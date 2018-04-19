МВФ більш стримано оцінив зростання в Україні, ніж НБУ та іноземні аналітики – IIF

В новому огляді МВФ «Перспективи світової економіки», опублікованому у вівторок, МВФ залишив без змін свій прогноз реального економічного зростання України на 2018 рік на рівні 3,2%.

Це відрізняється від прогнозних показників, яких на тепер дотримується Національний банк України, а також прогнозів Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом у Вашингтоні, США.

«У своєму останньому прогнозі IIF переглянув оцінку показника реального зростання ВВП до 3,3% із 3%, а в інфляційному звіті від січня 2018 року Національний банк України вказав на очікуване зростання економіки України на 3,4% в 2018 році, вище ніж 3,2%, які НБУ прогнозував в жовтні 2017 року», – наголосив Йорбол Якшиліков, економіст IIF з нових європейських країн в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

МВФ є більш обережним, утримуючись від змін прогнозу, в той час, як НБУ та іноземні аналітики приватного сектору є стримано оптимістичними, допускаючи хоч і незначний, але перегляд в позитивний бік, зазначає Якшиліков.

Аналітик, однак, наголосив, що різниця в показниках є незначною для України, довгостроковий прогноз зростання якої складає 4%.

Наприкінці квітня в своєму новому інфляційному звіті Національний банк України оголосить нові оцінки показників економічного зростання, і тоді можна буде більше сказати, чи збереже НБУ свій поміркований оптимізм стосовно зростання економіки України в цьому році.