшого наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, збільшення резервів свідчить про збалансований ринок.

«Ми додали кілька мільйонів за квітень після того, як зменшили в лютому і березні. Найближчим часом, резерви коливатимуться в межах 18-10 мільйонів. Це рівень менший, ніж хотілося би, але достатній для стабільної ситуації протягом одного-двох років. Курс гривні суттєво змінився від початку року, але міжнародні резерви досить стабільні. Зараз вони не є вирішальним фактором для курсу гривні», – каже експерт.

Кравчук також не очікує різких змін у курсі гривні найближчим часом. На його переконання, нині немає чинників, які могли би коливати курс.

«Фундаментальних факторів на падіння гривні немає​» – аналітик

Аналітик компанії Центр біржових технологій Богдан Терзі вважає, що падіння гривні поки що не відбуватиметься.

«Фундаментальних факторів на падіння гривні немає. Навпаки, згідно з офіційними даними за січень-лютий 2018 роки нам вдалося збільшити експорт більш ніж на 18%, у порівнянні з цим же періодом 2017 року. Така динаміка буде стимулювати зміцнення національної валюти ще до кінця літа. Крім того, золотовалютні резерви, які в порівнянні з минулим роком значно зросли, за своєю суттю є подушкою безпеки для економіки країни і чим вони більші, тим стабільніший курс національної валюти», – каже Терзі.

Експерт наголошує, що українська економіка та курсоутворення гривні піддається циклічним рухам: з початку весни і до кінця літа гривня зміцнюється в порівнянні з доларом, а восени-взимку, навпаки – здає позиції.

За підрахунками Терзі, курс гривні до кінця літа може бути на рівні 25,5 за долар, тому вже зараз можна думати про те, аби поступово купувати долари. Натомість до кінця року гривня слабшатиме і, на думку експерта, курс опиниться на рівні 31,00 за долар.

Водночас, до державного бюджету на 2018 рік закладений курс 29,3 гривні за долар, але це лише прогноз, який може не стати реальністю. До прикладу, у 2017 році закладений у бюджет курс долара становив 27,2 гривні, натомість річний ринковий курс склав 26,6.